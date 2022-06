Identifican a una víctima del tiroteo en Tulsa: Dr. Preston Phillips

El Dr. Preston Phillips fue el objetivo de un hombre armado que asesinó a cuatro personas en el tiroteo masivo del centro médico de Tulsa. Él fue recordado por su amabilidad y profesionalismo como cirujano ortopédico. Los antiguos pacientes lo describieron como una persona sincera y que no se andaba con rodeos, pero que iba más allá del llamado del deber para sus pacientes, realizando cirugías de alto riesgo con éxito.

Michael Louis fue nombrado como el sospechoso del tiroteo masivo en el Hospital St. Francis en Tulsa, Oklahoma. Él se quitó la vida en el lugar de los hechos.

En una conferencia de prensa, la policía identificó a las víctimas como Phillips, Amanda Glenn, William Love y la Dra. Stephanie Husen. El jefe de policía de Tulsa, Wendell Franklin, dijo que una de las víctimas era una recepcionista (Glenn), uno era una paciente (Love) y dos eran médicos. También dijo que Louis apuntó a Phillips porque estaba molesto por el dolor de espalda de una cirugía que Phillips le había realizado. En cuanto a las otras víctimas: “Se interpusieron en el camino y Louis les disparó”, dijo Franklin.

El tiroteo masivo se produce cuando la nación se tambalea por los tiroteos masivos en una escuela primaria en Uvalde, Texas, y en un supermercado en Buffalo, Nueva York.

Esto es lo que necesita saber sobre el Dr. Preston Phillips:

Phillips era un cirujano ortopédico certificado por la junta

La biografía de Phillips en el hospital dice: “El Dr. Phillips es un cirujano ortopédico certificado por la junta con interés en cirugía de columna, reconstrucción de articulaciones, incluido el reemplazo de articulaciones y tratamiento de fracturas”.

El Dr. Preston Phillips era especialista en cirugía ortopédica en Tulsa, OKlahoma, según Health Grades.

Phillips fue recordado como una persona “maravillosa, gentil y amable” con una sonrisa contagiosa

Los tributos fluyeron para Phillips en las redes sociales: “El Dr. Phillips era una persona maravillosa, gentil y amable con una sonrisa contagiosa y una palabra amable para todos. Me lo encontré en las canchas hace solo una semana o dos. Él nunca deja de mirarte a los ojos y darte una sonrisa brillante y genuina y un cálido saludo. Sus palabras son siempre amables y alentadoras. Fue un verdadero caballero en todos los aspectos, tanto dentro como fuera de las canchas”, escribió una mujer.

Otra mujer escribió: “Este hombre fue el hombre más increíble que he tenido el placer de conocer y trabajar con él. Sus abrazos eran fuertes y cálidos. Como era su corazón. Lo abracé dos veces ayer, sin saber que esos serían los últimos abrazos que recibiría. Cuando estaba embarazada de mi hijo, me llamó ‘Pasta Sauce’, ¡refiriéndose a Prego 😂! Decía: ‘¡No podemos disparar rayos X todavía hasta que Pasta Sauce esté detrás del escudo!’ Oh, cómo me hizo reír 😂… Fue tan atento y cariñoso y lo extrañaré mucho. Mis pensamientos y oraciones están con su hermosa esposa y sus hijos. QEPD Dr. Phillips, hasta que nos volvamos a ver 💕”.

Otra mujer escribió: “Dr. Preston Phillips: Maravilloso médico, cirujano, padre y esposo. Era un alma amable, gentil y cálida que podía tranquilizarte con su sonrisa. Le dio mucho a la comunidad y al norte de Tulsa. Se ofreció como voluntario como miembro de la junta directiva del Centro de Reconciliación John Hope Franklin en el área de Greenwood. Uno de los médicos más brillantes que he tenido el placer de conocer, se graduó de la Facultad de Medicina de Harvard y atendió a los pacientes durante más de 20 años”.

Antiguos pacientes elogiaron a Phillips por tener un trato al lado de la cama ‘absolutamente fantástico’ y por ir ‘por encima y más allá’

Antiguos pacientes dejaron reseñas para Phillips en Google.

Un paciente escribió: “Dr. Phillips se presenta como severo, pero amable y profesional. No se anda con rodeos, por lo que es posible que aquellos con una frágil madurez emocional no quieran visitarlo”.

Un hombre escribió: “Dr. Phillips es uno de los mejores cirujanos ortopédicos de columna en Tulsa. Tuve una cirugía anterior en mi espalda por otro Doctor y seguí teniendo problemas. El Dr. Phillips intentó una cirugía de alto riesgo en mí y tuvo éxito. Te habla como si fueras una persona y no un número. Tiene un régimen de recuperación único y efectivo”.

Otro escribió:

“El Dr. Phillips completó una fusión T4-L4 en mi columna vertebral para corregir una escoliosis severa en 2010. 10 años después, estoy bien y el Dr. Phillips sigue siendo mi médico ortopédico. Su trato al lado de la cama fue absolutamente fantástico, vino a verme todos los días después de la cirugía mientras estaba en el hospital y respondió una llamada telefónica tarde en el Día de Navidad desde la sala de emergencias 11 días después de la cirugía. Ha estado excelente desde que me operaron también. Es sincero, no prescribirá en exceso analgésicos y explica claramente los riesgos de tomarlos. Él no te mimará y te dirá que todo estará bien, es honesto y claro sobre la realidad. Aprecio mucho eso en el cuidado de mi salud, pero entiendo que no es para todos.”

William Love, una de las víctimas, escribió una reseña anteriormente para Phillips: “Tuve una cirugía mayor de espalda en febrero de 2021. El Dr. Phillips y su personal en el Hospital Saint Francis hicieron un excelente trabajo antes, durante y después de la cirugía”, escribió. “Sigo haciendo citas de seguimiento y progresando mucho hacia la recuperación total. Todo gracias a un excelente cirujano ortopédico.”

Otro ex paciente escribió: “Hace 4 años, el Dr. Phillips es, con mucho, el mejor cirujano ortopédico que cualquier paciente puede tener. Somos muy afortunados de tenerlo en Tulsa. Siempre ha ido más allá en el cuidado de sus pacientes”.

Phillips murió en una sala de examinación, dijo la policía

Phillips fue encontrado muerto en una sala de examinación. La policía encontró una carta que explica el motivo del tirador. El 19 de mayo, Michael Louis ingresó al hospital para una cirugía de espalda. El médico era Phillips. Louis fue dado de alta el 24 de mayo, dijo el jefe de policía de Tulsa, Wendell Franklin, en la conferencia de prensa. Louis llamó durante varios días quejándose de dolor y queriendo tratamiento adicional. El 31 de mayo, Phillips volvió a ver a Louis para recibir tratamiento adicional.

El 1 de junio, Louis volvió a llamar a la oficina de Phillips, quejándose de dolor de espalda y solicitando asistencia adicional, dijo Franklin.

“Culpó al Dr. Phillips por el dolor continuo después de la cirugía”, dijo Franklin.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.