Eclipse lunar de mayo 2022: ¿Cuándo es y dónde lo podrás ver?

Los amantes de los eventos astronómicos podrán apreciar el primer eclipse lunar de este 2022, entre la noche del 15 de mayo y la madrugada del lunes 16 de mayo, cuando nuestro planeta tierra se interponga entre el Sol y la Luna, y ella se torne de color rojizo, conocida como la “Luna de Sangre”.

Es de anotar que este fenómeno astronómico coincidirá con el calendario de la fase lunar de Luna Llena, y durará en total tres horas con 27 minutos.

¡Anótalo en tu agenda! El próximo 15 de mayo no te pierdas del eclipse lunar. 🗓️🌒 https://t.co/TdqYeVRKen — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 8, 2022

El fenómeno cósmico podrá ser apreciado en la mayor parte del continente americano, comenzando a las 2:27 a.m. y terminando a las 5:55 a.m., según el horario internacional (UTC). Su fase de magnitud máxima se dará a las 4:11 a.m.

De hecho, el fenómeno sucederá hacia el noroeste de América del Norte, y el océano Pacífico, por lo que algunos países del continente europeo y africano también podrán apreciarlo.

Dice El Espectador, que, de acuerdo con la NASA, “la mayoría de los territorios del continente americano podrán admirar el tránsito de la sombra terrestre sobre la cara visible de la Luna. “En Europa únicamente algunos países podrán observarlo parcialmente y en Asia no será visible en lo absoluto”.

Es de anotar, que, para visualizar el fenómeno, no se requerirá de ningún equipo especial, solo es ubicarse en un lugar despejado y no contaminado de fuentes lumínicas, y no representa ningún riesgo de verlo directamente, informó AS.

¿Exactamente quienes avistaran el eclipse lunar total?

Eclipse lunar (16 de mayo) 🌘🌙🌒

Un eclipse lunar total puede ser la oportunidad perfecta para disfrutar de la astronomía y aprender algo en el proceso. Además será el último eclipse lunar visible hasta 2025. Te contamos todas las claves aquí.https://t.co/lI35RQfwTR — MUY Interesante (@muyinteresante) May 10, 2022

La Republica, informa que los eclipses lunares pueden ser apreciados en todo el lado nocturno del planeta, a diferencia de los eclipses solares que se ven solo en un área restringida del globo.

Dice que el eclipse de mayo será visible principalmente en toda Sudamérica, Centro América y el Caribe, Norteamérica (México, Estados Unidos y el centro oeste de Canadá), el sureste de Europa y Asia y toda la Antártida.

El momento en que ocurra el eclipse difiere según la zona horaria en que se encuentre cada país, de esta manera según Time and Date, este es horario del evento:

• Perú: Inicia 9:27 p.m. del 15 de mayo. Fase máxima 12:55 a.m. del 16 de mayo

• Chile: Inicia 10:27 p.m. del 15 de mayo. Fase máxima 1:55 a.m. del 16 de mayo

• Argentina: Inicia 11:27 p.m. del 15 de mayo. Fase máxima 2:55 a.m del 16 de mayo

• Venezuela: Inicia 9:27 p.m. del 15 de mayo. Fase máxima 12:55 a.m. del 16 de mayo

• Colombia: Inicia 9:27 p.m. del 15 de mayo. Fase máxima 12:55 a.m. del 16 de mayo

• México: Inicia 8:27 p.m. del 15 de mayo. Fase máxima 11:55 p.m. de ese mismo día

• Estados Unidos: (Nueva York): Inicia 10:27 p.m. del 15 de mayo. Fase máxima 1:55 a.m. del 16 de mayo

Así mismo, este medio de comunicación trae el siguiente gráfico de Time and Date, un portal especializado en astronomía, en donde puedes apreciar el recorrido de la luna de sangre sobre la superficie del planeta.

Play

Total Lunar Eclipse – May 15/16, 2022 Get ready for timeandate's LIVE coverage of the total lunar eclipse on May 15–16, 2022, starting at 02:00 UTC (check your local times below). If the skies are clear, this Blood Moon eclipse of the Flower Moon is visible across North and South America, plus parts of Europe and Africa. Our live coverage is your… 2020-09-22T10:49:37Z

¿Qué es un eclipse lunar?

Según Clarín, la palabra eclipse viene del griego ekkleipsis, que significa abandono. Un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna generando un cono de sombra que oscurece a nuestro satélite natural.

Para que suceda un eclipse, los tres cuerpos celestes -la Tierra, la Luna y el Sol- deben estar alineados de tal modo que nuestro planeta bloquee los rayos solares que llegan al satélite. Por eso, los eclipses lunares solo ocurren en la fase de Luna llena.

Este fenómeno es la ocultación transitoria de un astro (o la disminución de su luz) debida a la interposición de otro cuerpo celeste. La publicación indica que se pueden dar eclipses entre estrellas, entre estrellas y planetas y entre otros astros, pero que, en este caso, la sombra de la tierra cae sobre la Luna llena y la oscurece.

Además, informa que los eclipses lunares se clasifican en parciales (solo una parte de la Luna es ocultada), totales (toda la superficie lunar entra en el cono de sombra terrestre) y penumbrales (la Luna entra en el cono de penumbra de la Tierra).

¿Sabes por qué la Luna se vuelve roja durante un eclipse lunar?

¿Cuándo podrá ver el eclipse lunar este mes? Será completamente visible en la mayor parte del Norte y Sur de América. Acá le contamos todos los detalles que debe tener en cuenta.https://t.co/SMDPUHQ1dR — El Espectador (@elespectador) May 3, 2022

De acuerdo con Astro Ficcion, durante un eclipse lunar, el Sol, la Tierra y la Luna están alineados y, por lo tanto, la Tierra bloquea la luz que le llega a la Luna. Entonces ¿por qué aparece roja si no le llega la luz del Sol?

El color rojizo que adquiere la Luna se debe a la dispersión de Rayleight. La luz solar se refracta al atravesar la atmósfera terrestre, lo que provoca que el cielo sea de color azul y que los atardeceres sean rojizos. Pero, además, esta dispersión permite que parte de la luz solar (aquella correspondiente al color rojo), alcance la Luna. Esta luz rojiza hace que la superficie lunar se tiña rojo y de ahí el nombre de Luna de Sangre. Es decir, el tono rojizo que adquiere la Luna durante los eclipses es producido por los rayos del Sol refractados por la atmósfera terrestre.

¿Cuándo es la próxima luna de sangre

🌓 Eclipses: ¿cuándo son y cómo podrá ver los próximos fenómenos? El 30 de abril y el 16 de mayo será posible ver un eclipse lunar y uno solar, respectivamente → https://t.co/a06KuuE8TP pic.twitter.com/bvDZgpr3OY — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 1, 2022

El calendario astronómico para este 2022, señala que el próximo eclipse total de luna tendrá lugar el día 8 del mes de noviembre.

Según La Republica, dicho eclipse lunar se verá plenamente desde el suroeste de América del Norte, el noreste de Asia y todo Nueva Zelanda. Sin embargo, los territorios privilegiados no serán muchos debido a que el evento alcanzará su fase máxima cuando la Luna esté sobre el Océano Pacífico.

