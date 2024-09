Debate Presidencial: ¿Cuáles serán las reglas para el debate de Harris y Trump?

En la noche del martes de 10 de septiembre de 2024, el expresidente y candidato republicano, Donald Trump se verá por primera vez en un cara a cara con la vicepresidente y candidata demócrata Kamala Harris, en el primer Debate Presidencial de este 2024.

Este es el espacio que abre la cadena ABC al electorado estadounidense para que considere las propuestas de cada uno de los aspirantes a la Casa Blanca en el periodo del 2025 al 2029, y aquí te contamos todo acerca de él.

Eso es lo que debes de saber sobre el Debate Presidencial de este martes 10 de septiembre de 2024:

¿Dónde será el Debate Presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris?

Sin público, y en el National Constitution Center de Filadelfia, será el gran encuentro democrático, entre la candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris y el candidato republicano y expresidente Donald Trump, programado para este martes 10 de septiembre, desde las 6:00 p.m., hora de Arizona y del Pacífico.

¿Quiénes serán los moderadores del Debate Presidencial?

El moderador será el presentador y editor en jefe de “World News Tonight”, David Muir, quien estará acompañado junto a la presentadora de “Prime” de ABC News Live, Linsey Davis.

¿Cuánto tiempo durará el Debate Presidencial?

El Debate Presidencial entre Kamala Harris y Donald Trumop tendrá una duración de 90 minutos, comenzando desde las 21:00 horas tiempo del este, y con transmisión en directo con dos pequeñas pausas comerciales.

Las reglas para el Debate Presidencial

Las reglas anunciadas por ABC News serán muy similares a las que CNN presentó en el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden en junio pasado. Los micrófonos estarán abiertos sólo para el candidato al que le corresponda hablar, mientras que el otro candidato tendrá su micrófono en silencio hasta que sea su tiempo correspondiente, y solamente los dos moderadores podrán hacer preguntas, según AZ Central.

El pasado martes se llevó a cabo, de manera virtual, un lanzamiento de moneda para determinar la ubicación del podio y el orden de las declaraciones finales. El expresidente Donald Trump ganó el sorteo y optó por seleccionar el orden de las declaraciones. El expresidente ofrecerá el último discurso de cierre y la vicepresidenta Harris seleccionó la posición derecha del podio en la pantalla, es decir, el escenario izquierdo. No habrá declaraciones de apertura y las declaraciones de cierre durarán dos minutos por candidato.

Kamala Harris y Donald Trump tendrán dos minutos para responder cada pregunta, con una refutación de dos minutos y un minuto adicional para un seguimiento, aclaración o respuesta. Los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos deberán permanecer detrás de los podios durante el debate y no se permitirán accesorios ni notas escritas previamente en el escenario. A cada candidato se le entregará un bolígrafo, una libreta y una botella de agua, según reportó MARCA.

El personal de campaña no puede interactuar con los candidatos durante las pausas comerciales. Ambos candidatos y sus respectivas campañas acordaron las reglas básicas establecidas por ABC el pasado miércoles, creando una oportunidad crítica para que Harris y Trump presenten sus plataformas y se dirijan al electorado a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre, según La Noticia.

¿Qué temas se trataran en el Debate Presidencial?

Los temas que se espera aborden los aspirantes, son los de la inflación, el empleo, la inmigración y los derechos reproductivos, todos temas de gran urgencia y claves dentro de la gran polarización que vive el país.

¿Dónde ver el debate entre Kamala Harris y Donald Trump?

El debate se transmitirá en vivo a las 9:00 p.m. (ET) por ABC News, así como en su plataforma de streaming ABC News Live, Disney+ y Hulu. Además, ABC News ofrecerá un especial previo al debate titulado “Race for the White House” a las 8:00 p.m., donde analistas políticos ofrecerán su perspectiva sobre la actualidad electoral.

¿Cuándo es el próximo debate presidencial entre Trump y Harris?

Un segundo debate entre Kamala Harris y Donald Trump está programado para el 25 de septiembre de 2024, aunque los detalles finales aún están en negociación, según Mundo Deportivo.

