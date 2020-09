Elecciones presidenciales 2020: ¿cuándo serán los debates entre Trump y Biden?

Si todavía está indeciso y no sabe cuál será el candidato a votar en las próximas elecciones presidenciales de 3 de noviembre, no se preocupe. Tendrá la posibilidad de escuchar a los candidatos en tres diferentes debates y así poder tomar una decisión definitiva. Si, por el contrario, ya eligió al que quiere que sea el próximo presidente de los Estados Unidos y desea reafirmar esta decisión, no se pierda los esperados ‘cara a cara’ entre ambos. Por eso, prográmese y no se pierda ninguno de ellos.

BREAKING: Chris Wallace of Fox News will moderate the first presidential debate in Cleveland, Ohio, on Sept. 29. — PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) September 2, 2020

Aquí todo lo que tiene que saber sobre los debates presidenciales: Trump vs Biden

¿Cuándo será el primer debate?

El primero de los tres debates se llevará a cabo el próximo martes 29 de septiembre en la ciudad de Cleveland en el estado de Ohio. Esta será la primera vez que Donald Trump y Joe Biden se medirán frente a frente para responder a las preguntas realizadas por el periodista de FOX News Sunday, Chris Wallace. Así lo anunció la Comisión de Debates Presidenciales el pasado 2 de septiembre. Chris Wallace ya hizo su debut en un debate presidencial en el año 2016 entre Trump y Hillary Clinton. El moderador recibió grandes calificaciones por su manera y estilo de llevar a cabo los pasados debates.

NEW: Chris Wallace, moderator of the first presidential debate, has selected topics for the 9/29 debate – The Trump and Biden Records, The Supreme Court, Covid-19, The Economy, Race and Violence in our Cities, The Integrity of the Election #Debates2020https://t.co/d7Q8iNXWzf — CPD (@debates) September 22, 2020

Este primer debate tendrá seis segmentos cada uno de 15 minutos y será Wallace el encargado de seleccionar los temas. De igual manera cada uno de los candidatos contará con dos minutos para responder.

Fecha del segundo debate

16 días después, el 15 de octubre, se llevará a cabo el segundo debate presidencial entre ambos contendientes en el Adrienne Arsht Center de la ciudad de Miami en la Florida. El moderador será Steve Scully, editor político y gran locutor de la cadena de televisión C-Span.

Four years ago I had the honor of serving as the back-up moderator for the ⁦@debates⁩ 3 presidential and 1 VP. This year it is a privilege to moderate the 2nd debate at the Adrienne Arsht Center in Miami. ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@JoeBiden⁩ OCT 15 ⁦@cspan⁩ pic.twitter.com/lsQ1xxdEOk — Steve Scully (@SteveScully) September 2, 2020

El último debate

El tercer y último debate presidencial antes del día de los comicios, estará a cargo de Kristen Welker, corresponsal de NBC News para la Casa Blanca. El día 22 de octubre, la copresentadora del programa de los fines de semana Today, tendrá el deber de moderar por primera vez en su vida un debate presidencial. Kristen Welker será la segunda periodista afro que direccionará un debate presidencial desde Carole Simpson de la cadena ABC en 1992. Este debate se llevará a cabo en la ciudad de Nashville, Tennessee.

Congratulations to @kwelkernbc who will be honored with the award for Outstanding Journalism in Broadcast Television at the annual Washington Women in Journalism Awards on Sept. 24. pic.twitter.com/IuxEfKcoj6 — NBC News PR (@NBCNewsPR) September 3, 2020

¿Cuándo será el debate vicepresidencial?

En cuanto el debate vicepresidencial entre Mike Pence y la senadora Kamala Harris se realizará el próximo 7 de octubre en Salt Lake City, Utah a cargo de Susan Page, jefa del buró en Washington para el medio USA Today. Susan es una periodista de la Casa Blanca y quien ya se ha encargado de cubrir seis administraciones presidenciales.

Cabe recordar que cada uno de los debates, tanto presidencial como el de vicepresidentes tendrá una duración de 90 minutos. Ambos están programados para comenzar a las 9:00 p.m. hora de Nueva York y no tendrán espacios para pautas comerciales.