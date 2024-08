Donald Trump se reúne con la madre de Jocelyn Nungaray

Donald Trump se reunió con la madre de Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años asesinada por dos inmigrantes venezolanos, en la frontera entre Arizona y México. El expresidente estaba haciendo campaña cuando se encontró con Alexis Nungaray este 22 de agosto.

El dolor de la madre quedó de manifiesto cuando la madre de la víctima del asesinato Jocelyn Nungaray apareció con Trump. Trump no perdió tiempo en culpar de la muerte de Jocelyn Nungaray a la Administración de Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. “Jocelyn era una niña de 12 años a cuya vida se la robaron dos criminales ilegales que Harris liberó en nuestro país sin ningún motivo”, dijo Trump.

A lo que la madre de la víctima cuestionó por qué los dos presuntos asesinos no fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sino que se les permitió caminar libremente. “No tenían motivos para hacerle nada de lo que le hicieron a Jocelyn. Había más de 300 camas de detención disponibles en las que deberían haber estado porque estaban detenidos”, dijo Alexis. “Los liberaron cuando no deberían haber sido liberados. Uno tenía un monitor en el tobillo y no lo detuvo nada. Ahora tengo que pasar por el resto de mi vida con mi hijo preguntando por su hermana”.

El presidente Trump culpó el asesinato de Jocelyn a la vicepresidenta Kamala Harris, quien se postula para la presidencia, continuando con su estrategia de atacar a la candidata como zar de la frontera y achacarle todos los fallos de la política de fronteras abiertas.

¿Dónde están los asesinos de Jocelyn Nungaray?

Los dos hombres acusados ​​de la muerte de Jocelyn Nungaray permanecen en la cárcel del condado de Harris detenidos con una fianza de 10 millones de dólares.

El cuerpo de Jocelyn Nungaray fue descubierto después de ser visto con Johan José Rangel Martínez, de 21 años, y Franklin José Peña Ramos, de 26 años, en una tienda horas antes de su muerte. La Oficina del Sheriff del Condado de Harris dijo que los hombres caminaron con Nungaray hasta el puente en 400 West Rankin Rd. donde fue asesinada y abandonada en un arroyo.