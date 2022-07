Identifican a mujer que murió apuñalada en Hawái: Dana Alotaibi

Dana Alotaibi era una modelo de OnlyFans, influencer de Instagram y TikTok, que fue apuñalada hasta la muerte, según la policía, por su exmarido en una carretera de Honolulu, Hawái.

Bryant Tejeda-Castillo es el infante de la marina que está siendo acusado de la muerte de Alotaibi.

En las redes sociales, Alotaibi tuvo videos musicales virales. Uno tuvo 3 millones de visitas. Ella escribió sobre su matrimonio en Facebook, acusó a su esposo de abuso en un video de YouTube y fue modelo de OnlyFans.

Tejeda-Castillo, de 29 años, y Alotaibi, de 27 años, estaban casados, según dijo la teniente de policía de Honolulu, Deena Thoemmes, en una conferencia de prensa. Ellos recientemente estaban pasando por problemas maritales.

En Facebook, Alotaibi escribió: “Esposa de Bryant Tejeda Castillo”.

En un video en YouTube, ella alegó que los militares no la protegieron cuando denunció abuso doméstico.

Tejeda-Castillo está acusado de asesinato en segundo grado con una fianza fijada en $1 millón, según Hawaii News Now.

En enero de 2022, Alotaibi grabó un video que se publicó en YouTube con el título: “ESPOSA DEL MILITAR – AYUDA HAWÁI *LEER LA DESCRIPCIÓN*”.

Ella lloró mientras llamaba a la Línea Directa Nacional de Prevención del Suicidio.

“Me persiguen todos los incidentes en los que me golpeó y me hizo cosas horribles”, dijo a la línea directa. “Incluso cuando busqué ayuda, como si nada se hubiera hecho. Y estoy pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué él es tan intocable?”.

En la descripción, ella alegó:

Mi esposo recientemente fue enviado a Japón. El tercer día, descargó Tinder y pagó 124 $ por Tinder Premium. Lo confronté al respecto y sobre sus intenciones. Desde que me enteré de Tinder, estoy completamente rota. Le mencioné que tenía pensamientos sobre hacerme daño y que sentía que necesitaba estar cerca de mi familia. Le pedí que comprara mi boleto para ver a mi mamá y me dijo que no. No podía creer que dijera que no, porque él tenía suficiente dinero para pagar aplicaciones de citas y conocer mujeres solteras en Japón, pero no para que yo volara de regreso a casa porque me deprimí mucho después de enterarme de la cuenta de Tinder. Yo estaba desesperada y usé su dinero de todos modos para comprar mi boleto. Una vez que descubrió que usé su dinero para el vuelo, me cortó financieramente y me sacó de su cuenta federal de la marina.

Bryant y yo hablamos / planeábamos comprar una casa cuando él regrese en junio de 2022, incluso habíamos comenzado a buscar agentes inmobiliarios, por lo que, según tengo entendido, todavía teníamos planes a largo plazo juntos.

Bryant me había amenazado con matarme si no le devolvía el dinero. Él dijo que proporcionaría la dirección de mi casa / detalles de vuelo a ciertas personas con la intención de matarme. Tengo prueba de grabación de vídeo de eso. Realmente tengo miedo de volar de regreso a casa debido a las amenazas de muerte, pero tengo pensamientos suicidas aquí en la Base Militar de Hawái. Yo me puse en contacto con la policía de la base militar y dejaron que el CID/NCIS escuchara las grabaciones y se negaron a abrir un caso, aunque Bryant dice claramente ‘no me importa, espero que te maten y yo vaya al calabozo. En peligro al proporcionar esa información pública/ciertas personas.’

A lo largo de mi matrimonio, Bryant ha sido físicamente abusivo innumerables veces, me golpeó, me estranguló, me dejó inconsciente, me golpeó contra el suelo y me pateó la columna obligándome a buscar ayuda médica. No presenté un informe por cada incidente, pero las veces que lo hice fueron 14 veces, la policía militar informó a su comando y el único castigo de Bryant fue que lo enviaran al cuartel por un período de tiempo.

Tan superficial como suena, en ese momento, cada vez que ocurría cualquier abuso físico, pensé que Bryant cambiaría o se detendría. Sé que le encanta ser un infante de marina y pensar que si su comando se involucra, el abuso físico se detendrá. Nunca su orden lo insinuó lo suficiente como para detenerse. Tengo 2 incidentes en los que me golpeó frente a su amigo, y otro en el que los vecinos llamaron diciendo que me estaban arrastrando dentro de la casa desde el camino de entrada. Mi familiar estaba de visita y Bryant me puso las manos encima, mi familiar le dijo eso a la policía militar y, como siempre, lo sacaron de la casa, no lo degradaron, solo volvió a trabajar al día siguiente.

Estoy atormentada por el hecho de que Bryant se salió con la suya en todo. Su comando lo cubre y ahora con la última amenaza de matarme siendo cepillado debajo de la alfombra. Es ridículo, Bryant todavía mantiene su puesto de trabajo. ¿Se permite a los marines amenazar con matar a sus esposas?

Me siento asustada y desesperada, si tiene algún consejo u orientación sobre cómo escalar esta situación, por favor ayúdeme. No puedo ir a casa porque amenazó con matarme allí, no puedo quedarme aquí porque literalmente quiero morir.