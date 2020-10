Debate Vicepresidencial 2020 horario: Diferentes zonas horarias

Esta noche será el debate vicepresidencial de las elecciones presidenciales del 2020, en donde el vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris se enfrentarán. A continuación, puede obtener más detalles sobre exactamente cuándo puede sintonizar esta noche del miércoles 7 de octubre y no perderse nada.

El debate comienza a las 9:00 p.m., hora del este

El debate de esta noche comienza a las 9:00 p.m. hora del este. Pero, ¿en qué se traduce eso en otras zonas horarias? El debate se transmitirá simultáneamente en vivo donde sea que viva aquí en los Estados Unidos, incluso si vive en una zona horaria diferente. Por supuesto, no todos los canales locales pueden transmitir el debate, pero puede encontrarlo en canales como Fox y CNN, Telemundo y Univisión.

Esto significa que el debate comenzará en:

• 8:00 p.m. Hora central

• 7:00 p.m. Hora de la montaña

• 6:00 p.m. Hora del Pacífico

• 3:00 p.m. Hora de Hawaii

• 5:00 p.m. en Juneau, Alaska

Si desea ver a qué hora comienza en una ciudad específica, puede consultar los listados de TimeAndDate aquí. A continuación, se muestran algunos ejemplos del momento en que comienza el debate en diferentes ciudades de EE. UU.

• Anchorage: 5:00 p.m.

• Boston: 9:00 p.m.

• Denver: 7:00 p.m.

• Detroit: 9:00 p.m.

• Honolulu: 3:00 p.m.

• Houston: 8:00 p.m.

• Los Ángeles: 6:00 p.m.

• Miami: 9:00 p.m.

• Filadelfia: 9:00 p.m.

• Washington, D.C.: 9:00 p.m.

El debate de esta noche durará 90 minutos y terminará a las 10:30 p.m. Oriental. Puede verlo en vivo en la transmisión a continuación o en este enlace. Esta noche no habrá pausas comerciales.

Vice Presidential Debate between Mike Pence and Kamala HarrisVice President Mike Pence and Senator Kamala Harris participate in the vice presidential debate in Salt Lake City, UT. https://www.c-span.org/debates/ 2020-10-01T13:01:52Z

Qué esperar esta noche y en las próximas semanas

Susan Page, jefa de la oficina de Washington de USA Today, será quien moderará el debate de esta noche.

El debate fue organizado por la Universidad de Utah y se llevará a cabo en el Kingsbury Hall del Nancy Peery Marriott Auditorium. Cuando Kamala Harris y Mike Pence debatan esta noche, estarán separados por Plexiglás.

Después de esta noche, el segundo debate presidencial está programado para el jueves 15 de octubre en el Centro Adrienne Arsht de las Artes Escénicas del Condado de Miami-Dade. El moderador de este debate será Steve Scully de C-SPAN.

Este debate será en formato tipo ayuntamiento. Aunque el presidente Donald Trump dio positivo por COVID-19, ha dicho que todavía planea asistir al debate. El exvicepresidente Joe Biden ha dicho que no debería haber un segundo debate si Trump aún da positivo, informó The Hill. Dijo que el debate debe seguir todos los protocolos de salud y, en última instancia, seguirá las pautas emitidas por la Clínica de Cleveland, que supervisa todos los debates.

El alcalde de Miami, Francis Suárez dijo que Trump no debería de asistir al debate si todavía da positivo, informó Politico. La Dra. Mary Jo Trepka de la Universidad Internacional de Florida le dijo al medio Politico que aconsejaría a las campañas que hicieran un debate virtual, de lo contrario, deberían separarse en salas cerradas de plexiglás con aire filtrado HEPA.

Hasta ahora, Joe Biden ha dado negativo por coronavirus, pero los expertos dicen que el período de incubación a veces puede demorar hasta dos semanas.

El tercer debate presidencial está programado para el jueves 22 de octubre en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee. La moderadora de este debate será Kristen Welker de NBC.

El debate de esta noche se dividirá en nueve segmentos de 10 minutos cada uno, según la Comisión de Debates Presidenciales.

Esta es la version original de Heavy.com