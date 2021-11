Día de Acción de Gracias 2021: ¿Los bancos están abiertos o cerrados?

¡Feliz Día de Acción de Gracias! La mayoría de los principales bancos y la bolsa de valores cierran en el Día de Acción de Gracias en 2021, por lo que es un día para tomárselo libre de la banca y de la bolsa de valores.

El Día de Acción de Gracias es la festividad que se trata de gratitud y este año, un simple día libre puede ser un buen lugar para comenzar. Varios bancos importantes y la bolsa de valores están cerrados el jueves 25 de noviembre de 2021.

Aquí lo que necesitas saber:

Los principales bancos estarán cerrados el Día de Acción de Gracias 2021 y abiertos durante el Viernes Negro

My Bank Tracker reportó que los principales bancos estarán cerrados en el Día de Acción de Gracias en 2021, pero la mayoría reabrirá el Viernes Negro, el día después del Día de Acción de Gracias. Los principales bancos no estarán abiertos por ser un feriado federal.

El medio informó que los siguientes bancos estarán cerrados:

– Bank of America

– Chase

– Wells Fargo

– Citibank

– U.S. Bank

– Capital One

– PNC Bank

– TD Bank

– BB&T

– SunTrust Bank

– HSBC

– Fifth Third Bank

– Regions Bank

– Union Bank

– BMO Harris Bank

– M&T Bank

– KeyBank

– Citizens Bank

– BBVA Compass Bank

– Santander Bank

El medio señaló que las ubicaciones cerradas incluyen aquellas que están en tiendas y supermercados, incluso si la tienda está abierta. La mayoría de los bancos locales más pequeños también estarán cerrados, dijo el medio, y TD Bank, que está abierto la mayoría de los feriados federales, también estará cerrado.

La bolsa de valores estará cerrada el Día de Acción de Gracias y cerrarán temprano durante el Viernes Negro

Final heat map of the S&P 500's performance from today (Source https://t.co/58ysUQbVqK) pic.twitter.com/Qfvf0GkJto — Stock Market News (@StockMKTNewz) November 24, 2021

Market Watch informó que los mercados financieros estarán cerrados el Día de Acción de Gracias y reabrirán el día después del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, la Bolsa de Valores cerrarán dos o tres horas antes durante el Viernes Negro. La Bolsa de Valores de Nueva York, propiedad de Intercontinental Exchange Inc., y el Nasdaq, cerrarán a la 1:00 PM, Hora del Este, durante el Viernes Negro, reportó el medio. La Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros sugirió cerrar a las 2:00 PM, Hora del Este, para el Mercado del Tesoro. El horario normal estaba programado para el miércoles 24 de noviembre de 2021, el día anterior al Día de Acción de Gracias.

“Los principales operadores de cambio de EE. UU., NYSE, American Stock Exchange y Nasdaq, inicialmente llamaron al cierre a las 2:00 PM del Este para el viernes después del Día de Acción de Gracias en 1992, dos horas antes de las 4:00 PM, cuando suenan las campanas de cierre. Pero el año siguiente, las bolsas optaron por cerrar los mercados tres horas antes, a la 1:00 PM”, señaló Market Watch.

CNBC informó que las acciones “pueden estar entrando en un período óptimo” durante la semana de vacaciones de Acción de Gracias.

“Los últimos cinco días de negociación de noviembre son tradicionalmente positivos, desde 1950”, dijo Sam Stovall, estratega en jefe de inversiones de CFRA. “Hay una probabilidad de dos tercios de que el mercado suba el día antes del Día de Acción de Gracias y un 57% de probabilidad en el día después del Día de Acción de Gracias, y un 71% de probabilidad de que suba el lunes”.

La economía está ganando impulso, según CNBC, que informó que “el producto interno bruto del cuarto trimestre podría estar en los dos dígitos después del decepcionante ritmo del 2% del tercer trimestre”.

“Realmente confirma la opinión de que, a pesar de las limitaciones de la oferta, la recuperación va por buen camino después de la desaceleración relacionada con el COVID-19 en el tercer trimestre”, dijo Jeff Schulze, estratega de inversiones de ClearBridge Investments. “Creo que los mercados valorarán mejores ganancias a medida que avanzamos hacia las ganancias del cuarto trimestre y al 2022”, dijo Schulze a CNBC.

CNBC también señaló que el S&P 500 fue “ligeramente superior” en la semana previa al Día de Acción de Gracias.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.