Día Internacional de la Mujer 2022: ¿Cómo se originó?

Este martes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y con la jornada se le rinde un tributo a todas las mujeres que hicieron parte de las grandes luchas y movimientos que alzaron sus voces en la búsqueda de un trato igualitario y de respeto hacia sus derechos.

De acuerdo con Berlitz.com, para comprender mejor el contexto que dio origen a esta conmemoración, es importante recordar que en ese tiempo las mujeres no tenían derecho a la educación, al voto, ni a manejar sus propias finanzas. En ese entonces las mujeres dependían completamente de los hombres y de su aprobación para poder realizar casi cualquier actividad.

Publicó el medio, que en 1791 Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, como contrapartida a los Derechos del Hombre y el Ciudadano, creados tras la Revolución Francesa, y que a partir de este documento se comenzó a generar literatura de carácter liberal a favor de la mujer.

Igualmente dice que, a mediados del siglo XIX, en medio de un mundo turbulento e industrializado, cada vez más mujeres comenzaron a alzar la voz contra los abusos a los que eran sometidas cotidianamente.

Los cimientos del feminismo: Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott y Emmeline Pankhurstn

De acuerdo con organización de mujeres.org, para la joven Elizabeth Cady Stanton, cualquier tipo de discriminación, tanto racial como de género, suponía una arbitrariedad. Y como había demostrado desde su niñez, si había algo que no soportaba, eran las arbitrariedades. La joven había llegado a la conclusión de que el statu quo solo se podía cambiar si se luchaba contra él. Y eso fue lo que hizo, luchar contra un orden establecido que no le gustaba, por reaccionario, por injusto, por antinatural.

El destino la junto con Lucretia Mott, Martha Wright y Susan B. Anthony, quienes la acompañaron en el movimiento sufragista y feminista norteamericano, al que dedicó todas sus energías, hasta el último día de su vida.

En julio de 1848, los días 19 y 20, se reunió en la Iglesia Metodista de Seneca Falls, donde su familia estaba instalada, y allí hace la primera Convención en Defensa de los Derechos de la Mujer. Según este medio, Elizabeth presentó, ante las mujeres y los hombres participantes, un documento que marcó el devenir del movimiento feminista. Se trató de la Declaración de Sentimientos, un texto basado en la Declaración de Independencia y que fue firmado por 68 mujeres y 32 hombres al final de la Convención. En él se estableció, básicamente, que todos los hombres y todas las mujeres fueron creados iguales y deben ser, por tanto, iguales ante la ley, con los mismos derechos y los mismos deberes.

Entre tanto sobre Emmeline Pankhurstn, menciona El Mundo que los inicios de su batalla se remontan a 1889, cuando fundó con su marido, Richard Pankhurst, la Liga para el Sufragio Femenino (Women’s Franchise League). El principal objetivo de la asociación era conseguir que las mujeres participaran en los comicios locales y que tuvieran los mismos derechos que los hombres en temas como el divorcio o la herencia, pero la división interna del partido forzó la desaparición del mismo un año más tarde.

Emmeline, no se dio por vencida y continuo en su lucha. Mas adelante, el 10 de octubre de 1903, dentro del movimiento sufragista británico, creó La Unión Social y Política de las Mujeres (Women’s Social and Political Union), un grupo formado sólo por mujeres, quienes reclamaban la protección jurídica y legal de las mujeres dentro del sistema del país.

Narra Descubrir La Historia, que uno de los momentos más impactantes del movimiento suffragette, que lo hizo saltar a titulares internacionales y obligó al Gobierno a reconsiderar su posición, ocurrió el 8 de junio de 1913, en el Derby de Epsom, cuando Emily Davison, una suffragette declarada, se tiró a la pista vistiendo los colores de las sufragistas y murió aplastada por el caballo del Rey Jorge V. Su muerte conmocionó a toda Inglaterra y a su funeral acudieron cincuenta mil personas.

Indica este medio que el estallido de la Primera Guerra Mundial obligó a frenar el desarrollo del movimiento sufragista, pero, que al marchar los hombres al frente, el papel de la mujer cobró tal importancia que acabó siendo imposible negarle el derecho al voto, y en 1918 se accedió al sufragio femenino de mujeres mayores de 30 años que cumplieran ciertas condiciones, pero no fue hasta 1928 que todas las mujeres mayores de 21 años tuvieron derecho a votar.

Detrás del Día de la Mujer: toda una tragedia de dolor

Las ‘garment workers’ fueron la primera manifestación feminista, que estaba conformada por trabajadoras de la costura, ellas crearon el primer Sindicato Internacional Femenino de Trabajadoras de la Confección, y su misión fue exigir a sus empleadores mejores condiciones laborales, y la igualdad salarial con respecto a los hombres.

Mas adelante, una terrible tragedia sacudiría la ciudad de Nueva York, cuando en la fábrica Triangle Shirtwaist, el 25 de marzo de 1911, más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, perdieron la vida en un incendio que ocurrió dentro del lugar.

“Estas mujeres no podían acercarse a hablar con el dueño, tenían que fumar a escondidas y no podían parar para comer”, explicó Jane Hodges, presidenta de la organización Remember the Triangle Fire. “Recibían bajos salarios, trabajaban largas horas y las puertas estaban cerradas con llave. No tenían derechos, protección o representación laboral. Era la clásica ‘fábrica clandestina’, a un paso de la esclavitud”.

Las trabajadoras de la fábrica murieron al intentar salir por la escalera de emergencia la cual no soportó las llamas y colapsó.





Play



The Triangle Shirtwaist Factory Fire | History A chronicle of a tragic fire that occurred at New York City's Triangle Shirtwaist Factory in 1911. Subscribe for more HISTORY: histv.co/SubscribeHistoryYT Newsletter: history.com/newsletter Website – history.com /posts Facebook – facebook.com/History Twitter – twitter.com/history HISTORY Topical Video Season 1 Episode 1 Whether you're looking for more on American Revolution battles, WWII generals, architectural wonders, secrets… 2017-08-14T14:00:02Z

Dice el medio Perfil que murieron aplastadas contra las puertas que sus jefes habían cerrado, preocupados por que ellas pudieran robar unos pocos centavos de tela sobrante. Murieron saltando desesperadas por los huecos de los ascensores y los balcones, convencidas de que no había otra salida. Murieron con sus vestidos en llamas, saltando de esas ventanas del noveno piso.

Sin embargo, de este doloroso día, surgieron mejores condiciones laborales. De hecho, en los años siguientes, el estado de Nueva York aprobó más de 36 nuevas leyes, que incluyeron mejores controles de seguridad y contra incendios, así como leyes sobre trabajo infantil, ya que muchos de los trabajadores de Triangle eran jóvenes adolescentes.

Además, poco después se impulsó la ley de compensación laboral, se constituyó el Departamento de Trabajo, se limitó la jornada laboral a 54 horas semanales y se exigió que las escaleras de bomberos fueran más largas. Una de las mujeres que estuvo en el incendio, Frances Perkins, llegó a ser la secretaria de Trabajo del presidente Franklin D. Roosevelt durante 12 años y se convirtió en una gran defensora de los sindicatos y los derechos de las mujeres trabajadoras.

LEER MÁS: Conflicto en Ucrania: Incendio en la central nuclear más grande de Europa tras ataque ruso