Día Internacional de la Mujer 2022: ¿Cuántas mujeres murieron el 8 de marzo de 1857?

El Día Internacional de la Mujer fue declarado por las Naciones Unidas en el año 1975, y en los Estados Unidos se celebró oficialmente solo desde el año 1994, a pesar de que en el país esta la historia que forjó la conmemoración. Este 2022 el Día de la Mujer se marcara en el calendario este martes 8 de marzo.

Las mujeres estadounidenses: pioneras del Día de la Mujer

De acuerdo con La Razón, cuando se habla del motivo por el cuál se eligió la fecha del 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se recurre a dos historias muy concretas. Siempre se ha dicho que su origen estaba en dos huelgas de trabajadoras que se produjeron un 8 de marzo de 1857 y 1908. La primera de ellas la protagonizaron las mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York.

En aquella época, la mayoría de empleados del sector eran mujeres, que trabajaban más de 12 horas diarias, con un salario muy bajo, por no hablar de la brecha salarial que había respecto al sueldo de los hombres.

Sus agotadoras jornadas laborales y sus pésimas condiciones de trabajo, provocaron que estas mujeres se organizaran y realizaran una marcha por la ciudad para reivindicar sus derechos, aunque lo que recibieron fue una gran represión por parte de la policía local.

La segunda propuesta tiene que ver con la muerte trágica de varias personas en una fabrica textil. Señala La Razón que 40.000 costureras de grandes fábricas del país se declararon en huelga para reclamar la igualdad de derechos, entre otras reivindicaciones, y que siempre se comentó que en una de ellas, Cotton Textil Factory, en Washington Square, los dueños de la empresa cerraron las puertas de las fábricas donde se encontraban las mujeres y se produjo un trágico incendio que acabó con la muerte de más de 120 mujeres.

Muchas mujeres murieron calcinadas dentro de la factoría

En los inicio de marzo de 1908, en la ciudad de Nueva York, las empleadas de la fábrica de camisas Cotton se declararon en huelga en protesta a las pésimas condiciones laborales a las que eran sometidas por parte de los empleadores. Ellas se tomaron las instalaciones de la fabrica por un periodo de cuatro meses, lo que se tornó en una situación inaceptable para el dueño de la fabrica, Mr. Johnson, aunque se decía que los verdaderos dueños eran Max Blanck e Isaac Harris.

“Esas mujeres no podían acercarse a hablar con el dueño, tenían que fumar a escondidas y no podían parar para comer”, explicó Jane Hodges, presidenta de la Organización Feminista Remember the Triangle Fire citada por el diario perfil. “Recibían bajos salarios, trabajaban largas horas y las puertas estaban cerradas con llave. No tenían derechos ni protección”, remarcó Hodges.

Las trabajadoras, en su mayoría mujeres jóvenes procedentes de países europeos que llegaron a America en busca de trabajo y una vida mejor, continuaron defendiendo su causa dentro de las instalaciones de la fabrica, pero una practica habitual de la empresa era cerrar las puertas de acceso al lugar para evitar robos por parte del personal, y el dueño bastante molesto por la permanencia de las mujeres en el lugar, utilizó esta medida para hacerlas desistir en su intención. Su negligencia terminó causando la muerte de 129 mujeres, que fallecieron atrapadas y calcinadas luego que se desatara el infierno, al producirse un gran incendio en el lugar.





Según el informe de los bomberos, una colilla mal apagada tirada en un cubo de restos de tela que no se había vaciado en dos meses fue el origen del incendio. Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar.

Al no poder huir, muchas de las trabajadores saltaron a la calle desde los pisos octavo, noveno y décimo del edificio. La mayoría de las víctimas murieron por quemaduras, asfixia, lesiones por impacto contundente o una combinación de estas causas.

El desastre industrial, el más mortífero de la historia de la ciudad, supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en el país. En total murieron 146 personas y quedaron gravemente heridas 70, dentro de los cuales también habían hombres.

Se teje la leyenda sobre este suceso, de que el humo que salía del incendia era color morado, que era el color de la tela con el que fabricaban las camisas. La fumarola podía verse casi desde toda la ciudad. Este es el motivo por lo que la lucha feminista utiliza el color morado en recordación a esta tragedia.

