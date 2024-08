Donald Trump: “La inmigración ilegal me salvó la vida”

El expresidente y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump en entrevista a través de la red social X con Elon Musk, tras la serie de críticas al actual jefe de la Casa Blanca por su política migratoria, aceptó que este tema le fue conveniente a su vida y actual campaña política.

En una entrevista que duró casi dos horas y que comenzó con un retraso de 45 minutos por fallas técnicas, el republicano le dijo al magnate y dueño de X, que la “inmigración le salvó la vida”, refiriéndose al atentado que sufrió el pasado 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pennsylvania. Donald Trump explicó jocosamente que antes de ser alcanzado en su oreja, gracias a un giro de su cabeza para mostrarle al público un gráfico que demostraba como la cifra de migrantes había tenido un descenso significativo durante su administración, logró salvar su vida.

“Fue un milagro. Si no hubiera girado la cabeza, no estaría aquí ahora hablando contigo, por mucho que me agrades. La inmigración ilegal me salvó la vida”, le comentó a Elon Musk. “Voy a dormir siempre con él”, bromeó.

De acuerdo con El Informador, como es habitual en su discurso, acusó a la Administración de Joe Biden de abrir la frontera a los “inmigrantes ilegales” y de permitir que países como Venezuela hayan conseguido reducir su nivel de criminalidad al “deshacerse” de esas personas.

También reiteró falsamente que el Congo está liberando a sus presos para que entren a los Estados Unidos de manera irregular. “Los sacan de las cárceles, de las prisiones. Los sacan y los mandan a Estados Unidos”, aseguró el expresidente. Vienen de África, de Asia, de Oriente Próximo y Sudamérica (…) En Venezuela y otros países, los crímenes han bajado entre un 50% y un 80% porque se han deshecho de toda su gente mala (…). Son criminales que hacen parecer a nuestros criminales como buenas personas”, apuntó Donald Trump, de acuerdo con Telemundo.

La conversación con Elon Musk sucedió este lunes 12 de agosto de 2024, justo cuando Donald Trump volvió a ser usuario de la plataforma X. Este día el candidato republicano utilizó la plataforma para publicar distintos mensajes de su campaña electoral. La última vez que Donald Trump había utilizado la plataforma databa del 8 de enero de 2021, cuando se llamaba Twitter. Por decisión Trump optó suspender su cuenta en medio de la tensión política que se vivía en el momento a raíz del supuesto fraude electoral del 2020 y por el asalto al Capitolio.

Por su parte El País, dijo que quienes se conectaron asistieron a un “banquete de desinformación”, pues Elon Musk permitió un Donald Trump sin filtros, para lograr ser el ganador de las elecciones presidenciales de noviembre.

Finalmente, con respecto a su oponente política, la vicepresidente Kamala Harris, Donald Trump se refirió diciendo que es una “candidata de tercera” y de ser “más inepta” que Joe Biden. “Es más radical que Bernie Sanders. Es una lunática. Ella nunca podría tener esta conversación porque no es muy lista”, dijo Trump.

