Muere asesinado en la puerta de su casa el culturista Denis Yoshio Feltrim

Denis Yoshio Feltrim, un fisiculturista e influencer de origen brasileño de 32 años de edad, conocido popularmente como “Feltrin”, fue asesinado a tiros el pasado sábado 9 de marzo de 2024 durante un asalto a su residencia en Vila Matilde, Sao Paulo, Brasil.

El también economista de profesión recibió cuatro tiros de pistola calibre nueve milímetros, y además fue atropellado por la moto de los criminales mientras se daban a la fuga. Quien confirmó la lamentable noticia sobre su fatal muerte, fue su pareja sentimental Amanda, quien a través de su cuenta oficial en Instagram escribió:

“Con extrema tristeza les informamos del fallecimiento de Denis Yoshio. No puedo pensar, no lo puedo entender. No soy nada sin ti. Por favor, vuelve a casa mi amor”, ha publicado, según El Periódico.

De igual manera, de acuerdo con AS, a estas palabras se han sumado las emitidas por su madre, Miyoko Nilza Itamura, que convertía sus sollozos, sin abandonarlos, en tinta digital: “Hoy Dios recogió a mi hijo, Denis, mi amor, príncipe, descansa en los brazos del señor”.

¿Cómo asesinaron al deportista Denis Yoshio Feltrim?

De acuerdo con TikiTakas, todo ocurrió muy rápido. Denis Yoshio Feltrim salía de su casa en Brasil, cuando dos individuos que circulaban en una motocicleta le sorprendieron: primero le encañonaron y, sin dejar que el reloj le restase oportunidades de salir ilesos, dispararon. Después se subieron al mismo vehículo que les había transportado a la casa del difunto culturista y, antes de darse a la fuga le pasaron por encima. Tras atropellarle, se esfumaron de la escena del crimen.

El hermano del influencer emprendió una misión a contrarreloj para salvar la vida de Yoshio: le trasladó al Hospital Municipal de Tatuape en tiempo récord y puso las pocas esperanzas que le quedaban en manos de los sanitarios. Pero ya era tarde: una de las balas le había impactado en la columna vertebral. No se podía hacer nada.

Ya se ha desplegado una operación policial para investigar los detalles y peripecias de una muerte que ya catalogan, según ha detallado el 31º Departamento Policial de Vila Carrao, como un homicidio. Todavía no se ha arrestado a ningún sospechoso: las pistas volaron con el humo que desprendía el tubo de escape de la moto.

Según informa El Mundo, el padre del influencer declaró que su hijo venía sufriendo amenazas de un hombre conocido como “Pereira”, y que su asesinato se había dado mientras cobraba una deuda de la cual desconocía su cuantía.

El padre de Feltrim precisó que su hijo había informado por teléfono al deudor que se desplazaría a su casa para cobrar. La intención del culturista e influencer era pedirle a su hermano prestado su coche para ir a cobrar al deuda.

