¿Nueva York pagará apartamentos de lujo para alojar a desamparados y recién llegados?

La crisis migratoria que ha desencadenado la llegada masiva de miles de personas a la fontera de Estados Unidos, mayormente de países como Venezuela, Guatemala, Colombia y Haití, ya está teniendo fuertes efectos en llamadas ciudades santuario, como Nueva York, donde el alcalde, Eric Adams, anunció que ya no tiene cómo seguir albergando a los recién llegados, muchos de ellos enviados en autobuses desde estados como Texas y Arizona a la Gran Manzana.

Y luego de anunciar que tendría que usar los gimnasios de 20 escuelas públicas de la ciudad para albergar a recién llegados de manera temporal, pues ya no dan abasto en los refugos, políticos de Nueva York, liderados por el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, lanzaron una propuesta que no todos ven con buenos ojos.

En conferencia de prensa, que puedes ver en este artículo, Reynoso propuso que los desamparados y los recién llegados que actualmente están bajo el sistema de refugios y hoteles de emergencia, que ya superan los 80,000, sean alojados en miles de apartamentos de lujo actualmente vacantes, que la Ciudad debería pagar al precio del mercado.

Play

Llegan a Nueva York más autobuses con migrantes fletados por el gobernador de Texas Nueva York, 3 may (EFE).- La ciudad de Nueva York volvió a recibir hoy nuevos grupos de inmigrantes llegados en autobuses fletados por el gobernador republicano de Texas, Gregg Abbott, en un momento en que la ciudad está "al máximo de su capacidad" en albergues y recursos económicos. IMÁGENES: GABRIEL SILVA Y EFE. EDICIÓN Y… 2023-05-03T21:29:47Z

Los políticos neoyorquinos pidieron que el Concejo Municipal de poder al Alcalde para poner a desamparados en apartamentos del sector privado, a quien le piden emitir una nueva orden ejecutiva “que declare una emergencia pública por la falta de vivienda, y no solo por la llegada de migrantes, ya que la población de los albergues supera el umbral del 0,5% de la población”.

Los datos que el Presidente de Brooklyn presentó, dejan ver que de acuerdo a la Encuesta de Vivienda y Vacantes del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) de la Ciudad del 2022, 89,000 apartamentos con alquiler estabilizado y decenas de miles de unidades a precio de mercado, están vacíos, y podrían usarse para frenar la crisis de alojamiento.

Play

Brooklyn BP Antonio Reynoso Proposes Legal Opportunities to Address Migrant & Homelessness Crisis Brooklyn Borough President Antonio Reynoso today proposed three legal opportunities for Governor Hochul, Mayor Adams, and the City Council to address the deep need for immediate shelter and long-term, affordable housing in and around New York City and to advance a regional, comprehensive response to the influx of asylum-seekers in New York that calls for… 2023-05-17T18:37:06Z

“En este momento, 80,000 neoyorquinos, aproximadamente dos tercios de los cuales son familias con niños, viven en refugios de la ciudad. Más de 41,400 personas que buscan asilo, incluidas algunas contadas para camas de refugio, están bajo cuidado de la ciudad, y existen estos apartamentos del sector privado, con los que puede resolverse la crisis”, afirmó Reynoso, hijo de madre inmigrante proveniente de República Dominicana.

“Debemos buscarle vivienda a todos, pero los estamos metiendo en gimnasios, tratando de meterlos en las jaulas de Rikers Island. Esas no son soluciones, lo que estamos proponiendo son soluciones”, agregó Reynoso, quien sin embargo dijo que su plan busca que quienes se muden primero de los albergues a los apartamentos, sean desamparados que llevan mucho tiempo en los albergues. De esta manera, habría más cupos en los refugios para ubicar a los recién llegados, mientras estos son también reubicados.

El alcalde Eric Adams no ha manifestado si intentará hablar con el sector privado para que le renten a la Ciudad los apartamentos que están disponibles, pero su oficina aseguró que ve con buenos ojos que se pongan propuestas sobre la mesa para soluconar la crisis, de la que culpa mayormente a la falta de apoyo del Gobierno Biden.

“El alcalde Adams ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa y tiene la esperanza de que nuestros funcionarios electos presenten soluciones a largo plazo en lugar de simplemente encontrar obstáculos para albergar a los migrantes”, dijo Fabien Levy, vocero del mandatario, según el periódico El Diario NY.

“Más de 67,000 solicitantes de asilo han pasado por nuestro sistema de admisión desde la primavera pasada y nuestra administración ha utilizado más de 150 sitios, incluidos hoteles, refugios, edificios de oficinas y otros lugares para brindar refugio a los migrantes, ya que nuestro objetivo ha sido garantizar que ninguna familia se quede durmiendo en las calles”, concluyó el funcionario.