Kyron Horman era un estudiante de 7 años en Portland, Oregon, que desapareció en 2010.

A raíz del especial de Investigation Discovery sobre Horman emitido en mayo de 2020, Little Boy Lost: An ID Mystery, esto es lo que necesita saber sobre su desaparición.

Kyron Horman nunca ha sido encontrado





Video related to la madrastra de kyron horman fue la última persona que lo vio antes de su desaparición

Más de diez años después de su desaparición, Kyron Horman nunca ha sido encontrado. El caso permanece abierto y ha producido miles de pistas para el departamento de policía local, pero nunca se ha localizado al niño ni a su cuerpo.

En mayo de 2017, se convocó a un gran jurado para escuchar la evidencia en el caso, según informó la estación local de NBC KGW8. La carta oficial enviada a la estación por el fiscal adjunto Matt Semritc dice:

La oficina del fiscal de distrito del condado de Multnomah continúa ofreciendo evidencia ante un gran jurado para el caso Kyron Horman, lo que significa que tanto la investigación criminal como los procedimientos legales están en curso. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Multnomah ha confirmado que el gran jurado ha sido convocado en múltiples ocasiones con respecto al caso Kyron Horman.

El informe también dijo que la policía había realizado recientemente una nueva búsqueda y analizado nueva evidencia informática, aunque no entró en detalles sobre la evidencia. Pero Norman Frink, un ex miembro de la oficina del fiscal de distrito que participó en la investigación del gran jurado, le dijo a KATU: “La calidad de las pruebas necesarias para un arresto y un enjuiciamiento simplemente no existía”.

En 2019, la madre de Kyron, Desiree, le dijo a The Oregonian que la policía había reducido su búsqueda de Kyron a aproximadamente 100 acres. El sargento Brandon White, un portavoz de la oficina del sheriff, dijo que el caso de Kyron “sigue siendo una investigación activa y en curso”.

En un libro llamado “Boy Missing: The Search for Kyron Horman”, que se publicó en mayo de 2020, la autora Rebecca Morris afirma que el conductor del autobús de Kyron, un compañero de clase y dos miembros de la familia del compañero de clase vieron a Kyron caminando por el estacionamiento de la escuela con su madrastra Terri y su pequeña hija el 4 de junio de 2010. Nunca más fue visto.

La madrastra de Kyron fue la última persona que lo vio





Los padres de Kyron se habían divorciado antes de que él naciera en 2002. En 2007, su padre Kaine se casó con Terri, una maestra suplente local que había estado cuidando a Kyron durante la ausencia de su madre por problemas médicos, Desiree Young. Kaine y Terri tenían la custodia principal de Kyron debido a la amplia atención médica que requerían los problemas renales de Young, pero Young seguía siendo una parte importante de la vida de Kyron, según un perfil de 2010 de la familia publicado en The Oregonian.

El 4 de junio de 2010, Kyron Horman fue llevado a la escuela por su madrastra, Terri Horman. Dijo a los investigadores que dejó a Kyron en la escuela a las 8:45 AM. Luego hay un intervalo de tres horas en su día antes de ir al gimnasio. En las tres horas, dijo a las autoridades que fue de compras a la farmacia para calmar un dolor de oído de su hija, según CBS News, pero eso no puede ser corroborado por nadie.

Además, el paisajista Rodolfo Sánchez le dijo más tarde a la policía que Terri le había pedido que matara a su esposo cinco meses antes de la desaparición de Kyron. Testificó en una declaración sobre un presunto complot de asesinato a sueldo de $ 10,000, pero nunca se hizo un arresto porque la operación encubierta para atrapar a Terri no tuvo éxito, según The Oregonian. Terri y Kaine se divorciaron en 2013.

Little Boy Lost: An ID Mystery se transmitió en mayo de 2020.