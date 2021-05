La campaña de vacunación contra el COVID-19 alrededor del mundo sigue su marcha, y mientras las compañías farmaceúticas que han estado distribuyendo sus vacunas intentan establecer a ciencia cierta cuánto tiempo de protección contra el coronavirus da la inmunización, algo que ya han mencionado compañías como Pfizer, es que quienes estén vacunados completamente, necesitarán una tercera dosis. Además, han afirmado que cada año o 18 meses, habrá que ponerse un refuerzo de la vacuna para seguir protegidos.

Y mientras llega ese momento, en Estados Unidos, que empezó su proceso de vacunación hace cinco meses, las compañías están trabajando en la manera más efectiva y viable de aplicar la dosis del refuerzo de la vacuna COVID, y pudiera no ser una inyección.

Así lo reveló CBS News, donde se aseguró que el refuerzo de vacunación pudiera ser un parche o una pastilla, o incluso pudiera darse junto a la vacuna contra la influenza.

Pfizer y BioNTech: prueban tercera dosis para comprender mejor respuesta inmune contra variantesPfizer y BioNTech creen que su actual vacuna de dos dosis funcionará contra las nuevas variantes del coronavirus. Sin embargo, dijeron que los estudios permitirán a los fabricantes estar preparados por si fuera necesaria una mayor protección ► bit.ly/2ZSNac7 2021-03-20T01:45:00Z

El citado medio manifestó que los científicos en Estados Unidos continúan su marcha, tratando de definir la mejor manera de realizar los refuerzos de las vacunas, que en el caso de ser a través de dosis inyectables, sería una dosis idéntica a las dos anteriores, en el caso de inyectables como Moderna y Pfizer, y uno en el caso de Johnson & Johnson, o pudieran ser dosis menores.

VideoVideo related to dosis de refuerzo de vacuna covid podrían ser en parche o pastillas 2021-05-06T11:04:06-04:00

CBS News agregó que Moderna planea hacer pruebas combinadas este año del refuerzo contra el COVID junto a la vacuna de la gripe, en una misma dosis, que pueda dar protección adicional contra las nuevas variantes, pero hasta el momento no hay ninguna decisión clara ni específica respaldada por la Administración Biden.

Vacuna antiCovid de Pfizer requerirá tercera dosis de "refuerzo", informa cofundador de BioNTech"Necesitamos una tercera dosis para llevar la protección de nuevo cerca del 100%, ya que con dos, el efecto se va haciendo menor con el paso del tiempo”, señaló el doctor Ugur Sahin #VacunaAnticovid #VacunaPfizer #TerceraDosisPfizer 2021-04-28T19:01:01Z

El Instituo Nacional de Alergias, según el citado medio, ha mencionado que hay resultados positivos con una dosis intranasal similar a la vacuna de AstraZeneca.

La Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) también trabaja en el desarrollo de dosis alternativas, como parches, y la firma Vaxess Technologies tiene un parche de autoaplicación sin dolor que usa “proyecciones microscópicas” que ingresan al organismo a través de la piel.

Pfizer begins human trials for pill that could treat Covid-19CNBC's Meg Tirrell reports that Pfizer will begin its first human trial for a Covid-19 pill. For access to live and exclusive video from CNBC subscribe to CNBC PRO: cnb.cx/2NGeIvi Pfizer said Tuesday it has begun an early stage clinical trial of an experimental oral antiviral drug for Covid-19. The New York-based company said the… 2021-03-23T15:37:57Z

Sobre los experimentos que se están haciendo sobre la dosis de refuerzo, Gary Disbrow, director de BARDA, dijo a CBS News: “Estamos trabajando con las empresas, con las diferentes tecnologías, para asociarlas potencialmente con las seis vacunas candidatas que actualmente cuentan con el apoyo del gobierno de EE.UU.”.



“Se han mostrado las tecnologías para otros patógenos virales, pero estamos tratando de apoyarlos para los ensayos clínicos. Y nuevamente, el momento realmente depende de si podemos identificar esos correlatos para la protección”, advirtió Disbrow.