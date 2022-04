Encuentran el cuerpo de Debanhi Escobar después de que su última foto se hiciera viral

Debanhi Escobar era una adolescente mexicana desaparecida que fue encontrada muerta después de que una foto viral generara preocupación sobre su paradero.

Una foto de Escobar, de 18 años de edad, de pie al costado de una carretera en México por la noche se volvió viral y generó una creciente preocupación por la adolescente desaparecida. Sin embargo, la historia no tuvo un final positivo, según confirmaron ahora las autoridades mexicanas.

Según CBS News, Escobar era estudiante de derecho.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, escribió en Facebook, en reacción al caso Escobar,

Por encima de cualquier proyecto, en este Gobierno tenemos como prioridad abordar la violencia contra las mujeres y las niñas. Por eso, hoy presenté a Eusebia González González, quien será la nueva despacho a cargo de la Secretaría de la Mujer. Estamos trabajando muy duro para atender las causas que provocan este problema y seré muy claro: a los violadores, feminicidas y todos aquellos que lastiman a las mujeres de Nuevo León, sepan que los encontraremos y los castigaremos con todo el peso de la Ley. 👊🏻

El cuerpo de Escobar fue descubierto en un tanque de agua en un motel</h2 View this post on Instagram A post shared by Debanhi Escobar (@debanhi.escobar)

Según Associated Press, el “cuerpo en descomposición” de Escobar fue descubierto en un “tanque de agua subterráneo en un motel”.

El 22 de abril de 2022, Associated Press señaló que las personas pudieron identificar a Escobar a través de un collar de crucifijo y su ropa, pero se cree que estuvo en el agua durante “casi dos semanas”.

Ricardo Mejía dijo que "De ser necesario, el gobierno federal atraerá el caso de Debanhi Escobar". Conferencia 22 de abril 2022 pic.twitter.com/tQ9FpB42Gj — ContraRéplica (@ContraReplicaMX) April 22, 2022

“La alerta la dieron los trabajadores del hotel, por los olores fétidos que salían de la cisterna”, dijo a AP el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía.

Las autoridades afirmaron que estaban lanzando una “búsqueda masiva” de Escobar, según Associated Press.

Una página de Instagram dice que las dos amigas de Escobar regresaron a casa ‘sin llevarse a Debanhi’

Una página de Instagram dedicada a encontrar a Escobar, que está en español, ha proporcionado detalles adicionales sobre la foto viral. Se lee:

Para los que se preguntan si esta fotografía es real, SI ES REAL, fue la última vez que se vio a Debanhi, tenemos esta foto desde la mañana del 9 de abril. El 8 de abril, Debanhi se dirigió hacia Quinta cerca de PGR, junto con dos amigas, quienes regresaron a su casa y dejaron a Debanhi, es decir, la dejaron sola en la Quinta. Sus amigas dicen que llamaron a un ‘contacto de confianza’ para que la recogiera del lugar (dijeron que el ‘contacto’ funciona en plataformas de viaje como Uber/DiDi, pero el trabajo que se hizo fue fuera de la plataforma). La fotografía fue tomada por el ‘contacto’ poco antes del abandono de ella y enviada a las amigaas de Debanhi.

No está claro por qué las amigas se fueron sin Debanhi Escobar o cómo ella murió. La página dice que la dejaron en el borde de la carretera a las 5:00 a.m. La página señaló además: “Llevaba una blusa blanca, pantalones altos negros sueltos, converse negros y cabello suelto”.

Según CBS News, el padre de Escobar, Mario Escobar, dijo que “los fiscales le dijeron que las imágenes de la cámara de vigilancia sugerían que el conductor tocó a su hija de manera inapropiada”.

“Supongo que mi hija no soportó el acoso”, dijo el padre, según CBS. Su nombre no fue revelado y el padre le dijo a CBS que no está diciendo que el conductor mató a Escobar.

