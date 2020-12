Mujer arrestada tras encontrar más de 30 animales en su casa, 4 de ellos muertos

Una mujer de Connecticut fue arrestada por cargos de crueldad animal después de que la policía encontrara más de 30 animales en su casa, incluidos gatos, perros, ardillas y un búho ciego.

Donna Scirocco, de 59 años, de Hamden se entregó el martes 15 de diciembre, después de una orden de arresto acusándola de seis cargos de crueldad animal, según el Departamento de Policía de Hamden. Los funcionarios de control de animales entraron en la casa de Scirocco el 26 de octubre mediante una orden de registro y encontraron al menos 35 animales, cuatro de los cuales estaban muertos, dijo la policía de Hamden en un comunicado de prensa online.

“Al entrar a la residencia, los oficiales de control de animales fueron recibidos por 2 ratas grandes. Después de realizar una búsqueda exhaustiva y exhaustiva, los agentes incautaron 26 gatos, 6 perros, 2 ardillas enjauladas y un búho”, dijo el capitán de la policía de Hamden, Ronald Smith, en el comunicado. “Uno de los perros estaba sin vida. Además, los agentes incautaron 3 animales fallecidos, incluidos 2 gatos y una marmota”.

Los animales fueron transportados al Hospital Veterinario Mount Carmel, al Hospital Animal North Haven y al Hospital Animal Ridgehill para recibir tratamiento médico y vacunas, dijo la policía.

Se ordenó una necropsia para los “animales muertos”, continuó Smith.

Scirocco pagó una fianza de $ 5,000 y debe comparecer ante el Tribunal Superior de Meriden el 5 de febrero, dijo el comunicado de prensa de la policía de Hamden. No está claro si la mujer de 59 años ha conseguido un abogado.

Esto es lo que necesita saber:

Lo vecinos se quejaron del hedor y estaban hartos de ver ratas corriendo por el vecindario, según los medios

Según The Associated Press, los vecinos alertaron al control de animales de un “hedor” y de ratas corriendo por el vecindario.

La policía de Hamden indicó en el comunicado de prensa del 26 de octubre que los animales fueron descuidados y tratados con crueldad, escribiendo: “Los funcionarios del distrito de Quinnipiac Valley Heath estaban en la escena y consideraron que la residencia era ‘inhabitable'”.

También se encontraron animales disecados dentro de la residencia, continuó la policía.

En noviembre de 2019, se estimaba que hubo 3,500 casos legales relacionados con crueldad y abuso de animales en Connecticut durante la última década, según Hartford Courant.

Según Hartford Courant, los registros estatales muestran que hubo aproximadamente 3,500 casos legales relacionados con la crueldad y el abuso animal en Connecticut durante la última década.

La ley del estado de Connecticut “prohíbe a cualquier persona sobrecargar, trabajar en exceso, torturar, morir de hambre, mutilar, golpear cruelmente o matar o herir injustificadamente a cualquier animal”, informó el periódico.

No brindar el cuidado adecuado a un animal, como no darle “aire, comida y agua saludables”, también se considera un delito, continuó Courant. No proporcionar el cuidado adecuado, incluido no proporcionar a un animal aire, comida y agua saludables, o confinar cruelmente a un animal también se considera abuso ilegal.

Las posibles multas en Connecticut por crueldad animal oscilan entre $ 1,000 y $ 10,000, mientras que las posibles sentencias de prisión pueden ser de hasta 10 años, dijo el periódico.

Utilizando datos estatales, Courant dijo que el 46% de los casos estimados en los últimos 10 años no fueron procesados. Agregó que el 34% fueron desestimados, mientras que el 18% “resultó en una condena o declaraciones de culpabilidad, y el 2% fue declarado no culpable”.

Según el Hartford Courant: Un total de 1,190 casos de crueldad fueron desestimados y el 85 por ciento de esos despidos se produjo después de que el delincuente completara un programa alternativo, como la “rehabilitación acelerada”. Bajo este último programa, un acusado que complete con éxito la libertad condicional o el servicio comunitario puede hacer que se desestimen los cargos en su contra y se eliminen de su historial.