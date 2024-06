Muere mamá del tiktoker Derek Trejo: Encontrada sin vida en un hotel

Fue hallada sin vida la mamá del influencer y tiktoker mexicano llamado Derek Trejo quien había reportado como desaparecida a su madre el día lunes 17 de junio de 2024.

El cuerpo de Verónica de la Rosa fue encontrado en la habitación de un hotel de Ciudad de México, horas más tarde de que el influencer suplicara a través de sus redes ayuda para poder localizarla, según El Colombiano.

La trágica noticia la confirmó el reportero Carlos Jiménez, quien por medio de su cuenta en X, informó que De la Rosa fue hallada en la habitación de un hotel este 18 de junio, siendo las 4:15 de la mañana.

“Hallan sin vida en un hotel a la madre del tiktoker Derek Trejo, Verónica de la Rosa. Fue hallada en esta habitación del Hotel Cd Real en @AzcapotzalcoMx. Durante el día su familia difundió esta imagen luego de que desapareció por la mañana. @SSC_CDMX la halló. @FiscaliaCDMX indaga”, tuiteó Jiménez.

El comunicador señaló que la mujer había entrado sola al hotel, pero que poco después un hombre ingresó para más tarde abandonar el lugar. “Entró sola al hotel y después llegó un tipo. La mamá del tiktoker entró sola a las 11:30. Iba en un Kia. Le dieron la habitación 215. Más tarde llegó un tipo y entró a ese cuarto. Al poco tiempo se fue, a las 4:15”, detalló el periodista Jiménez.

Sin embargo, de acuerdo con Univisión, otro reportero, Antonio Nieto, dio más detalles del hecho, informando que Verónica De la Rosa entró en compañía de un sujeto del que se sospecha fue quien le ocasionó la muerte.

“Un hombre asfixió a Verónica, madre de Derek Trejo. Cámaras del hotel donde fue hallada sin vida, en Azcapotzalco revelaron que llegó con un sujeto con cubrebocas, de entre 20 y 25 años de edad. Luego huyó caminando. Ni el esposo de la víctima ni Derek ubican al sospechoso”.

Una fotografía tomada por las autoridades en la escena del crimen y publicada por Jiménez, muestran una cama destendida, una bolsa pequeña, y el cuerpo de Verónica de la Rosa cubierto con una manta.

Sobre los móviles del crimen, informó El Colombiano, que la primera versión había sido un secuestro, según contó su hijo, antes de saberse de su muerte. Sin embargo, ahora con esta nueva información, podría haber ocurrido algo más. No se han confirmado las causas de su muerte.

La desaparición de Verónica de la Rosa

Por el día lunes 17 de junio, Dereck Trejo publicó en sus redes sociales un mensaje pidiendo ayuda a sus miles de seguidores para que le ayudaran a localizar a su madre quien había desaparecido después de realizar una transacción bancaria.

Según una publicación a sus 336 mil seguidores en Instagram, y 1.3 millones en TikTok, Dereck indicó que su madre había desaparecido en su carro marca Kia, luego de realizar una transacción bancaria. Señalo que el último movimiento lo realizo a las 10:30 de la mañana en la Ciudad de México.

“Necesito de su ayuda. Mi mamá no aparece desde las diez y media de la mañana”, exclamó el joven entre lágrimas al aparecer cubierto con una gorra y gafas de sol en un video publicado este lunes en TikTok. “Estamos tratando de localizar el carro y su teléfono”.

“Lo más seguro es que fue un secuestro”, prosiguió roto de dolor e intentando recuperar fuerzas para expresarse, según People en Español. “Espero que me puedan apoyar. Más adelante les doy los detalles. No tengo cabeza ahorita, no tengo cabeza”. Trejo publicó fotos y número de placa de su madre e incluso señaló que su última pista fue una transacción con tarjeta de crédito en la colonia Tacubaya, pero sus esfuerzos fueron en vano.

Alrededor de las 10:00 de la noche y sin obtener ningún rastro de su mamá, de nuevo el joven escribió: “Estoy mal, estoy devastado, por favor no me hagan bromas, se los pido. Ayúdenme a encontrarla”, antes de enterarse de la muerte de su madre.

Confirmada la fatal noticia, en su cuenta de X, Dereck Trejo pidió a sus seguidores y medios de comunicación permitirle a él y a su familia vivir este duro momento en total privacidad.

“Por favor, pido que sean solidarios con mi familia, y ante todo respeto”. ¡Estamos pasando un momento muy difícil!”, escribió.

Igual solicitud hizo su hermana Ady Paulette, quien en Facebook escribió:

“Familiares y amigos: Quiero pedir su apoyo y comprensión, vivimos en un mundo donde no hay empatía, las personas no se tocan el corazón para hacer daño y juzgan sin saber”, escribió la joven. “Estamos rodeados de inseguridad, de la cual ha sido víctima mi mamá. Quien la conoció sabe el gran ser humano que era y sólo pido que se respete su memoria y su intachable imagen”, concluyó.

