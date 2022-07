Día Nacional del Labial 29 de julio: ¿Cómo conseguir un labial GRATIS de M.A.C?

Hoy es un gran día para los fans de los labiales. Resulta que este 29 de julio es el Día Nacional del Labial y M.A.C está regalando un labial. A continuación te contamos como y donde conseguirlo.

Si bien se puede decir que el lápiz labial haya existido durante miles de años, hecho de una increíble variedad de elementos, desde piedras preciosas, los pétalos de las flores o hasta insectos triturados. También ha llegado a simbolizar muchas cosas para las mujeres, particularmente a través de las épocas, y todavía es una parte importante de muchas rutinas de maquillaje en la actualidad. Al punto que no es raro escuchar la frase “¡Siento que estoy desnuda sin mi lápiz labial!”

M.A.C regala un labial este 29 de julio

Desde el icónico Ruby Woo hasta el favorito de culto Velvet Teddy, la revolucionaria fórmula Powder Kiss y las audaces opciones de labiales en líquidos, los fans pueden coleccionar tantos colores como sus labios deseen y crear infinitas tendencias con MAC este Día Nacional del Labial.

Los compradores pueden ir a una tienda/mostrador de MAC o comprar en línea del 29 al 31 de julio, para la codiciada promoción Buy One Get One Free* de la marca:

Tiendas MAC y todos los socios minoristas: Buy One Get One Free (compre uno y llévese otro gratis) en todos los labiales (Bullets y Liquid Lip)

maccosmetics.com: Buy One Get One Free (compre uno y llévese otro gratis) en labiales Lipstick Bullets (Matte, Satin, Amplified, Creamsheen, Retro Matte Lipstick) ademas de Prep + Prime Lip gratis cuando gasta $50

Estadísticas divertidas de MAC sobre los amantes de los lápiz labial

MAC vende aproximadamente 1 labial por segundo en todo el mundo.

Cuando se les pide que elijan solo un labial para usar por el resto del tiempo, los artistas de MAC se dividen con Honeylove y Ruby Woo. Aunque tienen los tonos desnudos en la mente con los tres tonos que le siguen: VIVA GLAM II, Yash y Velvet Teddy.

Los labiales MAC VIVA GLAM son los únicos labiales que devuelven el 100%. Desde 1994, MAC ha donado más de $500,000,000 en todo el mundo para apoyar un futuro saludable para todos.

MAC ofrece 7 acabados de labial, siendo Matte el más popular entre los artistas de MAC. Los fans pueden intentar encontrar su nuevo tono primordial (o dos) fácilmente en cualquier momento y en cualquier lugar con Virtual Try-On en el sitio de MAC o recibir consejos personalizados de un profesional en la tienda.

Historia del Día Nacional del Lápiz Labial

El Día Nacional del Lápiz Labial se celebra el 29 de julio en Estados Unidos.

Las primeras personas en usar lápiz labial probablemente fueron los antiguos sumerios. Piedras preciosas trituradas decoraban no solo sus labios, sino también sus ojos y rostro. Los lápices labiales de alguna forma también se hicieron populares en la antigua China con cera de abejas y en la antigua Grecia, donde las cortesanas usaban tintes derivados de bayas en los labios.

La popularidad solo creció en la Inglaterra del siglo XVI, donde se usaba ampliamente una cara blanca brillante y labios hipercarmesí para robar la apariencia de la reina Isabel. Se usaba solo para cortesanas y actores y se consideraba grosero para el público en general.

En el siglo XIX, se fabricó en Francia el primer lápiz labial comercial hecho de sebo de venado, aceite de ricino y cera de abejas, y el lápiz labial despegó por completo. Los EE. UU. se dieron cuenta rápidamente, aplicando lápiz labial con un cepillo en lugar de un tubo. En la Segunda Guerra Mundial, el lápiz labial era escaso y comenzó a envasarse en tubos de plástico y papel. ¡El primer lápiz labial de larga duración que no mancha también se inventó durante este tiempo!

La cantidad de tonos de lápiz labial se ha disparado desde principios del siglo XX, cuando los colores eran limitados. Cada década trajo su propio estilo nuevo y popularizó nuevos tonos.

Hoy en día, los videos de maquillaje dominan las plataformas de redes sociales como Instagram y YouTube. Algunos maquilladores alcanzan una gran fama y se ganan la vida recomendando diferentes lápices labiales y probándoselos a sus espectadores. Lo cierto es que al usar maquillaje nos da la oportunidad de expresar la persona que tenemos dentro.