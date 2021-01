Desfile de las Rosas 2021: Hora, Canal y Live Stream

La pandemia de coronavirus de 2020 ha causado muchos cambios dentro de grandes eventos, y la celebración anual del Desfile de las Rosas no es una excepción.

El evento, que tradicionalmente reúne a miles de espectadores en Pasadena, California, para ver el desfile con carrozas llenas de flores, grupos ecuestres y bandas de música, fue cancelado en julio. Afortunadamente, se ha planificado una versión renovada y más segura de las festividades anuales. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la celebración del Desfile de las Rosas

CUÁNDO: viernes 1 de enero

HORA: 11:30 a.m. hora del Este/ 8 a.m. hora del Pacífico

CANAL: El especial pregrabado de dos horas se transmitirá en ABC, Hallmark Channel, KTLA, NBC y RFD-TV y Univision.

El actor Gary Sinise servirá como uno de los grandes mariscales del Desfile de las Rosas 2021

No hay un anfitrión, per se, pero el famoso chef Emeril Lagasse y el actor Gary Sinise servirán como grandes mariscales. El primero dará una lección sobre cómo mezclar el cóctel de su elección de Año Nuevo, mientras que el segundo dará la bienvenida a los espectadores al programa.

El Desfile de las Rosas contará con apariciones especiales como Daddy Yankee, la actriz de “Shameless” Shanola Hampton, la gimnasta olímpica Laurie Hernandez, la ex estrella de la NFL Matt Leinart, el alumno de “Orange Is the New Black” Dascha Polanco, Rita Moreno y la leyenda de Los Angeles Dodgers Vin Scully.

Los estudiantes que se gradúen de las siguientes bandas de música participarán en el espectáculo del viernes:

Banda de marcha Apache de Arcadia High School (Arcadia, California)

Banda de Música La Primavera (Santiago, Panamá)

Banda de honor de Bands of America (reclutas de los 50 estados)

Downingtown Blue and Gold Marching Band (Downingtown, Pensilvania)

Banda Panther de la Universidad Estatal de Georgia (Atlanta)

Banda de masas del condado de Gibson (condado de Gibson, Tennessee)

Banda de marcha de Hebron (Hebron, Texas)

Patriot Marching Band de la escuela secundaria Homewood (Homewood, Alabama)

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles Banda de honor de todas las escuelas secundarias del distrito (Los Ángeles)

Banda de marcha y guardia de color Sapphire Sound de la escuela secundaria Mira Mesa (San Diego)

O’Fallon Township High School Marching Panthers (O’Fallon, Ill.)

Royal Swedish Cadet Band (Karlskrona, Suecia)

St. Ursula Eichi Sendai Japan Honor Green Band (Sendai, Japón)

Regimiento de guerreros de Waukee (Waukee, Iowa)