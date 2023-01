Detienen a estrella del fútbol mundial por agredir sexualmente a una mujer

El futbolista brasileño Dani Alves fue detenido este viernes 20 de enero en la ciudad de Barcelona por presunta agresión sexual contra una mujer. El episodio por el cual detuvieron al actual jugador de Pumas de la UNAM ocurrió en una fiesta de fin de año, en la madrugada del 31 de diciembre.

🚨 DANI ALVES, DETENIDO POR PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL ℹ️ El brasileño fue trasladado por los Mossos d'Escuadra en Barcelona a una comisaría en relación a un hecho sucedido el 30 de diciembre del pasado año en una discoteca pic.twitter.com/7AEX4OEqgd — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2023

Los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona detuvieron a Dani Alves este viernes luego de que el futbolista prestara declaración en una comisaría de esa ciudad española.

Así salió Dani Alves de la comisaría en Barcelona después de ir a declarar. pic.twitter.com/C6W3wIgCqR — Analistas (@SomosAnalistas_) January 20, 2023

Alves, quien participó en el Mundial de Qatar 2022, llegó en su automóvil a la comisaría y se retiró en un coche de la policía catalana. La patrulla que detuvo al futbolista lo trasladó hacia la Ciutat de la Justicia de Barcelona En las próximas horas, un juez decidirá sobre su situación judicial mientras continúa la investigación a raíz de la denuncia de una mujer.

El juez deberá evaluar si existen riesgos que puedan entorpecer la investigación. Cabe señalar que Dani Alves está radicado en México, donde presta servicios para los Pumas de la UNAM. De ser puesto en libertad, el jugador abandonaría España para regresar a cumplir con sus obligaciones laborales.

Dani Alves negó la acusación de la mujer

La prensa española indica que el futbolista brasileño negó los dichos de la mujer que lo denunció, fue este viernes cuando se presentó a declarar en una comisaría de Barcelona.

Luego del Mundial de Qatar, Alves viajó a Barcelona para pasar las fiestas de fin de año. En la madrugada del 31 de diciembre asistió a la discoteca Sutton. El jugador reconoció haber estado allí pero negó que haya ocurrido un incidente con la mujer denunciante.

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, trascendió que fueron las palabras de Alves.

Horas antes del arresto, la esposa de Alves, Joana Sanz, publicó en Instagram una historia en la que se la ve tomada de la mano junto al futbolista.

La acusación

Según la mujer que lo denunció, Alves aprovechó un momento de distracción para tocar sus partes íntimas.

Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, publicó un mensaje antes de la detención del jugador de la selección de Brail por presunto abuso sexual. 📲 Más información en https://t.co/vLYsmX8pbt pic.twitter.com/R4hOXeUqYT — Clarín (@clarincom) January 20, 2023

El futbolista la habría tocado por debajo de su ropa interior, sin el consentimiento de la mujer, tal como figura en el expediente judicial.

LEER MÁS: La confesión de Pamela Anderson sobre su famoso video sexual: “Arruinó mi vida”

Sigue a AhoraMismo en Instagram