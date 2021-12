¿Quiere saber dónde está Papá Noel? Así lo pueden hacer en el 2021

¡Ya casi llega la Navidad! La víspera de Navidad es una de las noches más emocionantes del año. ¡Significa que Santa llegará pronto! Por supuesto, querrás estar atento a dónde está Santa mientras viaja por el mundo esta noche. Puede rastrear a Santa en vivo para la Navidad de 2021 con la ayuda de NORAD.

Cómo rastrear a Santa a través del mapa de NORAD en 2021

¿Dónde está Santa ahora? Si desea realizar un seguimiento de Santa en vivo, el mejor lugar para comenzar es con el rastreador de Santa en vivo de NORAD. Simplemente visite el sitio web de NORAD para averiguar exactamente dónde está Santa en este momento.

También puede llamar al 1-877-HI-NORAD para saber dónde está.

Las aplicaciones móviles de NORAD brindan otra forma divertida de controlar dónde está Santa. Puede descargar la aplicación NORAD Tracks Santa de Google aquí. NORAD señaló en un comentario: “¡A partir de las 0900 del 24 de diciembre de 2021 (UTC), puede rastrear a Santa a través de nuestra aplicación móvil o sitio web!”

El Santa Tracker de NORAD por iOS de Apple se puede descargar aquí.

NORAD ha seguido a Santa durante más de 60 años cada Nochebuena. El Santa Tracker comenzó cuando un anuncio de SEARS Roebuck & Co. incluía un número ultrasecreto del predecesor de NORAD, el Comando de Defensa Aérea Continental. Una niña llamó y habló con el director de operaciones, el coronel Harry Shoup, quien le dijo que podía ayudarla a localizar a Santa. El Coronel dio instrucciones a su personal para ayudar a identificar la ubicación de Santa para llamadas similares en la víspera de Navidad de 1955. NORAD ha mantenido la tradición desde entonces.

Puede obtener más información sobre la historia de NORAD con Santa en el video a continuación.





History of NORAD Tracks Santa NORAD has been tracking Santa since 1955 when a young child dialed the misprinted phone number from a department store advertisement in the local newspaper, believing she was calling Santa. Visit noradsanta.org to learn more! 2021-12-09T17:18:30Z

NORAD también ha estado proporcionando muchos videos divertidos previos al gran día de seguimiento de Santa. Aquí hay un video que pregunta: “¿Necesitas estar dormido cuando llegue Santa?”





El año pasado vimos cómo se preparaba el reno de Papá Noel. ¡Echale un vistazo!





NORAD Tracks Santa 2020 – Santa's Reindeer The reindeer are getting ready…are you? Track Santa with us on Dec. 24 at noradsanta.org 2020-12-14T22:00:09Z

Por cierto, ¿sabías que el sistema de radar que se usa para rastrear a Santa y Rudolph se llama Sistema de Advertencia del Norte? La nariz de Rudolph emite una firma infrarroja que ayuda a los satélites a rastrear mejor a Santa, informó WUSA9. ¡Es similar en fuerza al destello de un lanzamiento de cohete! Esto permite detectar fácilmente la ubicación de Papá Noel, ya que la nariz de Rudolph brilla con tanta intensidad en el radar.

WUSA9 también informó que los aviones de combate NORAD canadienses siempre despegan y dan la bienvenida a Santa a Norteamérica, escoltándolo en varios puntos de su viaje. En los Estados Unidos, los pilotos de combate también vuelan junto a Santa y sus renos. Santa ralentiza su paso cuando lo escolta un avión de combate, porque en realidad puede viajar mucho más rápido que esos aviones si así lo desea.

NORAD explica a continuación cómo Papá Noel viaja por el mundo en una noche.





¡Y en el siguiente video, puedes aprender qué tan rápido es el trineo de Papá Noel!





NORAD Tracks Santa 2021 — How Fast is Santa's Sleigh? NORAD is ready to track Santa! NORAD is proud to be celebrating 66 years of tracking Santa. 24/7/365, NORAD tracks everything that flies in and around Canada and the United States. On December 24, we also have the special mission of tracking Santa! 2021-12-13T13:00:17Z

Otras maneras de rastreara a Papá Noel

También puede rastrear a Santa a través de Google si esa es su preferencia. El rastreador de Papá Noel de Google está aquí. Solo recuerda: la ubicación de Papá Noel puede aparecer diferente en Google y NORAD debido a problemas de espacio-tiempo continuo. Hasta que Papá Noel despegue, el rastreador de Google tiene algunos juegos a los que puedes jugar.

Los clientes de Sky Q y Sky Glass pueden rastrear a Santa a través de sus televisores preguntando “¿Dónde está Santa?” O “¿Dónde está Papá Noel?” En el control remoto Sky Q, informó Express.

