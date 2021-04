CDC: la variante británica del COVID-19 predomina en EEUU

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), informó que la contagiosa variante británica del COVID-19 se convirtió en la variante predominante del virus en los Estados Unidos. Así lo confirmó la jefa del instituto, Rachelle Walensky.

“De acuerdo a nuestras más recientes estimaciones del equipo de vigilancia de los CDC, la variante B.1.1.7 es ahora el linaje más común que circula en Estados Unidos”, dijo Rachelle Walensky este miércoles en una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca, tal como lo citó la CNN.

The B.1.1.7 COVID-19 variant has become the "most common lineage circulating" in the country, CDC Director Dr. Rachelle Walensky said on Wednesday. https://t.co/7b5JWTu9UM — Twitter Moments (@TwitterMoments) April 7, 2021

El dato alarma a la comunidad científica de los Estados Unidos. De acuerdo al registro de los CDC, la variante aparecida por primera vez en el Reino Unido es 50% más contagiosa que la variante original del COVID-19.

Asimismo, la variante británica del virus ha demostrado a nivel mundial que provoca mayores casos de hospitalizaciones que la manifestación primaria del coronavirus.

The highly contagious variant of COVID-19 first discovered in the UK, known as B.1.1.7, has become the most common strain of the virus in the U.S., CDC Director Dr. Rochelle Walensky said https://t.co/H9X3MVD0Hc pic.twitter.com/CQrZHuIk9K — Reuters (@Reuters) April 7, 2021

Rochelle Walensky también indicó que la variante británica del coronavirus reduce “significativamente” los anticuerpos generados en los organismos humanos por previo contagio de la enfermedad o desarrollados mediante la vacunación.

La variante B.1.1.7 fue detectada por primera vez en Kent, un pequeño pueblo ubicado al sureste de Inglaterra, en el mes de octubre de 2020. Hacia fines de enero se hallaba presente en 50 países.

El Dr. Anthony Fauci alerta por la suba de casos

El Dr. Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en el tratamiento de la pandemia del coronavirus, alertó que los positivos de COVID-19 están aumentado a un “nivel inquietantemente alto” en los Estados Unidos.

De acuerdo a los datos provistos por la Universidad de Johns Hopkins, en la jornada del miércoles se reportaron 61 mil nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos. La cifra, sin embargo, por ahora no se acerca a los máximos registrados a principios de 2021.

“Es casi una carrera entre vacunar a las personas y esta oleada que parece querer aumenta”, expresó el Dr. Fauci. Asimismo aseveró que Europa vive un panorama similar a de los Estados Unidos, con una suba alarmante de casos positivos. Sin duda, el mundo entero atraviesa la segunda ola de la pandemia.

Estas son las dos cosas clave que pueden ayudar a frenar otra oleada de covid-19, dice el Dr. Fauci. ¿Qué estás haciendo tú para frenar los contagios? https://t.co/gQMnsDtza6 — CNN en Español (@CNNEE) April 5, 2021

De acuerdo a la CNN, Estados Unidos registró en las últimas cuatro semanas un considerable aumento de contagios entre su población joven.

La hipótesis del Dr. Fauci es que este cambio en el rango etario de los contagiados se debe al avance de la campaña de vacunación del presidente Joe Biden, que está abocada a inmunizar a los adultos mayores.

La ciudad de Nueva York vacuna en buses reconvertidos

La ciudad de Nueva York comenzó a aplicar la vacuna contra el coronavirus en buses reconvertidos en vacunatorios móviles. Se trata de una medida que apunta a acelerar el proceso de inmunización en la metrópoli.

De acuerdo a la CNN, el objetivo de estos buses móviles es aplicar al menos 200 vacunas por día. Este miércoles iniciaron su recorrido por el barrio de Sunset Park, en Brooklyn, una de las zonas más humildes y afectadas por el COVID-19 en la ciudad.

Watch: Thanks to Dr. Ted Long for introducing the new mobile #COVID19vaccine Clinic. Launching this week, this bus will deliver 150-200 vaccines a day to communities hardest hit by the pandemic. Stay tuned for more info!#NYCVaxChamp#NYCVaccineForAll pic.twitter.com/YVtN5CK15x — NYC Health + Hospitals (@NYCHealthSystem) April 6, 2021

El director ejecutivo del Departamento de Análisis y Seguimiento del COVID-19 de Nueva York, Ted Long, indicó que el objetivo de estos buses es inmunizar a trabajadores del rubro gastronómico.

Asimismo confirmó que los mozos y empleados de los restaurantes beneficiados con el vacunatorio móvil recibirán la vacuna de dosis única fabricada por Johnson & Johnson.

