Dannielynn Birkhead: ¿qué fue de la hija de la ex Playboy Anne Nicole Smith?

Dannielynn Birkhead era solo una bebé cuando su madre, Anna Nicole Smith, murió de una sobredosis de drogas en un hotel de Florida. Ahora tiene 14 años y está creciendo en Kentucky. Está siendo criada por su padre, Larry Birkhead, en 2021.

El primer año de vida de Dannielynn Birkhead estuvo marcado por la desgracia. Su hermanastro, Daniel Smith, murió apenas tres días después de que ella naciera. Tenía cinco meses cuando murió su mamá. Anna Nicole Smith había afirmado que su esposo Howard Stern era el padre de su hija, pero una demanda de paternidad demostró que Birkhead era su padre.

Dannielynn y su padre emprenden un viaje por la vida de Anna Nicole Smith en un episodio repetido de ABC 20/20. Se transmitió el viernes 13 de agosto de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

Dannielynn y su padre establecieron como tradición asistir al Derby de Kentucky todos los años y 2021 no fue diferente. Larry Birkhead escribió en Instagram sobre su tradición y dijo que se divirtieron mucho a pesar de que su evento favorito, The Barnstable-Brown Party, fue cancelado.

Birkhead también escribió sobre el outfit de su hija y dijo que decidió cambiar sus vestidos rosas por un traje pantalón color pastel “y un hermoso tocado de flores blancas”.

Escribió:

“Es esa época del año otra vez. ¡El fin de semana @kentuckyderby ya está aquí! Aunque nuestro evento favorito, The Barnstable-Brown Party, no regresará hasta el próximo año, decidimos salir en este hermoso día al hipódromo de Churchill Downs para el Derby de Kentucky. Dannielynn “me ganó” con su traje pantalón @jovanifashions y un hermoso tocado de flores blancas. Dijo que quería usar algo completamente diferente a lo que tenía en el pasado. Supongo que eso significa que no hay más vestidos de ‘niña'”.