Nueva York: Asesinan a hispano en el metro: ¿Qué sospecha la policía?

Asesinaron a un hispano en el metro de Nueva York. La víctima, de 48 años, se llamaba Daniel Enriquez. El hecho se produjo este domingo 22 de mayo en horas de la mañana. La policía de la ciudad cree que se trató de un ataque no provocado.

Matan a tiros a un hombre en el metro de Nueva York; la policía busca al atacante.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/PHjL6QPykA — Latinus (@latinus_us) May 22, 2022

El crimen fue cometido este domingo 22 de mayo en una formación de tren de la ruta Q que se desplazaba sobre el puente de Manhattan. Enriquez fue asesinado de un disparo. Su deceso tiene hora a las 11:40 AM.

Kenneth Corey, jefe del Departamento de Policía de Nueva York, informó que un hombre caminaba por el último vagón del tren cuando sacó una pistola y disparó contra su víctima sin pronunciar palabra.

➡️ Buscan al sospechoso del ataque a un hombre hispano en un vagón del metro en Nueva York. Informa @FabiGalindo pic.twitter.com/ymDCc7gJdr — Univision Noticias (@UniNoticias) May 23, 2022

La víctima, de 48 años, fue atendida en un hospital cercano, adonde decretaron su muerte. En tanto que su agresor escapó al llegar a la estación Canal Street de Manhattan.

El hechó está bajo investigación

El jefe del Departamento de Policía de Nueva York brindó una rueda de prensa en la que explicó que el crimen de Enriquez está siendo investigado. La policía intenta dar con el agresor.

Más allá del testimonio de los testigos, la principal herramienta de la policía son los videos recogidos por las cámaras de seguridad. Allí no se aprecia, de momento, imágenes que puedan dar cuenta de un vínculo entre el victimario y su víctima. No se observa tampoco que haya habido una discusión entre uno y otro. No hay elementos a la vista que parezcan enmarcar el ataque en un móvil determinado.

La víctima recibió un disparo en el pecho mientras el vagón del tren viajaba por el puente de Manhattan. https://t.co/REnvFbQONP — Proceso (@proceso) May 23, 2022

Por este motivo, la policía considera que se trata de un ataque no motivado.

“Según testigos, el sospechoso caminaba de un lado a otro en el mismo vagón de tren y, sin provocación, sacó un arma y disparó a quemarropa mientras el tren cruzaba el puente de Manhattan”, dijo el jefe de Policía de NYC.

Los primeros auxilios a Daniel Enriquez

Tras el disparo que terminaría con su vida, el hispano Daniel Enriquez, hombre de 48 años oriundo de Brooklyn, fue atendido por un operador del metro de Nueva York.

Visiblemente consternado por la situación que le tocó vivir, el hombre emitió un comunicado en el que expresó su pesar por lo sucedido en su lugar de trabajo.

“Fui a trabajar esperando hacer mi trabajo normal, sin esperar ser la primera persona en un tiroteo, tratando de ayudar. Una persona que recibió un disparo, alguien con una herida de bala. No estamos capacitados para eso. ¿Cómo podemos prepararnos mentalmente para algo así?”, expresó el operador.

