Dylan Mortensen y Bethany Funke: Las chicas que sobrevivieron a los asesinatos de Idaho

Dylan Mortensen y Bethany Funke son las dos compañeras de cuarto sobrevivientes de los estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron asesinados a puñaladas en una casa fuera del campus en Moscú, Idaho.

Tanto Mortensen como Funke sobrevivieron al ataque. Daily Mail informó los nombres de las dos compañeras de cuarto. El New York Post también los informó, pero deletreó el nombre de Dylan, Dylan Martensen. Según su cuenta de Instagram, la ortografía correcta es Dylan Mortensen.

Las compañeras de cuarto sobrevivientes han sido ampliamente nombrados en las redes sociales.

Cuatro estudiantes universitarios en la casa fueron asesinados a puñaladas con un cuchillo, dice la policía. Las muertes fueron declaradas homicidios. Las víctimas son Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle y Ethan Chapin, quien era el novio de Kernodle. No hay ningún sospechoso bajo custodia y el motivo no está claro. La policía calificó el ataque como objetivo e inicialmente dijo que no creía que la comunidad estuviera en riesgo.

1. Mortensen y Funke estaban en casa cuando ocurrieron los asesinatos, dice la policía

El portavoz de la policía estatal de Idaho, Aaron Snell, le dijo a ABC News que los dos compañeros de cuarto sobrevivientes fueron la “clave” para resolver el crimen porque estaban en casa cuando ocurrieron los asesinatos.

“Potencialmente son testigos, potencialmente son víctimas”, dijo Snell a ABC News, llamando a los compañeros de cuarto “la clave de todo esto”.

Sin embargo, Snell le dijo al Daily Mail que los dos no son sospechosos, pero que la policía agotará todas las posibilidades. El motivo no está claro.

ABC News informó que los compañeros de cuarto estaban en casa cuando se llamó al 911 alrededor del mediodía por una persona “inconsciente” el domingo 13 de noviembre de 2022, pero los compañeros de cuarto no llamaron al 911.

El jefe James Fry había revelado en una conferencia de prensa que los compañeros de cuarto estaban en casa en ese momento. No fueron tomados como rehenes, según Fry.

2. Ambas tienen cuentas de Instagram privatizadas

A diferencia de las víctimas, las cuentas de Instagram de Mortensen y Funke son privadas.

“tú de Idaho-PiPhi QK🤎”, es todo lo que lee Mortensen.

La página de Instagram de Funke dice: “U of I x @idahopiphi”.

La página de Facebook de Mortenson todavía está activa; dice que es de Boise, Idaho. Funke también tiene una página de Facebook activa.

No hay mucho visible en sus páginas, excepto algunas fotos antiguas. La página TikTok de Mortensen está configurada como privada.

3. Ambas compañeras de cuarto posaron para fotos recientes con las víctimas

Han surgido imágenes escalofriantes que muestran a los compañeros de cuarto juntos, luciendo despreocupados.

“Una chica afortunada por estar rodeada de estas personas todos los días 🤍”, escribió Goncalves con una foto de Instagram que la mostraba a ella, Kernodle y Mogen con Mortensen y Funke.

Fue publicado el día de los asesinatos.

Jeffrey Kernodle, el padre de Xana Kernodle, le dijo a AZFamily que estaba desconcertado por el crimen.

“No tengo ni idea. No tiene sentido”, dijo, y agregó que esa noche no se destacó nada y que Kernodle siempre estuvo en contacto con su familia.

“La puerta se cierra con un código numérico. Cada vez que vas, tienes que dar la vuelta a la casa por el código numérico, así que lo sabían o dieron la vuelta y tal vez encontraron la puerta corrediza abierta”, explicó a AZFamily.

“Simplemente estaban pasando el rato en casa. Xana estaba pasando el rato en casa con su novio”, dijo.

Le dijo al sitio que ella luchó contra su asesino: “Contusiones, desgarradas por el cuchillo. Ella es una chica dura. Lo que ella quisiera hacer, lo podía hacer”.

4. Las compañeras de cuarto fueron descritas como tranquilas, aunque la casa organizaba pequeñas fiestas

Los vecinos le dijeron a The New York Post que las compañeras de cuarto eran “más tranquilas que sus ruidosos vecinos universitarios”. Seis personas vivían en la casa, dijeron.

Los vecinos le dijeron a The Post que se organizaban “fiestas pequeñas” en la casa, pero que los compañeros de cuarto generalmente estaban “tranquilos a las 10 p.m.”, informó The Post.

Fueron vistos sentados alrededor de un fuego en el patio, bebiendo cerveza, informó The Post.

5. Mortensen y Funke están ayudando en la investigación, dice la policía

Snell le dijo al Daily Mail que Mortensen y Funke estaban ayudando en la investigación.

No reveló cómo sobrevivieron al asesinato en masa ni proporcionó detalles adicionales sobre ellos, informó Daily Mail.

La policía también ha confirmado que las víctimas fueron apuñaladas. Según Daily Mail, los asesinatos fueron tan brutales que se vio sangre saliendo de la pared de la casa.

“Había sangre por todas partes”, dijo una fuente de investigación al Daily Mail. “Tenemos investigadores que han estado en el trabajo durante 20, incluso 30 años, y dicen que nunca han visto algo así”.

La causa de la muerte fue homicidio con arma blanca.

Según KXLY, el forense dice que había mucha sangre y que la causa de la muerte fue un apuñalamiento. En este punto, no hay indicios de que el abuso de sustancias haya contribuido a las muertes, informó la estación de televisión.

“Estas personas han sido identificadas como Ethan Chapin, 20, Conway, WA; Madison Mogen, 21, Coeur d’Alene, ID; Xana Kernodle, 20, Avondale, AZ; y Kaylee GonCalves, 21, Rathdrum, ID”, escribió la policía de Moscú, Idaho, en un comunicado.

“Las cuatro víctimas eran estudiantes de la Universidad de Idaho. Respete la privacidad de la familia, los amigos y los seres queridos de las víctimas mientras el Departamento de Policía de Moscú investiga este trágico evento”.

El 15 de noviembre de 2022, la policía reveló que se utilizó un cuchillo en los asesinatos. También dijeron que todas las víctimas murieron por homicidio, lo que significa que ninguna de las muertes fue un asesinato-suicidio. La policía escribió:

El 13 de noviembre de 2022, a las 11:58 horas, los oficiales del Departamento de Policía de Moscú respondieron a una llamada en King Road de una persona inconsciente. Al llegar, los oficiales descubrieron a cuatro personas que habían fallecido. Las muertes han sido declaradas homicidio. Aunque no se han localizado armas, con base en información preliminar, los investigadores creen que se usó un arma afilada como un cuchillo. Está previsto que las autopsias se completen a finales de esta semana y, con suerte, proporcionarán información más definitiva sobre la causa exacta de las muertes. Además, según la información de la investigación preliminar, los investigadores creen que se trató de un ataque aislado y dirigido y que no existe una amenaza inminente para la comunidad en general. Los investigadores continúan trabajando diligentemente para establecer un cronograma de eventos relevantes para recrear las actividades de las víctimas en la tarde del 12 de noviembre y la madrugada del 13 de noviembre, siguiendo todas las pistas e identificando a las personas de interés.

