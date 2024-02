Hallan el cuerpo de Audrii Cunningham, la niña de 11 años desaparecida en Texas

Don Steven McDougal es el sospechoso acusado del asesinato de Audrii Cunningham, de 11 años, en Texas.

“Me duele el corazón con esta noticia”, dijo el sheriff del condado de Polk, Byron Lyons, en una conferencia de prensa. “Expreso mi más sentido pésame y condolencias a todos los que conocieron, cuidaron y amaron a Audrii. Continuaremos procesando las pruebas que se han reunido para garantizar justicia para Audrii”.

Anunció que el cuerpo de la niña Audrii Cunningham, estaba ubicado en el río Trinity a lo largo de la autopista U.S. 59. Había habido una Alerta Amber para la niña. El niño desapareció en una parada de autobús el jueves 15 de febrero en Livingston, Texas.

Esto es lo que necesita saber:

El fiscal dice que Don Steven McDougal probablemente enfrentará cargos de asesinato capital

La fiscal de distrito Shelly Sitton dijo en la conferencia de prensa que Don Steven McDougal enfrentará cargos de asesinato capital.

Está en prisión por un cargo de delito grave no relacionado, dijo Sitton, y se está desarrollando una orden de arresto por el homicidio.

Cuando se le preguntó la causa de la muerte, el sheriff dijo que el médico forense todavía está trabajando para determinarla. Sin embargo, Lyons dijo que la evidencia sugiere un asesinato.

Según CNN, McDougal era un amigo de la familia que se suponía que debía dejar a Audrii Cunningham en la parada de autobús donde fue vista por última vez.

La evidencia de teléfonos celulares llevó a las autoridades al cuerpo de Audrii Cunningham

Según Lyons, el análisis de los teléfonos móviles llevó a las autoridades al río, al igual que la información recibida de McDougal. Dijo que las autoridades no quieren revelar información “sobre el estado de su cuerpo” en este momento.

Dijo que los videos enviados por otras personas también ayudaron a las autoridades en la investigación, pero no fue específico. Dijo que el río era uno de varios lugares a los que McDougal dijo que había ido, aunque no dijo que “llevó” al niño allí, dijo Lyons.

Lyons dijo que la policía habría encontrado a Audrii Cunningham de todos modos a través del teléfono celular y las pruebas en video que obtuvieron.

Según CNN, “más tarde se encontró una bolsa que se parecía a su mochila roja brillante de Hello Kitty tirada cerca de una presa local”.

Don Steven McDougal ayudó a buscar a Audrii Cunningham, dicen las autoridades

CNN informó que McDougal era un “amigo del padre de Audrii Cunningham” que vivía en un remolque “en la propiedad de la familia” y a veces se le confiaba llevar a la niña al autobús escolar.

McDougal ayudó a buscar al niño desaparecido, informó CNN.

“Para mí, simplemente me dice que está tratando de dar la apariencia de que no tiene nada que hacer o que no tiene la culpa de su desaparición y que (él) es parte de las partes interesadas que intentaban localizarla”, dijo Lyons. según CNN.

Cassie Matthews, la madre de Audrii Cunningham, publicó una foto de ella en Facebook. Incluye el hashtag “#answersforAudrii”.

Su padre, Joshua Cunningham, escribió en su página de Facebook: “Mi hija Audrii Cunningham está DESAPARECIDA y no llegó al autobús esta mañana. Comuníquese conmigo y con la policía de inmediato con CUALQUIER INFORMACIÓN”. McDougal, que se hacía llamar Steven McDougal, es amigo de Joshua Cunningham en Facebook. Según Daily Mail, a veces cuidaba a Audrii cuando su padre estaba en el trabajo.

Según Daily Mail, varias fotos de McDougal lo muestran con tatuajes de esvástica.

