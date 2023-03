Gran jurado imputa cargos penales a Donald Trump

El gran jurado de Manhattan votó para acusar al expresidente Donald Trump este 30 de marzo de 2023 por presuntamente silenciar con dinero a la estrella porno Stormy Daniels.

El abogado de Trump, Joe Tacopina, confirmó la acusación.

The New York Times informó que aún no está claro qué cargos exactos enfrentará Trump, pero es probable que se emita una acusación formal en los próximos días. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, es el primer fiscal en emitir una acusación contra un expresidente. Trump sigue siendo el centro de varias investigaciones en curso sobre otras supuestas actividades delictivas, incluidas las acciones que tomó mientras estaba en el cargo.

La historia de Estados Unidos está plagada de presidentes que han usado su cargo para extender la autoridad ejecutiva.

“Los presidentes no son reyes”. George Washington reflexionó una vez sobre esta distinción y dijo: “Prefiero estar en mi granja que ser el emperador del mundo”.

Pero los estudiosos de la política y la presidencia estadounidenses, incluyéndome a mí, se han preocupado durante mucho tiempo por la idea de una presidencia imperial, es decir, un presidente que intenta ejercer un nivel de control más allá de lo que establece la Constitución.

Trump fue solo otro ejemplo de un presidente que actúa como si fuera rey con otro nombre.

El poder de la presidencia

Si bien algunos de los primeros presidentes, en particular Andrew Jackson y Abraham Lincoln, ampliaron el poder ejecutivo, la mayoría se vio limitada por el dominio del poder legislativo en su época.

El crecimiento de la rama ejecutiva en términos de tamaño y poder comenzó en serio durante el siglo XX.

Franklin Roosevelt intentó llenar la Corte Suprema para superar la oposición a su legislación New Deal, una serie de obras públicas y proyectos de gasto en la década de 1930.

Roosevelt quería agregar justicia para cada juez en la corte que no se jubilara antes de los 70 años, pero fue un intento transparente de alterar la composición de la corte para favorecer su agenda, y el Senado lo rechazó.

Richard Nixon decidió confiscar dinero autorizado para programas simplemente porque no estaba de acuerdo con ellos. Nixon había vetado las Enmiendas a la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua de 1972, pero el Congreso las anuló. Todavía retuvo dinero, lo que finalmente culminó en un caso de la Corte Suprema de 1975, en el que la corte falló en contra de Nixon.

Otros presidentes intentaron influir indebidamente en aspectos más mundanos de la vida.

En agosto de 1906, por ejemplo, Theodore Roosevelt emitió una orden ejecutiva que obligaba a la Oficina de Imprenta del Gobierno a comenzar a usar la nueva ortografía de 300 palabras, incluidas “although” y “fixed”, para simplificarlas.

Tras las amplias críticas públicas a este plan, el Congreso votó para rechazar estas mejoras ortográficas propuestas en 1906.

El turno de Trump

Las acciones y palabras de Trump a lo largo de la presidencia también sugieren que creía que la oficina le otorgaba un poder general.

Por ejemplo, Trump reflexionó sobre su poder sobre los estados para obligarlos a reabrir durante la crisis de COVID-19 y dijo en abril de 2020: “Cuando alguien es presidente de los Estados Unidos, la autoridad es total”. Pero los gobernadores en realidad mantuvieron el control sobre lo que permaneció abierto o cerrado en sus estados durante la pandemia.

Trump también ha tratado al poder judicial independiente como una rama inferior del gobierno, sujeta a su control.

“Si son mis jueces, saben cómo van a decidir”, dijo Trump sobre sus posibles nombramientos judiciales en 2016.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, rechazó la opinión de Trump sobre este tema en 2018 y dijo: “No tenemos jueces de Obama ni de Trump, ni de Bush ni de Clinton. … Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces dedicados que hacen todo lo posible para hacer el mismo derecho a quienes comparecen ante ellos”.

Material clasificado

Existe un procedimiento riguroso si los presidentes deciden desclasificar información. Este proceso complejo involucra que todo el material clasificado sea revisado por agencias gubernamentales y expertos en los Archivos Nacionales.

Pero Trump afirmó en un momento que todos los documentos que se llevó a casa ya estaban desclasificados.

Más tarde afirmó: “No tiene que haber un proceso, tal como lo entiendo…Eres el presidente de los Estados Unidos, puedes desclasificar simplemente diciendo que está desclasificado, incluso con solo pensarlo”.

Estos comentarios ayudan a corroborar en que Trump cree en su autoridad absoluta. En realidad existen procedimientos específicos para gestionar la desclasificación de documentos y eso no involucran poderes psíquicos.

Súperpoderes

Si los presidentes estadounidenses tienen un superpoder, es el poder del perdón. Los presidentes estadounidenses pueden perdonar a la gente, y los poderes legislativo y judicial no pueden impedirlo.

Los presidentes anteriores han utilizado los indultos en gran medida al servicio de la justicia, pero en ocasiones también para recompensar a amigos o conexiones personales. Pero Trump fue aún más lejos, usando este poder aparentemente como una forma de recompensar a sus seguidores leales, y dice que considerará seriamente perdonar a los manifestantes del Capitolio del 6 de enero de 2021 si es reelegido.

Aparentemente, Trump también consideró concederse un indulto como una forma de evitar cualquier enjuiciamiento por su participación en el ataque al Capitolio.

Un autoindulto también colocaría potencialmente a cualquier presidente en aguas turbias constitucionales.

Un fallo de la Corte Suprema de 1919 declaró que un indulto “conlleva una imputación de culpabilidad y la aceptación de una confesión de la misma”. Entonces, si Trump se hubiera perdonado a sí mismo por algo, habría admitido haber cometido un delito, por lo que aún podría ser acusado o investigado bajo cualquier ley estatal aplicable, que no está cubierto por un indulto presidencial.

Tras dejar su puesto

Desde que dejó el cargo, Trump ha intentado reclamar el privilegio ejecutivo pospresidencial, independientemente de la administración actual. Pero el presidente Joe Biden, quien primero debe otorgarle este privilegio a Trump, nunca se lo extendió a su predecesor.

La defensa de Trump de que se le permitió almacenar documentos clasificados en Mar-a-Lago como resultado del privilegio ejecutivo no ha tenido éxito en los tribunales.

Trump también ha usado su tiempo como presidente para evitar las demandas que surgieron después de que dejó el cargo.

En enero de 2023, un juez federal rechazó el intento de Trump de desestimar una demanda por difamación de 2022 presentada por la escritora E. Jean Carroll, quien dice que Trump la violó en la década de 1990. Trump negó la violación en 2019.

En la corte, Trump argumentó que todo lo que dijo como presidente debería estar protegido y debería recibir inmunidad durante ese período.

Aunque aún está pendiente un fallo, Carroll ha argumentado en la corte que la inmunidad se aplicaría solo si Trump se refería a asuntos presidenciales y no personales.

Todos están sujetos a las mismas reglas

Los presidentes estadounidenses cumplen una cantidad limitada de tiempo gobernando antes de regresar a ser como cualquier ciudadano.

Aquellos lo suficientemente privilegiados para ocupar el cargo más alto en los EE. UU. siguen siendo ciudadanos. Están sujetos a las mismas leyes que todos los demás y, según creían los fundadores, nunca deberían estar por encima de ellos.

A lo largo de la historia, muchos presidentes han empujado los límites del poder por sus propias preferencias personales o ganancias políticas. Sin embargo, los estadounidenses tienen derecho a hacer retroceder y hacer que estos líderes rindan cuentas ante las leyes del país.

Los presidentes nunca han sido monarcas. Si alguna vez actúan de esa manera, creo que la gente tiene que recordarles quiénes son y a quién sirven.

Este articulo fue publicado en The Conversation por Shannon Bow O’Brien, Profesora Asociada de Instrucción, Universidad de Texas en Austin