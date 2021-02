Trump reacciona a la muerte de Rush Limbaugh

El expresidente Donald Trump dijo que él y la personalidad de la radio Rush Limbaugh se hicieron amigos después de que Trump pronunciara un discurso “controvertido” que a Limbaugh “le encantó”. Trump reaccionó a la muerte del presentador de “The Rush Limbaugh Show” y habló sobre su relación.

Limbaugh murió el miércoles 17 de febrero de 2021, después de una batalla contra el cáncer de pulmón. Condujo su programa de radio durante más de tres décadas. Ayer, su esposa, Kathryn Adams Limbaugh, se puso detrás del micrófono durante su transmisión de radio programada para anunciar a los fanáticos de Limbaugh que había muerto.

Trump otorgó a Limbaugh la Medalla Presidencial de la Libertad en el discurso del Estado de la Unión pocos días después de que Limbaugh anunciara que tenía cáncer de pulmón en enero de 2020.

Esto es lo que necesita saber:

BREAKING: Former President Trump Reacts to the Death of Rush Limbaugh Live on Air pic.twitter.com/iBmchjBGfI

— Benny (@bennyjohnson) February 17, 2021