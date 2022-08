Muere Diego Bertie: ¿Cómo murió el actor peruano?

El mundo del entretenimiento está de luto tras darse a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Diego Bertie. El reconocido actor peruano tenía 54 años de edad al momento de su muerte.

De acuerdo con información reseñada por el diario La República de Perú, Bertie murió durante horas de la madrugada del viernes 5 de agosto tras haber sufrido una fatídica caída desde el piso 14 de su edificio residencial en la exclusiva área de Miraflores en Lima, Perú.

Mario Casaretto, Comandante Territorial de los Bomberos de Lima y Callao, declaró a América TV que el cuerpo del intérprete peruano fue localizado por los bomberos en un estacionamiento del complejo residencial en donde residía.

El sitio web Infobae reportó que Diego Bertie presentaba múltiples fracturas en sus piernas y espalda al momento que fue asistido por personal de primeros auxilios en el lugar de los hechos.

Bertie fue trasladado de emergencia al Hospital José Casimiro Ulloa para recibir asistencia médica, pero agentes del departamento de bomberos declararon al diario La República de Perú que el afamado artista había ingresado sin signos vitales al hospital.

Esto es lo que necesitas saber:

La muerte del actor fue confirmada por el hospital

🕊Lamentamos comunicar el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el HEJCU expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/p4w8UzgrI9 — Hospital de Emergencias Jose Casimiro Ulloa (@HEJCU_Oficial) August 5, 2022

La muerte del actor y cantante peruano Diego Bertie fue confirmada por el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa a través de un comunicado de prensa que dieron a conocer en la plataforma de Twitter.

“Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 4.10 a. m. ingresó el señor Diego Bertie Brignardello (54), quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud confirmando su fallecimiento. El hospital José Casimiro Ulloa lamenta lo sucedido y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del actor”, puntualizó el comunicado de prensa del centro médico.

El diario La República de Perú dio a conocer que el cuerpo de Bertie fue trasladado desde el Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa a la Morgue Central de Lima para ser sometido a una autopsia para determinar la causa exacta de su muerte.

El representante de Bertie lamentó su muerte

Carlos Sánchez de la Puente, representante de Diego Bertie, lamentó la muerte del actor en unas declaraciones exclusivas al diario La República de Perú desde las instalaciones del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa.

“Diego es un ángel viviendo entre nosotros, es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar (…) Con él nos une una amistad, programamos su regreso a la música, y fue increíblemente bueno, la gente lo esperaba, lo abrazaba, lo besaba. Estoy en shock, yo no he hablado con nadie de la familia aún, cuando tengamos más información podremos hablar con más detalles”, aseguró De la Puente.

El representante del artista también declaró al diario La República de Perú que Bertie había presentado síntomas de COVID-19, por lo que había cancelado unas presentaciones musicales como protocolo de precaución: “Diego reportó el día lunes unos síntomas de COVID-19, nosotros por precaución (cancelamos presentaciones), la tos y lo demás no le iban a dejar cantar, no estaba en el mejor momento de su salud. Era un artista superexigente con él mismo”.

¿Quién fue Diego Bertie?

De acuerdo con información reseñada por Wikipedia, Diego Bertie fue un actor y cantante peruano que es conocido por haber protagonizado melodramas como “Canela”, “Obsesión”, “Leonela”, “Muriendo de Amor”, “Cosas del Amor”, “Amantes de Luna Llena” y “Vale Todo”.

En la televisión peruana, Bertie es un rostro ampliamente conocido por su participación en proyectos como “Rosa de América”, “El hombre que debe morir”, “Natacha” y “Canela”.

En la escena musical, el galán peruano lanzó los álbumes musicales “Fuego Azul” y “Cuando Llega el Amor”. Bertie también fue el intérprete de los temas musicales de telenovelas como “Natacha” y “Travesuras del Corazón”.