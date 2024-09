Disparos impactaron la oficina de campaña de Kamala Harris en Arizona

La policía está investigando lo que parecen ser daños causados ​​por disparos durante la noche en una oficina de campaña coordinada por el Partido Demócrata para la vicepresidenta Kamala Harris, informa NY Post.

El incidente ocurrió apenas unos días antes de que Harris visite Arizona mientras hace campaña para la presidencia. “Podemos confirmar que el 23 de septiembre se descubrió lo que parecen ser daños causados ​​por disparos en una oficina de campaña del DNC”, dijo la policía de Tempe en un comunicado a NBC News. “No había nadie dentro de la oficina durante la noche, pero esto genera preocupación sobre la seguridad de quienes trabajan en ese edificio, así como de los que están cerca”, dijo el sargento Oficial de Información Pública, Ryan Cook, en un comunicado el martes.

Los trabajadores de la oficina fueron quienes descubrieron lo que parece ser disparos. Ellos fueron quienes alertaron a la policía y avisaron lo que parecer ser disparos a través de las ventanas delanteras de la oficina que comparten miembros del personal del Partido Demócrata de Arizona, la campaña de Harris y las campañas del Senado y la Cámara para impulsar participación en el partido en noviembre.

Este sería el segundo incidente de daños criminales en esa oficina en las últimas semanas, según la policía de Tempe, quien dijo que poco después de la medianoche del 16 de septiembre las ventanas delanteras de la oficina fueron alcanzadas con lo que parecía ser una pistola de aire comprimido o de perdigones.

Cabe mencionar que ese tiroteo se produce inmediatamente después del segundo atentado contra la vida de Donald Trump en su campo de golf de West Palm Beach el 15 de septiembre.

Shots fired into Kamala Harris Campaign office in Arizona pic.twitter.com/OCvvNsCtCI

— Muhammad Sheikh (@s4iqbal) September 25, 2024