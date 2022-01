El documental de Janet Jackson: ¿cómo puedo verlo gratis online?

La superestrella de la música Janet Jackson tendrá su propio documental homónimo. El documental de cuatro partes se transmitirá durante dos noches consecutivas a partir del viernes 28 de enero a las 8 PM, Hora del Este, tanto en Lifetime como en A&E.

Si no tiene cable, aquí hay algunas vías diferentes para ver Janet Jackson online:

Puede ver una transmisión en vivo de Lifetime, A&E y más de 60 canales de televisión en Philo TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en Philo, puede ver Janet Jackson en vivo en la aplicación Philo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast (compatible en dispositivos móviles con Android), cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puede mirarlo en su PC en el sitio web de Philo.

Si no lo puede ver en vivo, Philo le permite ver programas de DVR hasta 30 días después. E incluso si te olvidas de DVR, Philo también viene con una función de rebobinado de 72 horas, que te permite ver la mayoría de los programas si se han emitido en los últimos tres días.

Puede ver una transmisión en vivo de Lifetime, A&E y más de 30 canales de TV más a través del paquete “Sling Orange” o “Sling Blue” de Sling TV, los cuales pueden incluirse en su prueba gratuita de tres días:

Una vez registrado en Sling TV, puede ver Janet Jackson en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirarlo en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entertainment”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. Lifetime y A&E están incluidos en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero su monto de “vencimiento hoy” será de $0 al registrarse. Si miras en tu PC, teléfono o tableta, no se te cobrará por 14 días. Si lo mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si lo cancela antes de 14 días:

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver Janet Jackson en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede verlo en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizarlo a horas ilimitadas).

Puedes ver una transmisión en vivo de Lifetime, A&E y más de 65 canales de TV en Vidgo, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en Vidgo, puede ver Janet Jackson en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de Vidgo.

Puedes ver una transmisión en vivo de Lifetime, A&E y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye ESPN+ y Disney+ como parte de su paquete especial:

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver Janet Jackson en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de Hulu.

Si no puede mirarlo en vivo, Hulu con Live TV viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de que se transmitan) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”), lo que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente los comerciales).

Este nuevo documental “habla de la vida privada de Janet Jackson por primera vez y revela los momentos más íntimos de la estrella jamás captados por la cámara”, según el comunicado de prensa de Lifetime.

Continúa:

El documental une a Janet con su familia mientras atraviesa otro momento extremadamente difícil, de luto por la pérdida de su padre Joseph, la figura fundamental de la dinastía Jackson. El documental detalla el regreso de Janet a los escenarios después de un repentino descanso de la música. Hablando como nunca antes, Janet también habla de todo, incluida su aparición en el Superbowl con Justin Timberlake en 2004, la muerte de su hermano Michael y el hecho de convertirse en madre. Janet Jackson comienza a mirar hacia atrás en su propia vida y a reflexionar sobre su lucha por llegar a la cima. El avance revela clips nunca antes vistos de su carrera de más de 40 años y presenta tomas descartadas de sus amigos cercanos y colaboradores, incluidos Missy Elliott, Mariah Carey, Paula Abdul, su hermano Tito Jackson y Whyley Yoshimura, uno de sus bailarines de toda la vida. Al final del tráiler, Janet dice: “Esta es mi historia contada por mí. No a través de los ojos de otra persona”. Janet y su hermano Randy son los productores ejecutivos del proyecto. Janet Jackson es una mirada íntima, honesta y sin filtros a su historia no contada. Los productores Workerbee han estado filmando el increíble documental durante más de tres años y se les otorgó acceso exclusivo a imágenes de archivo y videos caseros nunca antes vistos de Janet, junto con entrevistas repletas de estrellas. Esta será la historia definitiva sobre Janet Jackson. Una de las artistas más vendidas y con mayores ingresos en la historia de la música. Janet ha disfrutado de grandes niveles de éxito, experimentado una tragedia increíble y soportando una vida privada tumultuosa frente al escrutinio público extraordinario.

El viernes 28 de enero llegan las partes uno y dos, cuya descripción dice: “A la edad de 7 años, el padre de Janet, el rudo Joe Jackson, la pone a trabajar en el programa familiar. Su padre nunca le preguntó si quería ser actriz, por lo que depende de Janet encontrar su propio camino”.

Luego, el 29 de enero, vienen las partes tres y cuatro. Su descripción dice: “Janet firma contratos de patrocinio multimillonarios, obtiene papeles principales en largometrajes y se convierte en un icono sexual, pero con la noticia de las acusaciones sobre Michael, su mundo se derrumba”.

Janet Jackson se transmite el viernes 28 de enero a las 8 PM, Hora del Este, en Lifetime y A&E.