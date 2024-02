¿Cuándo es el Día de los Presidentes 2024?

Como cada tercer lunes del mes de febrero, los Estados Unidos celebrará el próximo lunes 19 de febrero de 2024 el Día de los presidentes.

En esta jornada festiva celebrada en varios estados del país, se honrará a todos los presidentes que ejercieron como mandatarios y al que aún está en ejercicio llevando las riendas del país desde la Casa Blanca en Washington.

Coincidentalmente esta fecha es también día de conmemoración por el natalicio del primer presidente que tuvo los Estados Unidos, George Washington, nacido un 22 de febrero de 1732, y quien ejerció como máximo jefe entre los años 1789 y 1797.

A Washington se le debe que, siendo designado en 1775 por el Congreso Continental como comandante y jefe del ejército continental, logro la victoria independentista frente a las tropas colonizadoras de Gran Bretaña en el año 1781.

A él también se debe que en 1787 fuera la persona que presidiera la redacción de la primera Constitución de los Estados Unidos.

¿Por qué es importante el Día de los presidentes?

De acuerdo con RPP, esta celebración tiene un valor histórico significativo y ofrece a los ciudadanos la oportunidad de reflexionar sobre la impactante labor de los presidentes en la construcción y desarrollo de la nación.

En este año, informa Rpp.pe que la festividad incluirá dentro de la celebración varios eventos en todo el país, que van desde los desfiles cívicos hasta las exposiciones históricas, y en donde habrá también distintas actividades para disfrutar de acuerdo a los gustos y la edad de cada persona.

¿Es Feriado Federal el Día de los presidentes?

Si. El feriado de hecho se denomina oficialmente hasta del día de hoy como “El Cumpleaños de Washington y Día de los presidentes”.

Desde 1885, se estableció formalmente como festivo federal para honrar a Washington, pero años más tarde la festividad se popularizo como el Día de los presidentes luego de que la Uniform Monday Holiday Act (Ley Uniforme de Días Feriados) de 1971, corriera la fecha a cada tercer lunes del mes de febrero, con el fin de que los trabajadores y las familias disfrutaran de un fin de semana de pequeñas vacaciones, según AS.

¿El Día de los Presidentes también celebra a Abraham Lincoln?

Con el pasar del tiempo y el cambio del festivo a Dia de los presidentes, Abraham Lincoln el décimo sexto presidente de los Estados Unidos también tuvo su reconocimiento dentro de la jornada festiva debido a que su cumpleaños aconteció también en el mes de febrero; el día 12 pero de 1809. Por los aportes que hizo este presidente al país, también se le quiso rendir homenaje en este festivo federal.

No es de olvidar que fue el quien emitió la Proclama de Emancipación un 1ro de enero de 1863, por la cual se determinaba que “todas las personas detenidas como esclavos” dentro de los estados rebeldes “eran, y en adelante serian libres”, aboliendo de una vez por todas la esclavitud.

¿Qué estados celebran y cuáles no el festivo federal?

De acuerdo con AS, los estados que celebran oficialmente el Día de los presidentes son Alaska, California, Colorado, Hawái, Idaho, Maryland, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Vermont, Washington, Virginia Occidental y Wyoming.

Cumpleaños de Washington y Día de los presidentes

Solo tres estados, Illinois, Carolina del Sur y Maine, enumeran tanto el cumpleaños de Washington como el Día de los presidentes como feriado oficial que tiene lugar el tercer lunes de febrero.

Los estados que no reconocen ninguna de las celebraciones son:

Según CNN, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Rhode Island y Wisconsin no celebran el Día de los presidentes ni el cumpleaños de Washington.

