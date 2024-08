Donald Trump ataca a Kamala Harris: “Tengo derecho a ataques personales”

El expresidente Donald Trump dijo este jueves 15 de julio que cree que tiene “derecho a ataques personales” contra su rival demócrata Kamala Harris. Pues el candidato republicano dijo que está “muy enojado” con la vicepresidenta a los cargos penales que enfrenta.

“En cuanto a los ataques personales, estoy muy enojado con ella por lo que le ha hecho al país. Estoy muy enojado con ella porque usaría el sistema de justicia como arma contra mí y otras personas, muy enojado con ella. Creo que tengo derecho a recibir ataques personales”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en su club de golf en Nueva Jersey. “No tengo mucho respeto por su inteligencia y creo que será una presidenta terrible”.

Trump también culpó a Harris de causar una “catástrofe en nuestro país y, más allá de eso, una catástrofe para el mundo”, afirmando que ella marcaría el comienzo de políticas socialistas y comunistas “directamente desde Venezuela o la Unión Soviética”. Y añadió: “Kamala Harris es una liberal radical de California que rompió la economía, rompió la frontera y rompió el mundo, francamente…Ella está a favor de la muerte del sueño americano…Ella no es inteligente. No creo que ame a nuestro país. Y no podemos evitar que nuestro país sea destruido. Una vez que eso suceda, nunca podrá volver”.

En la conferencia, Trump estaba rodeado por artículos populares de tiendas de comestibles, incluido café instantáneo, cereales azucarados para el desayuno y pasteles. Los productos estaban de muestra en las mesas mientras hablaba del costo de todo, desde alimentos hasta seguros de automóviles y vivienda. En un momento, mientras hablaba de las elecciones de 2020 que perdió, notó una caja de cereal. “No he visto Cheerios en mucho tiempo”, dijo Trump. “Voy a llevarlo de regreso a mi cabaña”.

Trump dice que quiere reducir los precios de la energía y la electricidad

Trump no anunció ninguna nueva propuesta política durante su discurso. Pero hizo afirmaciones radicales sobre su capacidad de reducir los precios de la energía y la electricidad al menos a la mitad en los primeros 12 meses de su administración (un objetivo que reconoció el día anterior que tal vez no alcanzaría) y dijo que abriría extensiones de terreno federal para construcción de viviendas. “Necesitamos desesperadamente viviendas para las personas que no pueden permitirse lo que está pasando ahora”, dijo Trump. Trump dijo que planeaba “eliminar algunas de las restricciones y regulaciones” y “detener costosas interrupciones en la cadena de suministro”.

En un comunicado, un portavoz de la campaña de Harris, James Singer, dijo que Trump no le gusto la idea de su rival de reducir los costos de los alimentos para los estadounidenses de clase media y trabajadora y los costos de los medicamentos recetados para las personas mayores antes de volver a sus mentiras y delirios habituales”. Y agregó: “No es de extrañar que Trump no quiera defender su agenda”.

Inflación interanual alcanzó en julio su nivel más bajo

El evento se produjo un día después de que el Departamento de Trabajo anunciara que la inflación interanual había alcanzado en julio su nivel más bajo en más de tres años, la última señal de que el peor aumento de precios en cuatro décadas se está desvaneciendo.

Pero los consumidores todavía sienten el impacto de los precios más altos, algo con lo que la campaña de Trump usará para motivar a los votantes en estas elecciones.

Por su lado, Harris está planeando su propio discurso de política económica este viernes en Carolina del Norte, prometiendo impulsar una prohibición federal del aumento abusivo de los precios de los alimentos.