Donald Trump propone un ‘día violento’ para combatir el crimen

El estado de Pensilvania, Estados Unidos, fue este domingo 29 de septiembre de 2024, el epicentro de las declaraciones polémicas del candidato republicano y ex jefe del estado Donald Trump, quien en su mitin planteó como medida para acabar con la delincuencia en el territorio americano de tener un “Día de Purga” como en la famosa película del 2013, así lo reportó el medio The New York Times.

Donald Trump propuso que la fuerza policial actuara de manera “extraordinariamente ruda” para persuadir a los criminales de cometer sus delitos.

“Si tuviéramos un día realmente violento… una hora ruda, y me refiero a realmente ruda… se correría la voz y se acabaría de inmediato”, declaró Donald Trump ante una multitud que lo ovacionaba. Ves a estos tipos saliendo con aparatos de aire acondicionado y refrigeradores en la espalda. Y a la policía no se le permite hacer su trabajo. Se les dice que si hacen algo, perderán su pensión. No se les permite hacerlo porque la izquierda liberal no se lo permite. La izquierda liberal quiere destruirlos y ellos quieren destruir nuestro país”, afirmo Donald Trump, según MSNBC.

Inmediatamente lanzada esta idea desde la campaña del republicano salieron a aclarar lo dicho señalando que todo se trató de una broma. Steven Cheung, jefe de comunicaciones de la campaña aseguró que el expresidente solo quiere asegurarles a los estadounidenses un estado que haga cumplir las leyes que les garanticen su bienestar y su seguridad.

“El presidente Donald Trump siempre ha sido el presidente de la ley y el orden y sigue reiterando la importancia de hacer cumplir las leyes existentes”, dijo Cheung.

Y añadió:

“De lo contrario, es una anarquía total, que es lo que Kamala Harris ha creado en algunas de estas comunidades en todo Estados Unidos, especialmente durante su tiempo como fiscal general de California, cuando envalentonó a los criminales”.

Estas declaraciones de Donald Trump, se dan en medio de todo un ambiente de controversia alrededor del tema migratorio, en el que los discursos del ex presidente, están dirigidos hacia los migrantes, una comunidad a quienes calificó de invasores, delincuentes y violentos que tienen al país al borde del colapso.

De igual manera, en las redes sociales, las personas no tardaron en comentar sobre estas declaraciones, comparando la propuesta del ex presidente con la reconocida película “La Purga”, en donde todos los delitos, incluido el asesinato, son legales durante 12 horas.

El usuario @ArmandDoma, que apoya a Kamala Harris y es cofundador de YIMBYs for Harris, un grupo de recaudación de fondos de Kamala Harris centrado en la vivienda asequible, publicó en X: “Trump está proponiendo literalmente La Purga, jajaja”.

Otro usuario @krassenstein, quien es influencer partidario de Kamala Harris y crítico de Donald Trump, escribió en X: “¿Trump acaba de sugerir ‘La Purga’? Trump da a entender que su idea para detener el crimen es permitir ‘un día realmente violento… quiero decir realmente duro…’

