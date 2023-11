¿Quién apuñaló a Derek Chauvin?

Los funcionarios de prisiones federales se niegan a revelar el nombre del sospechoso que apuñaló al ex oficial de policía de Minneapolis, Minnesota, Derek Chauvin.

Heavy se puso en contacto con la prisión de Tucson, Arizona, donde Chauvin fue apuñalado y escribió: “¿Cuál es el nombre del recluso acusado de agredirlo y enfrentará cargos?”

La Oficina Federal de Prisiones respondió el 26 de noviembre de 2023 y escribió: “Más allá del comunicado de prensa, no tenemos información adicional que proporcionar”. Ese comunicado de prensa confirmó que un recluso fue agredido, pero no confirmó que el recluso fuera Chauvin, el ex oficial de policía condenado por la muerte de George Floyd.

La represión de la información se produce cuando los abogados de Chauvin dijeron a Heavy, AlphaNews y Associated Press que no se les ha informado sobre el apuñalamiento. Associated Press publicó la historia de que Chauvin fue apuñalado y “gravemente herido” a través de una fuente. Según AP, la prisión de Tucson donde ocurrió el apuñalamiento “ha estado plagada de fallas de seguridad y escasez de personal”.

“No sabemos absolutamente nada. Hemos estado completamente bloqueados”, dijo el abogado de Chauvin, Gregory M. Erickson, a Heavy en un correo electrónico el 26 de noviembre de 2023.

Esto es lo que necesita saber:

La Oficina Federal de Prisiones también se negó a revelar el “estado médico” de Derek Chauvin

La Oficina de Prisiones también se ha mantenido reservada sobre la condición de Chauvin. Tampoco explicaron cómo un recluso de tan alto perfil, que claramente sería un objetivo potencial, se encontraba en un entorno en el que alguien podía apuñalarlo.

“Por razones de privacidad y seguridad, no proporcionamos el nombre de la víctima ni su estado médico”, escribieron Heavy en un correo electrónico.

La BOP adjuntó un comunicado de prensa que dice “asalto a FCI Tucson”. Esa es la institución correccional federal donde se encuentra Chauvin, según la base de datos de la BOP.

“El viernes 24 de noviembre de 2023, aproximadamente a las 12:30 p.m., un individuo encarcelado fue agredido en la Institución Correccional Federal (FCI) Tucson, en Tucson, Arizona”, dice el comunicado. “Los empleados que respondieron aislaron y contuvieron el incidente y en ningún momento el público estuvo en peligro”.

El comunicado continúa: “Se notificó a la Oficina Federal de Investigaciones. Ningún empleado resultó herido durante el incidente. Los empleados que respondieron iniciaron medidas para salvar la vida de un individuo encarcelado. Se solicitaron servicios médicos de emergencia (EMS) mientras continuaban los esfuerzos para salvar vidas. El individuo encarcelado fue transportado por EMS a un hospital local para recibir tratamiento y evaluación adicionales”.

La BOP agregó: “FCI Tucson es una instalación de seguridad media”.

La única información sobre el estado de Chauvin hasta ahora proviene del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, quien supervisó su procesamiento.

El Minneapolis Star-Tribune informó que Ellison le dijo al periódico el 24 de noviembre de 2023 que “le notificaron que Chauvin había sido apuñalado pero sobrevivió y estaba en condición estable”.

“Me entristece saber que Derek Chauvin fue blanco de violencia”, dijo Ellison al Star-Tribune. “Fue debidamente declarado culpable de sus crímenes y, como cualquier persona encarcelada, debería poder cumplir su condena sin temor a represalias o violencia”.

La familia y los abogados de Derek Chauvin tampoco han recibido detalles, según los informes

Alpha News, un sitio de Minnesota que publicó recientemente un documental criticando el procesamiento de Chauvin, informó que, hasta el 25 de noviembre, la familia y el abogado de Chauvin “todavía no habían sido notificados de que fue apuñalado en prisión el viernes”.

La madre de Chauvin, Carolyn Pawlenty, dijo al sitio que estaba “preocupada y asustada” y agregó: “¿Cómo diablos lo saben estas agencias de noticias y su propia madre ni siquiera lo sabe? Y esa [prisión] tiene un número de contacto de emergencia [para mí]”.

Heavy se comunicó con el abogado de Chauvin, Bill Mohrman, para solicitar comentarios. Mohrman dijo a Alpha News: “Hemos intentado contactar a la Oficina de Prisiones con respecto a los informes de los medios sobre el Sr. Chauvin y no hemos recibido respuesta”.

Gregory M. Erickson, otro abogado de Chauvin, “criticó la falta de transparencia por parte de la Oficina Federal de Prisiones”, según AP. “Como forastero, considero esta falta de comunicación con sus abogados y familiares como completamente escandalosa”, dijo Erickson en una declaración a la AP. “Parece ser indicativo de una instalación mal administrada e indica cómo se permitió que ocurriera el asalto de Derek”.

Un funcionario penitenciario de Minnesota, que no quería que se publicara su nombre, dijo al Star Tribune que “sería una práctica estándar que lo separaran de la población general, especialmente alguien de alto perfil y especialmente en un caso con prominencia nacional. No tengo claro cómo sucedió esto”.

El periódico informó que los abogados de Chauvin “abogaron durante mucho tiempo por separarlo de la población en general para proteger su seguridad”.

El New York Times informó que el apuñalamiento de Chauvin “plantea dudas sobre la seguridad de los reclusos”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Tres estudiantes palestinos fueron baleados en Estados Unidos