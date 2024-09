Donald Trump ganará votos electorales, según ENCUESTA

Una encuesta predice que Donald Trump ganará los votos electores en las elecciones presidenciales 2025. Según encuesta realizada por Nate Silver, un gúru de las encuestas, y su modelo de predicción electoral le dieron a Donald Trump un 63,8% de posibilidades de ganar el Colegio Electoral en una actualización de su último pronóstico electoral el pasado domingo. Los resultados se vieron tras una encuesta del NYT-Siena College, cuál encontró que el expresidente aventajaba a la vicepresidenta Kamala Harris por 1 punto porcentual.

Lo cierto es que Harris ha liderado varias encuestas nacionales y en encuestas de estados clave desde que anunció su candidatura. Sin embargo, los resultados de la nueva encuesta del NYT/Siena College, según Silver, muestran que los resultados de la encuesta confirmaron la opinión de su modelo electoral de que hubo un “cambio” en la carrera por la presidencia.

La encuesta del NYT/Siena College también encontró que más votantes dijeron que Harris es “demasiado liberal o progresista” en cuestiones políticas clave que los votantes que dijeron que consideraban que Trump era “demasiado conservador”.

Según el modelo, Harris tiene solo un 36% de posibilidades de ganar el Colegio Electoral y, en general, supera a Trump por 2,5 puntos en el promedio nacional de encuestas de Silver.

In addition to Pennsylvania, Michigan has become something of an issue for Harris.

National polls and polls of other swing states mostly decent for Harris, but erosion in PA/MI hurts a lot in the model. pic.twitter.com/100ztjzkRq

— Nate Silver (@NateSilver538) September 4, 2024