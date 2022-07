Drago: K9 de la policía asesinado en el tiroteo de Allen, Kentucky

Drago era el nombre del perro K9 de la policía que fue asesinado a tiros en Allen, Texas, junto con dos agentes de la ley.

“Drago era un chico increíble. 💔 Pateó traseros en su trabajo. Gracias, Drago por tu servicio y por ser siempre un socio maravilloso para tu manejador. Dusty Newsome y Justin Szymchack nuestros corazones están con ustedes”, escribió Heather Pigman en Facebook.

Otros cinco policías y un director de gestión de emergencias resultaron heridos en el alboroto, según Lex18.

Los agentes de la ley fallecidos fueron identificados como Ralph Frasure del Departamento de Policía de Prestonsburg y el diputado Will Petry. El K9 asesinado se llamaba Drago, según Officer Down Memorial Page.

Esto es lo que necesita saber:

Amber Newsome escribió un emotivo homenaje al perro en Facebook:

No puedo encontrar las palabras correctas para decir, pero si alguien alguna vez imaginó al perro perfecto, vería a Drago. Era tan adorable y dulce con las niñas en casa. Cuando se ponía el chaleco sabía que eso significaba que iba a trabajar y toda su actitud cambiaría. Era el mejor perro policía. Todavía no puedo creer que esté haciendo esta publicación de que se ha ido. Mantenga a mi familia en sus oraciones porque esta es una pérdida trágica, especialmente para mis hijas y Justin. No era solo un perro, era familia para nosotros. DEP Drago 😭