Edsaul Mendoza: Policía de Filadelfia acusado de asesinar a niño al dispararle por la espalda

Edsaul Mendoza es un ex oficial de policía de Filadelfia acusado de asesinato en primer grado en el tiroteo de Thomas “TJ” Siderio, de 12 años. El fiscal de distrito de Filadelfia, Ed Krasner, dijo que Mendoza le disparó a Siderio en la espalda mientras estaba desarmado y en el suelo. El tiroteo ocurrió el 1 de marzo de 2022 en el sur de Filadelfia y Mendoza fue arrestado el 1 de mayo de 2022. Está detenido sin derecho a fianza y además enfrenta asesinato en tercer grado, homicidio voluntario y posesión de un instrumento del crimen, dijo la oficina del fiscal. .

Krasner dijo en una conferencia de prensa al anunciar los cargos contra Mendoza que el ahora exoficial de 26 años sabía que Siderio no estaba armado cuando le disparó después de que se escapó de ellos. Según la policía, Siderio disparó contra la ventana trasera de una patrulla sin identificación en la que viajaban Mendoza y otros tres oficiales. Un oficial fue golpeado por un vidrio y los otros tres, incluido Mendoza, no resultaron heridos. Siderio huyó después del tiroteo y dejó caer su arma en la calle, dijo Krasner.

“El arma estaba en la calle, debajo de la acera, a casi 40 pies de distancia”, dijo Krasner en la conferencia de prensa. “Por lo tanto, cuando el oficial Mendoza disparó el tercer y fatal tiro, sabía que Thomas Siderio, de 12 años, 5’11” de altura y 111 libras, ya no tenía un arma y no podía hacerle daño. Pero disparó un tiro en la espalda, sin embargo, eso lo mató”. Las autoridades no han publicado imágenes de video del tiroteo, pero Krasner dijo en la conferencia de prensa que fue “muy, muy perturbador y muy difícil de ver”.

Krasner dijo en un comunicado que el Gran Jurado Investigador número 31 de Filadelfia emitió una presentación recomendando que se acusara a Mendoza. La presentación de 20 páginas, que se puede leer aquí, se abrió el 2 de mayo. Krasner dijo en un comunicado: “La investigación de esta terrible tragedia sigue en curso. Como en todos los casos, la Oficina del Fiscal de Distrito de Filadelfia tiene la intención de procesar este asunto de manera exhaustiva e imparcial. Nuestra oficina no tiene más comentarios en este momento”.

1. Thomas Siderio ‘había dejado de correr’ y ‘posiblemente se estaba rindiendo’ y estaba ‘esencialmente boca abajo en la acera’ cuando le disparó el entonces oficial Edsaul Mendoza, dice el fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner

LIVE: DA Krasner gives update on investigation into fatal police shooting 12-year-old TJ Siderio. Philadelphia District Attorney Larry Krasner is giving an update on the investigation into the fatal police shooting of 12-year-old TJ Siderio, who officials say shot at officers during an incident with police in March. Read more: bit.ly/3Fah2EF 2022-05-02T15:56:28Z

En la conferencia de prensa del 2 de mayo, Krasner dijo que en la noche del tiroteo, “Thomas Siderio probablemente había disparado un Taurus 9 mm contra el vehículo policial sin identificación donde el oficial Mendoza y otros conducían mientras se acercaba a un joven de 17 años. juvenil”, a quien se identifica únicamente por las iniciales N.K. en documentos judiciales. “Cuando el niño disparó el arma que inmediatamente hizo que tres oficiales se pusieran a cubierto y el oficial de policía Mendoza comenzó lo que se puede llamar justamente una persecución a pie tácticamente poco sólida del niño de 12 años”, agregó Krasner.

Krasner dijo que uno de los otros oficiales, Kwaku Sarpong, se puso a cubierto y disparó una vez, “a ningún objetivo en particular”. Mendoza “disparó tres tiros, una vez al comienzo de la cuadra, cerca de las calles 18 y Barber, donde comenzó la persecución a pie, una vez en el medio de la cuadra 1700 Barber Street y una vez al final de la cuadra mientras estaba parado en la acera y relativamente cerca de Tomás Siderio. En el momento de los dos últimos disparos, Thomas Siderio resultó ileso”.

Según Krasner, Siderio había arrojado el arma a unos 40 pies de distancia de donde lo persiguieron y le dispararon. “Esos 40 pies constituyen algunos autos estacionados y algunos espacios de estacionamiento vacíos”, dijo Krasner. “40 pies es un largo camino. Lo cierto es que Thomas Siderio, en el momento en que le dispararon, había dejado de correr. Y que posiblemente se estaba rindiendo. Es seguro que Thomas Siderio, en el momento en que le dispararon, estaba esencialmente boca abajo en la acera. Que estaba en una posición que se aproximaba a una especie de flexión, girándose hacia donde el oficial lo perseguía, tal vez girándose para mirar al oficial que lo perseguía cuando recibió un disparo en la espalda”.

Krasner dijo que el segundo disparo de Mendoza no golpeó a Siderio, pero casi al mismo tiempo, Siderio cayó al suelo o se zambulló en el suelo y Mendoza, “disminuyó la velocidad y cambió de dirección de una manera que demuestra que sabía que Thomas Siderio se había detenido. . … El acercamiento de Mendoza a Siderio fue completamente inconsistente con el hecho de que Mendoza creyera que Siderio estaba armado”.

Krasner también le dijo a otro oficial después del tiroteo que el niño había arrojado el arma y señaló el área. Y el otro oficial fue y encontró el arma, dijo Krasner. Dijo que eso significa que Mendoza sabía que Siderio no tenía el arma cuando disparó el tercer tiro.

2. La jefa de policía de Filadelfia, Danielle Outlaw, despidió a Mendoza después de descubrir que violó las directivas de uso de la fuerza del departamento, dijo

Philadelphia officer who fatally shot 12-year-old Thomas Siderio to be dismissed The Philadelphia police officer who shot and killed Thomas Siderio, 12, will be suspended for 30 days with the intent to dismiss, Commissioner Outlaw announced. Police say Siderio fired a single shot into an unmarked police vehicle prior to the shooting. Philadelphia news, weather, traffic and sports from FOX 29, serving Pennsylvania, New Jersey and… 2022-03-09T00:27:45Z

La jefa de policía de Filadelfia, Danielle Outlaw, anunció el 8 de marzo que Mendoza había sido suspendido en espera de una investigación con la intención de despedirlo de la fuerza policial. Las autoridades dijeron el 2 de mayo que Mendoza había sido despedido por el departamento.

Outlaw dijo que despidió a Mendoza por violar las directivas de uso de la fuerza del departamento, según CBS Philly. Outlaw no proporcionó detalles sobre qué parte de la política se violó durante el incidente.

El departamento y Outlaw se negaron a comentar después del arresto de Mendoza debido al caso penal y al litigio civil pendientes. No quedó claro de inmediato si los otros tres oficiales involucrados en el incidente también podrían enfrentar medidas disciplinarias del departamento.

3. Mendoza, quien había estado trabajando con el grupo de trabajo del sur vestidos de civil del departamento y krasner dijeron que la situación podría haber sido diferente si los oficiales estuvieran en una patrulla marcada

CBS3 Obtains Home Security Video From Police Involved Shooting That Killed Thomas Siderio Matt Petrillo reports. 2022-03-15T12:46:58Z

Krasner dijo que la investigación sobre el incidente está en curso. Dijo que como resultado de eso y del caso abierto, su oficina aún no puede mostrar el video que ayudó a generar los cargos. Dijo que si obtienen la autorización de un juez en algún momento, mostrarán el video al público.

Krasner agregó: “Hay razones por las que los oficiales de policía usan uniformes en ciertas situaciones y no en otras situaciones. Hay razones para tener autos marcados en ciertas situaciones y no tenerlos en otras situaciones”. Él dijo:

Lo que vemos aquí, como dije antes, es entre otras cosas una verdadera tragedia. Debido a que parecería que este automóvil polarizado y sin identificación que contiene policías que no estaban uniformados y que son visibles simplemente con una camisa de calle o ropa de calle con chalecos que no tienen la designación de policía en el frente, este es el tipo de encuentro que podría causarle a alguien en la calle que las personas que están parando no son policías en absoluto. Creer que las personas que se están levantando, en un clima que obviamente está plagado de violencia armada, se están levantando para hacerles daño y no son fuerzas del orden en absoluto.

La oficina del fiscal de distrito agregó que las directivas del Departamento de Policía de Filadelfia dicen que los oficiales vestidos de civil y los vehículos sin identificación no deberían hacer paradas de tráfico. Según los registros judiciales, dos de los oficiales dijeron que estaban deteniendo a los menores debido a su participación en una investigación de robo de armas de fuego, mientras que otros dos dijeron que estaban deteniendo una infracción de tránsito relacionada con andar en bicicleta en sentido contrario.

4. Mendoza es originaria de Elmont, Nueva York, y había sido oficial durante cinco años

Former Philadelphia police officer charged with murder in shooting of 12-year-old TJ Siderio The former Philadelphia police officer who is accused of fatally shooting a 12-year-old boy in the back has been charged with murder, according to District Attorney Larry Krasner. Edsaul Mendoza, 26, who was fired following the shooting of Thomas "TJ" Siderio, is charged with first-degree murder, third-degree murder, voluntary manslaughter and possessing an instrument of… 2022-05-02T19:43:01Z

Edsaul Mendoza es originario de Elmont, Nueva York, en el condado de Nassau en Long Island, según registros públicos. Ha estado viviendo en Filadelfia desde 2018, registros públicos vistos por Heavy Show. Se conocen pocos detalles sobre la vida y carrera de Mendoza.

Según el Philadelphia Inquirer, los registros de nómina de la ciudad muestran que Mendoza había trabajado para el departamento de policía durante cinco años. Los otros tres oficiales involucrados en el incidente también habían estado trabajando para el departamento por menos de seis años, informó el periódico.

El Departamento de Policía de Filadelfia no ha dicho en qué función trabajó antes de que comenzara a trabajar en el Grupo de Trabajo Sur vestido de civil. La policía tampoco ha publicado ningún archivo personal ni ha dicho si ha sido disciplinado o ha sido objeto de quejas o procedimientos disciplinarios durante su carrera como oficial.

5. Mendoza se rindió después de enterarse de que sería acusado, mientras que un abogado que representa a la madre de Siderio dice: “Nos enteramos de que TJ Siderio fue ejecutado”

Just In: @PhillyPolice release booking photo of fired detective, Edsaul Mendoza,26, who was charged with First Degree Murder in March 1st shooting death of 13 year old TJ Siderio. Anyone charged with first degree murder is denied bail. @FOX29philly pic.twitter.com/hOBVn1i1cw — Steve Keeley (@KeeleyFox29) May 2, 2022

Mendoza se entregó el 1 de mayo después de enterarse de que estaba siendo acusado, según la oficina del fiscal de distrito. Está detenido sin cárcel en Filadelfia, según muestran los registros. Según The Associated Press, “Un portavoz de la Fraternal Order of Police Lodge 5 dijo que el sindicato planea proporcionar un abogado para el oficial. Los registros judiciales mostraron que la oficina del defensor público representó a Mendoza en su audiencia de fianza el lunes. La asociación de defensores se negó a comentar sobre el caso”.

El padre de Siderio, también llamado Thomas Siderio, presentó una demanda contra la ciudad y Mendoza. La bisabuela del niño le dijo a CBS Philly después del arresto de Mendoza: “Estoy feliz. Eso es todo lo que puedo decir ahora. Estoy tan desconsolada, no puedo dormir. Ninguno de nosotros puede dormir. Es horrible.” Conor Corcoran, quien representa al padre del niño, le dijo a The New York Times que no cree que haya “evidencia concluyente” de que Siderio disparó un arma durante el incidente. “Hasta que toda esa información salga a la luz, sigo pensando que es muy prematuro e imprudente especular que, para empezar, mi hijo incluso disparó un arma, pero ya veremos”, dijo a The Times. Agregó, “sin duda, el Departamento de Policía de Filadelfia lamentablemente tendrá que pagar por la muerte de este niño”.

Andrew Duffy, un abogado que representa a la madre de Siderio, Desirae Frame, le dijo al Philadelphia Inquirer que la madre del niño está “devastada” por lo que Krasner reveló en la conferencia de prensa. Duffy agregó: “Esto no fue solo un tiroteo injustificado. Esto fue asesinato. Nos enteramos de que TJ Siderio fue ejecutado”.

John McNesby, presidente del sindicato de la policía de Filadelfia, dijo en un comunicado a NBC Filadelfia: “La Orden Fraternal de la Policía de Filadelfia representará a este oficial contra estos cargos tan graves. El oficial acusado, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho al debido proceso y confiamos en que nuestro sistema judicial protegerá el derecho constitucional de este oficial a un juicio justo”.

