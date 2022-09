Oficial de policía mata a balazos a un joven negro en Ohio: Donovan Lewis

Donovan Lewis era un hombre negro desarmado de 20 años de edad que fue asesinado a balazos por el oficial de policía de Columbus, Ricky Anderson, mientras estaba en la cama.

El oficial de policía de Ohio le disparó a Lewis a través de la puerta de su dormitorio mientras la policía ejecutaba una orden de registro en medio de la noche.

La policía de Columbus escribió en un comunicado de prensa: “La persona fallecida en este caso se identifica como: El Sr. Donovan Lewis, Fecha de nacimiento: 14/5/2002. La investigación está a cargo de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio”.

Se lanzó un video gráfico de la cámara corporal del oficial. Puedes verlo a continuación, pero ten en cuenta que es perturbador.

La jefa de la policía, Elaine Bryant, dijo que el oficial Ricky Anderson disparó el arma cuando Lewis pareció levantar la mano con algo dentro, de acuerdo con NBC4i.

“Había, como, una pluma de vape que se encontró en la cama justo al lado de él”, dijo Bryant, según la estación televisiva.

Esto es lo que necesitas saber:

1. El abogado de la familia de Lewis dice que Lewis estaba “desarmado y estaba cumpliendo con las órdenes de la policía” cuando le dispararon

Play

Body camera video of Columbus officer fatally shooting man Body camera video of Columbus Police Officer Ricky Anderson fatally shooting Donovan Lewis on Aug. 30, 2022. Stay informed about Columbus and central Ohio news, weather and sports! Follow NBC4 on our website and social media channels: nbc4i.com/ youtube.com/c/wcmhnbc4columbus?sub_confirmation=1 facebook.com/NBC4Columbus instagram.com/nbc4i/ twitter.com/nbc4i 2022-08-30T22:45:03Z

Donovan Lewis “estaba en la habitación trasera de su apartamento cuando el Departamento de Policía de Columbus irrumpió en el apartamento” con una orden judicial, dijo Rex Elliott, abogado de la familia, en una conferencia de prensa. “Donovan estaba dormido antes de que llegaran los agentes de la policía y no recibió ninguna advertencia de que el Departamento de Policía de Columbus irrumpiría en su apartamento”.

El abogado describió a Lewis como un “hombre negro desarmado” de 20 años. El abogado calificó la muerte como una “actividad imprudente” por parte de la policía que equivalía a fuerza excesiva e ilegal.

The system creates chaos and then plays hero trying to put out the fire the only problem is our brothers and sisters are burning because of it. We must look at the root cause and extinguish the fire maker #DonovanLewis pic.twitter.com/mrNtcePCv4 — Ramon Obey ii (@Ramon__Black) August 31, 2022

“El oficial Anderson abrió la puerta y casi de inmediato disparó al dormitorio cuando Donovan intentaba levantarse de la cama”, dijo Elliott. “Donovan estaba desarmado y estaba cumpliendo con las órdenes de la policía de salir de su habitación cuando el oficial Anderson le disparó a sangre fría”.

“Todos los días, los oficiales se ven en situaciones potencialmente peligrosas para la vida en las que debemos tomar decisiones en una fracción de segundo”, dijo Bryant, según la estación de televisión. “Como jefa, es mi trabajo hacer que mis oficiales rindan cuentas, pero también es mi trabajo ofrecerles apoyo”.

2. Los miembros de la familia de Lewis lloraron y se abrazaron mientras el abogado reproducía el video de la cámara corporal

Play

Press conference held after deadly Columbus police shooting A press conference was held after a deadly Columbus police shooting earlier this week. Donovan Lewis was fatally shot by a Columbus officer on Tuesday as police were serving a search warrant at his Hilltop apartment. The Columbus Division of Police released body camera video of three shootings involving officers on Tuesday, one of which… 2022-09-01T14:26:12Z

Elliott calificó el tiroteo de Lewis como una “muerte sin sentido”.

El abogado estuvo rodeado por la familia de Lewis en la conferencia de prensa. El martes, “El Departamento de Policía de Columbus publicó imágenes de cámaras corporales que sorprendieron a cualquiera que las viera. Gracias a Dios por el video de la cámara corporal”.

El abogado dijo que “no había duda de que el video nos dice todo”.

Tres policías y un “perro K-9 agresivo” entraron al apartamento. Lewis estaba solo y en la cama”, dijo el abogado.

El oficial Anderson abrió la puerta mientras los oficiales le gritaban a Lewis que saliera, dijo.

“No había justificación para que el oficial Anderson le disparara a un hombre desarmado que intentaba levantarse de la cama como los oficiales de policía le indicaban que hiciera”, dijo el abogado.

El abogado reprodujo parte del video de la cámara corporal.

Los miembros de la familia lloraron y se abrazaron mientras el abogado reproducía las imágenes. El abogado reprodujo más imágenes gráficas de la policía tratando de esposar las manos de Lewis a la espalda después de que le dispararon y diciéndole que “deje de resistirse”.

Cuestionó por qué la policía estaba ejecutando una orden de registro por delito grave a las 2:00 AM. Elliott dijo que la familia quiere que el oficial sea castigado y se haga responsable de lo sucedido.

Play

Video Video related to oficial de policía mata a balazos a un joven negro en ohio: donovan lewis 2022-09-01T13:00:08-04:00

El video de la cámara corporal muestra a los oficiales entrando al apartamento con el perro K-9 y registrándolo. El oficial abre la puerta de un dormitorio y ve a un hombre, Lewis, en una cama.

“Salió así”, dice un oficial después del tiroteo.

El video concluye mostrando al oficial con el perro subiendo al animal a una patrulla.

Lewis se está levantando parcialmente de la cama cuando se abre la puerta. El oficial revisa primero un armario y luego abre la puerta de su dormitorio.

3. El oficial K-9 que le disparó a Lewis está de licencia

En el comunicado de prensa, la policía identificó a Anderson como el oficial involucrado. “Continúa la investigación sobre el oficial involucrado en el tiroteo que ocurrió el martes 30 de agosto de 2022 en 3295 Sullivant Avenue”, escribió la policía en un comunicado de prensa.

“El oficial involucrado se identifica como: El oficial Ricky Anderson #1144. El oficial Anderson es un veterano con 30 años en la División. El oficial Anderson está asignado a la Unidad Canina”.

Anderson está de licencia mientras se investiga el tiroteo, según informó CNN.

Los registros judiciales muestran que Anderson estuvo involucrado anteriormente en una investigación de homicidio vehicular. Según Open Payrolls, es blanco y ganó $44.68 por hora en 2021.

4. Lewis tiene un historial de violencia doméstica

Según el comunicado de prensa de la policía, aproximadamente a las 2:28 AM, los oficiales de policía de Columbus “intentaron cumplir una orden de arresto por delito grave en un apartamento, ubicado en 3295 Sullivant Avenue. Los oficiales localizaron al hombre buscado dentro del Apartamento H”.

Una vez dentro, dice el comunicado de prensa, “los oficiales confrontaron al hombre, momento en el que un oficial de policía de Columbus descargó su arma y golpeó al hombre. Los oficiales ayudaron al hombre hasta que los médicos de Columbus Fire llegaron a la escena y lo transportaron al hospital Grant en estado crítico”.

Lewis “fue declarado muerto por el personal de Grant a las 3:19 AM”, dice el comunicado.

De acuerdo con 10TV, Lewis era “buscado por un delito grave por violencia doméstica, agresión y manejo inadecuado de un arma de fuego”.

Los registros judiciales obtenidos por 10TV dicen que la novia de Lewis, quien le dijo a la policía que estaba embarazada de su hijo, afirmó que Lewis “la empujó de la silla en la que estaba sentada y luego ella rodó por una pequeña colina”.

Ella le dijo a la policía que él la había golpeado en la cara varios días antes y que “Lewis agrediéndola es algo que sucede con frecuencia”.

La estación televisiva informó que Lewis fue acusado previamente de golpear a su madre en una denuncia diferente de violencia doméstica.

Según la denuncia, “cuando la madre no lo dejó entrar a la casa después de que tomó algo que no era suyo, abrió la puerta de una patada” y comenzó a golpearla, informó 10TV.

Además, Lewis fue acusado de golpear a otra mujer “con el puño cerrado” en 2020 y “también era buscado por un delito grave de manejo indebido de un arma de fuego en un automóvil”, informó la estación televisiva.

5. Lewis fue descrito como un “chico típico de 20 años”

“He was treated like an animal” attorney for Donovan Lewis regarding unarmed client shot and killed by columbus police officer. pic.twitter.com/HrERFTmgyL — Kevin Landers (@Kevin10TV) September 1, 2022

El abogado dijo que Lewis era un “chico típico de 20 años” con un montón de amigos y personas que lo amaban.

Él tenía “sus desafíos en la vida”, pero era “en general una muy buena persona”. El abogado dijo que era “repugnante” que la gente atacara el carácter de Lewis.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.