Cyber Monday Target 2023: Mira sus descuentos

Target está celebrando Cyber Monday. Lo que quiere decir que ofrecerá cientos de miles de artículos con descuentos de hasta el 50%, incluyendo ropa y accesorios, ropa de cama y baño y una selección de juguetes, además de ofertas en televisores, laptops y mucho más.

Las mejores ofertas incluyen:

Hasta un 50% de descuento en juguetes seleccionados

Hasta un 50% de descuento en auriculares de Beats, JBL y más

Hasta un 50% de descuento en cámaras y hogares conectados de Google Smart, Amazon y otros.

Hasta un 50% de descuento en videojuegos de Xbox, PlayStation y más

Hasta un 40% de descuento en televisores de Westinghouse, Samsung, Vizio y más

Hasta un 40% de descuento en ropa de cama y baño

30% en ropa, accesorios y calzado

25% en productos de belleza

15% de descuento en pequeños electrodomésticos y utensilios de cocina

Para obtener grandes ahorros durante toda la temporada de fiestas, los clientes también pueden esperar nuevas ofertas semanales hasta el 24 de diciembre en las tiendas y en línea, con ofertas en las principales marcas nacionales y propias. Además, la oferta favorita de los clientes del 10% de descuento en Target GiftCards vuelve para los miembros de Target Circle, el programa de lealtad gratuito del minorista, del 2 al 3 de diciembre.

Otras formas de ahorrar en Target

Otras formas de ahorrar durante la temporada incluyen la garantía de igualación de precios de Target, disponible desde ahora hasta el 24 de diciembre, el 5% de descuento en compras realizadas con Target RedCard y las populares ofertas del día para los miembros de Target Circle. Los clientes también tienen un montón de opciones para obtener fácil y convenientemente sus compras, incluyendo la entrega el mismo día de Target con Shipt, y Order Pick Up y Drive Up, con nuevas ofertas de Drive Up como hacer una devolución y hacer un pedido de Starbucks.