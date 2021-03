¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer?

Hoy 8 de marzo de 2021, se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día para continuar en la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento femenino dentro de todas las esferas en el marco de la sociedad. La celebración de esta jornada en muchos países del mundo es una fecha marcada en el calendario como un día de fiesta nacional en honor y reconocimiento a la fortaleza y el tesón de la mujer.

This #WomensDay, demand freedom for the Wonder Women of Iran. pic.twitter.com/L5ZyfVJvpY

— IranHumanRights.org (@ICHRI) March 7, 2021