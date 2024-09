Miss República Dominicana sufre quemaduras tras explosión de olla

Un hecho bastante peligroso sufrió la ex reina de belleza, Debbie Aflalo, quien en el año 2021 fue coronada como Miss República Dominicana, tras sufrir un accidente casero, el cual fue compartido por la propia reina con sus seguidores por medio de sus redes sociales.

De acuerdo con palabras de la propia Debbie Aflalo, este accidente pudo hasta costarle la vida, pues dentro de su domicilio, la joven modelo y diseñadora de 31 años de edad, sufrió quemaduras de segundo grado en su cuerpo, y de primer grado en su rostro, cuando le explotó una olla de presión.

En su video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Debbie Aflalo contó que este momento fue algo demasiado traumático para ella, pues vio cuando la goma de la olla presión salió volando, provocando la detonación de la misma, y que el agua hirviendo saliera por todas partes, afecttando su cara, pecho, brazos y su abdomen.

“Les hago este video a modo de advertencia. Fui víctima de una explosión de olla de presión que yo de verdad no se lo deseo a absolutamente a nadie; fue un momento muy traumático y que gracias a las oraciones de mi madre y que Dios la escucha, yo hoy estoy bien y lo estoy contando”, expresó en su video la ex reina.

Y además añadió que ella nunca vio la tapa de la olla moverse. “La tapa no se movió nunca, esa tapa de esa olla si se hubiese movido yo no estuviera contando esto hoy. Les sugiero que mejor no las usen y que si las van a usar tengan mucho cuidado, sálganse de la cocina, vuelvan cuando ya esté listo, apagarla y déjenla ahí reposar hasta que se enfríe, es muy peligroso”.

Finalmente, Debbie Aflalo aseguró que en el hospital los médicos le dijeron que este tipo de accidentes son bastante comunes, pues diariamente reciben entre cinco o seis personas heridas con este utensilio de cocina.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos