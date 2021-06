Eclipse Solar 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?

La madrugada del jueves 10 de junio 2021 se estará presentando un raro eclipse solar anular. La luna pasa sobre el sol, creando un eclipse parcial que parece un “anillo de fuego” alrededor de la luna. Debido a que la luna parece más pequeña en el cielo, no bloqueará completamente el sol. En su lugar, disfrutará de lo que parece ser un “anillo de fuego” alrededor del sol. Si estás en un lugar donde no puedes ver el eclipse o si el clima no ayuda, puedes verlo en línea a través de las transmisiones en vivo a continuación.

¿Cómo ver el Eclipse Solar 2021 en línea?

Si el clima lo permite, la NASA transmitirá en vivo el eclipse, que puede ver en el video incrustado a continuación o en este enlace si el video no funciona correctamente en su navegador.

La NASA escribió en YouTube: “Si el clima lo permite, la NASA transmitirá el eclipse solar anular del 10 de junio de 2021 sobre el norte de Canadá y el Ártico. La transmisión comenzará a las 5:00 am EDT (09:00 UTC, pero estará oscuro hasta el amanecer a las 5:47 am EDT (09:47 UTC). Nota: El telescopio que se transmite estará demasiado al sur para ver el efecto anular completo”.





El telescopio virtual tendrá una transmisión en vivo del eclipse solar anular. Si el video no aparece en su navegador a continuación, puede verlo aquí.





De acuerdo a la información en YouTube:

El próximo 10 de junio de 2021, el Sol ofrecerá un asombroso eclipse anular, principalmente visible desde Canadá, Groenlandia y Rusia. Como en el pasado, el Proyecto del Telescopio Virtual se asociará con algunos generosos generadores de imágenes de astro para traerle la asombrosa belleza de un evento tan único. Estamos formando un equipo internacional, gracias a personas muy generosas dispuestas a compartir sus puntos de vista con el mundo … La transmisión en vivo que cubre el eclipse solar anular comenzará el 10 de junio de 2021, a partir de las 09:00 UTC.

La próxima transmisión en vivo es de TimeandDate.com. Si no puede ver el video incrustado a continuación en su navegador, puede verlo aquí.





Horario para el Eclipse Solar

El eclipse ocurrirá a las 6:53 a.m. hora del este, informó CBS News. En otras zonas horarias, esto es a las 5:53 a.m. hora Central, 4:53 a.m. de la Montaña y 3:53 a.m. hora del Pacífico. Por supuesto, no será visible en todas partes, según el clima y su ubicación. La NASA señaló que para ver la hora exacta en que el eclipse puede ser visible en su área, puede hacer clic en el mapa aquí.

También puede utilizar el sitio web de Hora y fecha aquí para determinar la hora exacta en la que podrá ver el eclipse en su ubicación. Si se desplaza hasta la parte inferior de la página, verá la hora en que el eclipse parcial, el eclipse máximo y la última vista del eclipse serán visibles en su lugar de ubicación. (Esto funcionará siempre que no utilice una VPN para ocultar su ubicación).

A pesar de que se trata de un eclipse parcial, aún necesitará protección para los ojos si lo está viendo en persona, para que no sufra daños en los ojos.

