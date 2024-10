Donald Trump habló de los genitales de Arnold Palmer en Pensilvania

El expresidente Donald Trump elogió la hombría de la leyenda del golf Arnold Palmer en una aparición de campaña en Pensilvania, y el video de los comentarios se está volviendo viral.

“Arnold Palmer era todo un hombre. Y lo digo con el debido respeto a las mujeres, y amo a las mujeres. Pero este tipo, este tipo. Este tipo era todo un hombre. Este hombre era fuerte y duro”, dijo Trump.

Donald Trump hizo estos comentarios sobre la hombría del legendario golfista en una aparición de campaña el 19 de octubre en Latrobe, la ciudad natal de Palmer en Pensilvania, según The Hill.

“Y me niego a decirlo, pero cuando se duchó con los otros profesionales, salieron de allí y dijeron: ‘Oh, Dios mío. Eso es increíble’”, dijo Trump, riendo. “Tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Tenemos mujeres que son muy sofisticadas aquí, pero solían ver a Arnold como un hombre”.

“Pero él era realmente algo especial. Arnold era algo especial”, continuó Trump. “Solo quiero decirles que tienen mucha suerte… es un honor para mí estar aquí por él. Era un gran hombre. No creo que hubiera golf en la medida en que lo hay hoy sin el gran Arnold Palmer”.

The Hill se refirió a los comentarios como “comentarios obscenos de Trump sobre los genitales de Arnold Palmer”.

Donald Trump ha elogiado a Arnold Palmer antes, llamándolo un “gran hombre”, según muestra un video

No es la primera vez que Trump habla de Palmer. En 2022, dijo que una vez habló con Palmer sobre sus talentos golfísticos y cómo se habrían comparado.

“Podría construir un Walmart gigante entre nuestras dos pelotas”, le dijo Palmer, según contó Trump.

“Arnold era genial. Era un gran hombre”, añadió en esa aparición.

En 2020, Trump compartió un video en el que aparecía Palmer en X y escribió: “Me voy a Latrobe, Pensilvania, el hogar del gran Arnold Palmer, no había nadie como él. Conocí bien a Arnold, jugué al golf con él y lo extraño. ¡Nos vemos esta noche en Latrobe!”. Ese video era de un “anuncio de 2010 para su programa Golf Channel”, informó The New York Times.

“Sr. Trump. Sr. Trump. Estoy tratando de hacer un putt aquí”, dice Palmer en el video.

La hija de Arnold Palmer le dijo a The New York Times que su padre estaba “horrorizado” por la “falta de civilidad” de Trump

Según The New York Times, Palmer murió pocas semanas antes de las elecciones de 2016 y era “políticamente conservador: era cercano a Dwight D. Eisenhower y le gustaba Gerald Ford; jugó algunas rondas con Bill Clinton”, y una vez describió a Clinton como un “farsante”.

Sin embargo, la hija de Palmer, Peg Palmer, le dijo al Times: “A mi padre no le gustaba la gente que actúa como si fuera mejor que otras personas. No tenía paciencia con las personas que son deshonestas y tramposas. Mi padre era disciplinado. Quería ser un buen modelo a seguir. Estaba horrorizado por la falta de civilidad de Trump y lo que comenzó a ver como la falta de carácter de Trump”.

Ella le contó al Times sobre un incidente en el que Palmer vio a Trump en la televisión durante la campaña de 2016. “Mi padre hizo un sonido de disgusto, como ‘uck’ o ‘ugg’, como si no pudiera creer la arrogancia y la crudeza de este hombre que era el candidato del partido político en el que creía”, le dijo al Times. “Luego dijo: ‘No es tan inteligente como pensábamos’”.

Y añadió al periódico: “¿Qué pensaría mi padre de Donald Trump hoy? Creo que se avergonzaría”.

