Damian Haglund: ¿Qué publicaba en redes sociales?

Una página X vinculada al pistolero de Mount Horeb, Wisconsin, Damian Haglund, de 14 años, contiene publicaciones y respuestas con referencias repetidas a los tiradores masivos de Columbine y Sandy Hook, y el sitio web de Damian Haglund contiene una especie de manifiesto que dice que está relacionado con el pistolero de Sandy Hook, Adam. Lanza “el que más saca provecho de la escoria”.

“Voy a ser honesto, Escuela… tiradores, comparación extraña, pero me identifico más con Adam Lanza del grupo de escoria. Todos los demás eligen a Eric, o a los populares, pero Adam Lanza es realmente, me veo en él”, escribió en el sitio web. “Tengo puntos de vista similares, menos TOC, seguro. No me… conmovió cuando era niño como él, gracias a Dios. Pero él es el introvertido que “hace ruido cuando no quiere hablar”. La página X hace repetidas referencias al tirador de Columbine, Dylan Klebold.

“Feliz 420”, decía una publicación en la página X el 20 de abril, fecha de la masacre de la escuela secundaria de Columbine. La página también contiene referencias a armas y a personas LGBT y judías, así como a nazis.

Una publicación en la página X “Fritzsche Letvan” a las 8:37 a.m. del 1 de mayo dice: “Mi última mañana”. Otras publicaciones de ese día decían: “Estoy acabando con mis planes” y “Ah, el verdadero ario”. El 27 de abril, la página escribió: “Hombre, ni siquiera tengo 5 días de vida”. La página también contiene una respuesta a una publicación antisemita.

El 1 de mayo fue el día del incidente de Mount Horeb, en el que un estudiante de octavo grado de 14 años es acusado de llevar un rifle a la escuela secundaria e intentar romper una ventana antes de que, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Wisconsin, una autoridad policial El oficial lo mató a tiros. Nadie más resultó herido.

Una respuesta de la página X del 18 de abril decía: “Necesitamos traer de vuelta a Columbine”. Y el 20 de abril: “¿El cumpleaños de Hitler es feliz pero no el de Aguileña?”

Una fuente policial verificó el sitio web de Damian Haglund para Heavy. Confirma que Damian Haglund utilizó en Internet el nombre “Fritzsche Letvan”. El sitio web enlaza con la página de Letvan X.

Damian Haglund, de 14 años, fue nombrado públicamente como el “tirador activo” portador de un rifle que fue asesinado a tiros por las fuerzas del orden cerca de una escuela secundaria de Wisconsin en Mount Horeb el 1 de mayo por The Milwaukee Journal Sentinel, que citó seis fuentes.

El Journal Sentinel informó que Damian Haglund “era un estudiante de octavo grado en la escuela secundaria Mount Horeb”.

Esto es lo que necesita saber sobre las cuentas de redes sociales de Damian Haglund:

La página X ‘Fritzsche Letvan’ hace repetidas referencias a tiroteos escolares, incluido el pistolero de Columbine Dyland Klebold

La página de Fritzsche Letvan X dice que se creó en junio de 2023. Seguía 53 cuentas y tiene 54 seguidores. “Por favor, ayúdame Columbine”, se lee en una respuesta de la página del 27 de abril.

La página X “Fritzsche Letvan” dice: “Soy Damian Haglund”.

La página de Letvan contiene una publicación que enlaza con la página de TikTok de Damian Haglund, que ha sido eliminada. Una fuente policial confirmó que la página de TikTok pertenecía al sospechoso de Mount Horeb. La página de TikTok era @Iknowyouseemenow. Un caché de Google de la página hace referencia a “Damian, MHMS”.

La fuente también confirmó una página de YouTube que pertenecía a Damian Haglund; usó el nombre Fritzsche. También tiene la misma foto de perfil que la página de Fritzsche Letvan X. La página de YouTube contiene un vídeo de un joven destrozando una mesa de noche.

La página de Letvan X también hace referencias a Madison, Milwaukee y el lago Michigan. Mount Horeb se encuentra a unas 25 millas de Madison, Wisconsin.

En otro inquietante hilo de X, la página de Letvan respondió a una caricatura con una esvástica compartiendo un GIF del tirador de Columbine Dylan Klebold y refiriéndose a su víctima, Isaiah Eamon Shoels. “¿Ahora dices que eres nazi?” La página de Letvan escribió en ese hilo. Las respuestas de la página contienen múltiples referencias a Columbine y los tiroteos escolares.

El 25 de abril, escribió: “Mira, los chistes del 11 de septiembre a veces pueden ser divertidos”.

También hay múltiples referencias a Columbine.

En respuesta a una publicación que decía: “La situación en los trenes y metros en EE. UU. parece estar fuera de control💀”, la página escribió: “Les dispararía”. Respondió a otra publicación escribiendo: “Ese tipo se parece a Salvador Ramos”, refiriéndose al pistolero de la escuela primaria Uvalde.

También respondió a una publicación en X que decía: “La policía austriaca arresta a alemanes que visitan el lugar de nacimiento de Hitler” y escribió: “Porque la cuestión es que no pelearon toda una guerra de independencia. Pueden hacer leyes que prohíban cosas ofensivas como los saludos nazis”.

El 26 de abril, escribió: “¿Un niño dispara accidentalmente un arma en el patio trasero y la bala cae en el patio de la escuela? ¿Disparando, el policía falla su arma reglamentaria en el estacionamiento de una escuela? Disparos, cientos de matones en Chicago que disparan armas, y la mayoría de ellos cerca de la escuela, todos están contados”.

Ese mismo día, la página escribió: “No creo que las personas LGBT sean la causa principal de los tiroteos, pero para ser más exactos deberíamos contar los tiroteos “reales”. Este mapa no menciona qué tipos de tiroteos son. Mira, Estados Unidos cuenta todo lo que tenía armas y escuela en la misma frase, como un tiroteo”.

“Quiero seguir disfrutando de los medios, la música nocturna y los videojuegos, pero cuando continúas viviendo, estas cosas simples se vuelven muy mundanas. Te voy a extrañar”, escribió la página el 30 de abril.

En una publicación del 30 de abril, la página escribió: “No creo que el Papa diga esto como ‘oh sí, LGBT bueno, déjenlos expandirse’. Quiere que el odio se detenga, lo cual es bueno”. Respondió a otro usuario de X y escribió: “Quiero decir, tienes tu rifle tec 9”. Algunas de las publicaciones interactuaron con los fanáticos sobre un YouTuber llamado Ruben Sim.

Hay referencias a tiroteos masivos vinculadas a la página.

También compartió una publicación que decía “JUSTO EN: Un joven de 16 años dispara a diez personas en un lugar en Sanford, Florida”, incluida una respuesta de otra persona que preguntó el origen étnico del tirador y otra persona que respondió: “es obvio que es blanco, si era otra raza, el titular iba a ser ‘Un terrorista’”. La página de Letvan respondió: “Eric los consiguió”.

En Estados Unidos no existe un “Fritzche Letvan” a través de sitios de minería de datos.

“Proporcionar un lugar seguro para las personas LGBT probablemente sea muy bueno a los ojos de Dios, es importante ayudar a todas las personas, especialmente a los pecadores”, escribió la página de Letvan el 28 de abril.

La página también escribió: “Me identifico mucho con John Jones, ambos nos hemos metido en agujeros de muerte”. También escribió “Nein der juden fisch”, que significa “No, el pez judío”. Esto fue en respuesta a una publicación sobre el fallecido financiero Jeffrey Epstein, que afirmaba que una de sus víctimas expuso una “conspiración judía”.

Otra publicación reciente dice: “¿Cómo puede alguien simplemente suicidarse? Porque piensen, ¿cuántos niños quieren suicidarse y lo hacen? Miles de niños, pero no creo que la gente se dé cuenta de una línea tan atrevida como que dice: ‘el camino del samurái se encuentra en la muerte’”.

El sitio web de Damian Haglund dice que se sintió fuera de lugar en la escuela pero no acosado

El sitio web de Haglund contiene lo que podría llamarse un manifiesto.

La página se refería a Lanza diciendo: “Sus opiniones sobre Travis el Mono, primero escuché su voz, sin importarme el motivo, pero luego me di cuenta de que tenía razón en cuanto a que los chimpancés se preparan para ser humanos, como si fueran humanos mentalmente. Futuro asesino desafiado”.

También escribió:

No me siento intimidado cuando estoy en la escuela, pero cuando estoy allí me siento tan… fuera de lugar, excluido. Me gusta quedarme en casa y jugar step mania o Roblox o tonterías. Al final, creo que me salvé de “alcanzar mi punto máximo en la escuela secundaria”, como dicen. Pero, sinceramente, decir que ser popular en la escuela no importa es una mierda. Quiero decir, dicen que conoces aproximadamente al 70% de tus amigos de por vida en la escuela, por supuesto, ser el deportista popular es importante, y no te equivoques, envidio a esas personas, pero parezco estar en la base de la pirámide de las sillas humanas de mierda. En última instancia, creo que los problemas sociales siempre van a ocurrir, y si eres un niño que me conoce personalmente, tal vez no entiendas que no lo sé. Voltéate, estás volteando a Hecker. Quiero decir, en la época medieval, si alguien te insultaba, sacabas tu espada y te batías en duelo. Una vez en la escuela me enviaron 3 DÍAS PARA UN RECREO ESTÚPIDO, “Pelea”, si es que se le puede llamar así. El personal de la escuela está muy jodido. ADEMÁS, SI SABES QUÉ ES EL SEGUNDO PASO ENTONCES WOW, TE SALUDO POR SOBREVIVIR A ESA TERRIBLE OLA DE ROTACIÓN CEREBRAL.

La página señala: “Sabes, siento que la muerte, por mucho que parezca un escape, no tiene sentido para mí. ¿Sería incluso más importante para alguien? La pérdida de mi propia vida no sería muy trágica fuera de mi familia. Incluso entonces, si la gente dijera: “Oh, lo siento mucho, siempre me preocupé por Haglund”, no, no lo demostraste en absoluto, y en ese escenario mi vida se acabó. Entonces, veo que la muerte no importaría, ni siquiera si mi sangre salpicara el pueblo. Entonces, no hay nada que podamos hacer”.

También escribió: “No odio a los gays, ni a los trans, ni a los pan, pero seré 100% sincero, deberían cambiar desde ese punto de vista. Son una comunidad muy intolerable a veces, siempre culpando a los heterosexuales, creo que todos tienen algún defecto, pero la comunidad LGBT está muy equivocada, y he crecido para darme cuenta de que no estoy de acuerdo con cómo se ha normalizado. Aunque supongo que diría que todos merecen derechos, por supuesto, no estoy diciendo que debamos enviarlos de regreso a los campos”.

Mile Split WI incluye a Haglund como un atleta en la “clase de 2026” de Mount Horeb.

El Departamento de Justicia de Wisconsin confirmó que el sospechoso era un estudiante de secundaria asesinado por la policía

El Departamento de Justicia del estado ha tomado la iniciativa en la divulgación pública de detalles, revelando en una conferencia de prensa que el sospechoso era un estudiante de la escuela secundaria Mount Horeb.

“Los agentes de policía del Departamento de Policía de Mount Horeb respondieron a un informe de alguien con un arma afuera de la escuela secundaria. Los agentes de policía respondieron a la amenaza y utilizaron fuerza letal”, dice el comunicado de prensa.

“Este incidente ocurrió al aire libre. El sujeto en este caso nunca logró ingresar a los edificios escolares durante el incidente y era un estudiante del Distrito Escolar Mount Horeb. Si bien la investigación sobre los detalles continúa en curso, aparte del sujeto, ninguna otra persona resultó físicamente herida durante este incidente”, dice el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

También surgieron mensajes de Snapchat de Damian Haglund, según los informes

Según el periodista de Madison365, Robert Chappell, el pistolero “publicó mensajes crípticos en Snapchat” antes del tiroteo. Chappell también es padre de un estudiante de octavo grado en la escuela, dice una nota del editor sobre la historia.

Las publicaciones de Snapchat incluían, según Chappell, “Libérate de las cadenas de la esclavitud, saludos a la sangre” en finlandés y “Mi papá es un criminal de guerra” en bosnio, que según Madison 365 es el título de una “canción de guerra serbia”.

El 30 de abril, la página de Letvan X escribió: “1999, ayudando en Kosovo”. La página X también hace referencia a “cazadores de Finlandia”.

El Distrito Escolar del Área de Mount Horeb escribió en un comunicado publicado en Facebook: “Miembros de la comunidad, ha habido un tirador activo cerca de nuestra escuela secundaria esta mañana. El individuo no irrumpió en la entrada. El departamento de policía está ayudando a inspeccionar nuestro edificio para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Te mantendré informado.” Las fotos y vídeos de la escena mostraron una respuesta masiva de las fuerzas del orden.

El testigo le dijo a Madison365 que el sospechoso intentó “romper una ventana de la cafetería durante la hora del almuerzo de octavo grado”, que era alrededor de las 11:15 a. m., “usando la culata de un arma larga”.

El pistolero no pudo atravesar la ventana y comenzó a dispararle, según Madison365, que no nombró a Haglund.

El presentador del programa de entrevistas WISN 1130 AM, Dan O’Donnell, escribió en X: “Fuentes policiales dicen que el pistolero en Mt. Horeb es un joven de 14 años armado con un rifle que robó el auto de su abuelo y se dirigió a su escuela secundaria”. Las autoridades no han confirmado esos detalles.

