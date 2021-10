Derrick Dorsey, el esposo de la asesinada Kim Dorsey: ¿dónde está actualmente?

La esposa de Derrick Dorsey, Kim, fue asesinada por su amigo Lance Kirkpatrick. La historia aparece en un episodio de julio de 2020 en Dateline.

Lance Eugene Kirkpatrick fue declarado culpable de su asesinato y actualmente cumple cadena perpetua. La sinopsis oficial del episodio dice: “Un bombero descubre una escena violenta en su dormitorio”.

El bombero era el esposo de Dorsey, Derrick Dorsey, quien también era amigo del asesino de su esposa, Lance Kirkpatrick.

Desde el juicio que condenó a Kirkpatrick por asesinato en primer grado, violación y robo, Dorsey ha mantenido un perfil relativamente bajo. Aquí están las últimas actualizaciones sobre dónde está Derrick Dorsey y cómo le va hoy:

Si bien Dorsey trabajó anteriormente como bombero en Jacksonville, ahora es un hipnotizador licenciado y trabaja en Tracy Riley Counseling & Hypnosis.

La biografía de Dorsey en el sitio web de Tracy Riley alude al impacto que tuvo la muerte de Kim en su enfoque de la salud mental y eventual cambio de carrera. Dice: “Después de 25 años con el Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville, Derrick ahora se está enfocando en expandir los servicios de salud mental de calidad a nivel local, nacional e internacional. Derrick conoce de primera mano la importancia de los servicios y se benefició personalmente del asesoramiento profesional y la hipnosis después de una tragedia en su propia vida. Se embarcó en una misión para hacer que los servicios de asesoramiento sean más accesibles y minimizar el estigma negativo que hay en la fracturada industria de la salud mental actual”.

En enero de 2020, Dorsey publicó un mensaje en Facebook después de la muerte de Kobe Bryant:

“Aunque no he publicado cosas en mucho tiempo, hoy me gustaría comentar la muerte de Kobe Bryant. Recientemente ha habido una reacción violenta con respecto a los cargos de violación al principio de su carrera y cómo sus fanáticos y los medios lo han pasado por alto. No hay absolutamente ningún perdón o simpatía por lo que fue acusado, pero lo último que la familia necesita es que se lo recuerden. Ahora forman parte de un club no tan exclusivo de aquellos que han perdido a sus seres queridos demasiado pronto en sus vidas. Es fácil esconderse detrás de las redes sociales y hacer comentarios sarcásticos, pero ¿podrías decir las mismas cosas y mirarlos a los ojos si estuvieran frente a ti? Espero que no. Manténgalos en sus pensamientos y sepa que están luchando. Nunca se sabe cuándo uno se convierte en parte de ese club”.