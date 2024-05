Dante Emiliano: Asesinato de niño de 12 años conmociona a México

Conmocionados se encuentran los ciudadanos mexicanos con el asesinato de Dante Emiliano, un niño de tan solo 12 años de edad, quien en sus últimos momentos suplicó porque lo salvaran pues no quería morir. Puede ver el video a lo largo de esta publicación, pero tenga en cuenta que es demasiado sensible.

El caso que le ha dado la vuelta al mundo pone de manifiesto hasta donde ha llegado la delincuencia en México, lo que ha traído como consecuencia que el caso sea tema de discusión y critica en la esfera política del país.

¿Qué pasó con el niño Dante Emiliano?

https://x.com/ahoramasoficial/status/1793861042415480977

El pasado martes 21 de mayo, Dante Emiliano se encontraba en casa de su abuela, ubicada en el barrio 8 de octubre de Paraíso, estado de Tabasco, en México, cuando según versiones hasta ahora no precisadas el niño fue contactado telefónicamente para que saliera del hogar.

Al momento que el menor sale para atender a la persona que lo requirió es recibido por un sicario que le propinó varios impactos de bala.

Dante recibió tres disparos en su abdomen que lo llevaron a caer al piso de la acera cercana a su casa y donde sus palabras suplicantes eran “¡Me quedo sin aire! ¡no quiero morir!”.

Inmediatamente se reportó a emergencias del 911 del suceso desde donde se envió una ambulancia que lo traslado rápidamente hasta el hospital regional de Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde por la gravedad de las heridas los galenos no pudieron hacer nada por salvarlo y fue declarado muerto. Los impactos de bala destrozaron los órganos vitales de Emiliano, según El Espectador.

Desde la Fiscalía se comunicó, según El País, que el caso está siendo investigado y que para esclarecer el crimen se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas a la escena, también están siendo tenidas en cuenta las declaraciones de algunos testigos.

Por el momento la entidad descarta que el móvil del homicidio se deba a un intento de secuestro a su familia. “Se realiza un trabajo minucioso, el cual por el rigor de las investigaciones requiere sigilo”, ha dicho la Fiscalía de Tabasco, que dos días después todavía no ha explicado cuál es la principal línea de investigación.

Es de señalar que la Fiscalía se encamina a determinar si el posterior hallazgo de dos cuerpos mutilados en Comalcalco, municipio vecino de Paraíso, y junto a los cuales se encontró un cartel con el mensaje de que “Con los niños no, los niños no se tocan”, está relacionado en el asesinato del menor.

El dolor de una madre

La mamá de Dante, Claudia Hernández Estrada, criticó fuertemente la política de seguridad del presidente Manuel López Obrador. La progenitora dijo ante medios de comunicación, según InfoBae, que al presidente se le había salido de las manos la delincuencia, dijo que esperaba que con lo sucedido “ojalá hubiera más seguridad en el municipio”.

A través de un post la mujer también agradeció a los que estuvieron en el último adiós de su hijo. “Quien lo conoció, sabía que era un niño lleno de vida que no quería irse porque él tenía el anhelo de ser como su hermano un ingeniero, desafortunadamente ya no lo veré realizarse, las personas que le cortaron las alas, solo le pido a Dios justicia divina, como madre de ese gran ser que está en el cielo, yo los perdono por todo el mal que me ocasionaron”, posteó.

Madre de Dante Emiliano, menor de 12 años asesinado en Tabasco, envía mensaje a AMLO: “Se le salió de las manos la delincuencia” MADRE DEL MENOR DE 12 AÑOS 4SES1N4DO EN TABASCO ENVÍA MENSAJE: AHORA SÍ SE LES SALIÓ DE LAS MANOS LA DELICUENCIA Claudia Hernández Estrada, madre de Dante Emiliano Fuentes Hernández, menor de 12 años que fue baleado y asesinado afuera de la casa de su abuelita en Paraíso, #Tabasco, declaró ante medios de comunicación que al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se le salió de las manos la delincuencia. Al forcejear con uno de los sujetos armados, Dante, habría recibido un impacto de bala, tras varios minutos de agonía terminaría por perder la vida. Publicado por Qué Mérida se entere en Viernes, 24 de mayo de 2024

Señaló que “de igual manera quiero expresar que hay muchas versiones sobre su deceso, por favor de la manera más atenta, respeten y sean discretos, no causen más morbo y dolor sobre la imagen de mi hijo. Te amaré hasta la eternidad mi gran amor. Dante Emiliano Fuentes Hernández”.

Criticas políticas por este homicidio

Políticos del PRI y del PAN expresaron su consternación y aprovecharon el espacio en las redes sociales para criticar las políticas de seguridad del gobierno actual, así como la falta de insumos en el hospital donde el niño fue atendido.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, cuestionó la efectividad de la Guardia Nacional y la respuesta del gobierno de Tabasco. Moreira también acusó al partido Morena de minimizar la violencia que azota al país.

Desde el PAN, la diputada Paulina Rubio calificó el asesinato de Dante Emiliano como “la imagen más dolorosa que he visto circular en México”, instando a que este dolor sea compartido por todos los ciudadanos.

Josefina Vázquez Mota, también panista, afirmó que la violencia alcanzó al menor y que el hospital en Tabasco no contaba con los recursos necesarios para tratarlo adecuadamente.

Enrique de la Madrid describió el asesinato como desgarrador e indignante, enfatizando que los mexicanos viven en constante riesgo. Criticó además las declaraciones desde Palacio Nacional, que sugieren que la violencia ha disminuido.

El senador Julen Rementeria, por su parte, comentó que no faltarán aquellos que se solidaricen con el gobierno, en un tono de crítica hacia las respuestas oficiales.

