En un episodio de Dateline NBC de mayo de 2020, la reportera Andrea Canning examinó la desaparición de Sarah Goode, una madre soltera de 21 años en el momento de su desaparición y asesinato en 2014. Dante Taylor, de 19 años, fue acusado de su asesinato.

Taylor fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en 2016, poco más de dos años después de la desaparición inicial de Goode.

El episodio de Dateline incluyó entrevistas con la familia y amigos de Goode, la fiscal Janet Albertson y más. Goode era parte de una familia numerosa y unida.

Esto es lo que necesita saber sobre Dante Taylor:

1. Taylor supuestamente conocía a Goode del vecindario





Play



Video Video related to dante taylor: asesinó a una joven madre y se suicidó en la cárcel en 2017 2021-12-13T21:40:15-05:00

La noche del 6 de junio de 2014, Goode dejó a su hija Jocelyn de 4 años con su cuñado Nick Gianetto y se fue a una fiesta en Medford, Nueva York. Fue reportada como desaparecida el 8 de junio de 2014.

Dos días después, se encontró su automóvil abandonado y los investigadores detectaron huellas de manos ensangrentadas y otras manchas de sangre en el automóvil. Localizaron su cuerpo a menos de una milla de distancia el 12 de junio de 2014. Una autopsia reveló que fue violada y apuñalada más de 40 veces.

Un mes después, Taylor fue arrestado y acusado de violar y asesinar a Goode. Él había asistido a la misma fiesta que ella el 6 de junio y los registros de su teléfono celular revelaron que se habían estado comunicando ese mismo día. Taylor se declaró inocente del asesinato.

La defensa argumentó que Taylor tuvo relaciones sexuales consensuadas con Goode en las primeras horas del 7 de junio de 2014, pero que alguien más pudo haberla atacado donde se encontró su automóvil.

2. Taylor fue un ex infante de marina

Taylor se había alistado en la Infantería de Marina y entró en servicio activo el 23 de septiembre de 2014. Su fin del servicio activo se produjo solo siete meses después, aunque no se reveló el motivo de su baja, según Newsday.

Giselle Ruano, que vivía en el mismo vecindario que Goode y Taylor, dijo que se conocían en el vecindario y que tenían cosas en común debido a su origen militar.

“Sarah conocía a Tayloe del vecindario”, dijo. “Tenían cosas en común. Sarah proviene de una gran familia militar y sabía mucho sobre los marines. Taylor acababa de regresar de su servicio con los marines. Estaba enojado porque tuvo que irse”.

3. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional





Play



Video Video related to dante taylor: asesinó a una joven madre y se suicidó en la cárcel en 2017 2021-12-13T21:40:15-05:00

El 16 de junio de 2016, Taylor fue condenado por asesinato en primer grado por violar y matar a Goode. El veredicto de culpabilidad se produjo después de más de 14 horas de deliberaciones durante tres días para los miembros del jurado, y se produjo poco después de que los miembros del jurado revisaran fotografías de una huella de su palma que presuntamente dejó Taylor en el capó del automóvil de Goode.

Taylor fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No dijo nada cuando se le dio la oportunidad de hablar.

“Puede marcar con un círculo las fechas en el calendario, pero no significarán nada porque no hay una fecha para salir. No habrá esperanza para ti”, dijo el juez de la Corte Suprema del Estado, John Collins.

4. Taylor murió en prisión





Play



Video Video related to dante taylor: asesinó a una joven madre y se suicidó en la cárcel en 2017 2021-12-13T21:40:15-05:00

En octubre de 2017, Taylor fue encontrado muerto en la prisión del norte del estado donde cumplía cadena perpetua sin libertad condicional.

El Departamento de Correcciones del Estado de Nueva York no dio a conocer de inmediato la causa de la muerte, pero dijeron que murió en la instalación correccional de máxima seguridad Wende en Alden, en las afueras de Buffalo, Nueva York.

Más tarde se reveló que Taylor se suicidó en una celda de enfermería en la prisión.

5. Su familia presentó una demanda después de su muerte





Play



Video Video related to dante taylor: asesinó a una joven madre y se suicidó en la cárcel en 2017 2021-12-13T21:40:15-05:00

La familia de Taylor demandó a los funcionarios por su muerte, diciendo que los funcionarios lo golpearon horas antes de su suicidio e ignoraron las señales de advertencia que lo ponen en mayor riesgo de autolesión.

La demanda busca daños y perjuicios y enumera a administradores, enfermeras, médicos y funcionarios penitenciarios como acusados. Sin embargo, no incluye al sistema penitenciario estatal como acusado.

Entre los factores que, según la familia, ponen a Taylor en mayor riesgo de suicidio se encuentran un historial de intentos de suicidio y una ruptura con su esposa, pero la familia dice que los funcionarios no aumentaron el apoyo ni el seguimiento de Taylor.

“Si los acusados ​​hubieran cumplido con sus deberes constitucionales básicos, el Sr. Taylor todavía estaría vivo hoy”, argumenta la familia en la demanda.