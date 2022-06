Cumbre de las Américas 2022: ¿Qué presidentes asistirán?

Las últimas semanas, la IX Cumbre de las Américas, que se realizará desde el 6 de junio en la ciudad de los Ángeles, California, ha dado mucho de que hablar. La decisión que tomó Estados Unidos en días pasados de no invitar al encuentro a países no comprometidos con la democracia de la región, despertó gran malestar dentro de la comunidad americana, llegando al punto de que algunos mandatarios exigieran al presidente Joe Biden la participación de todas las naciones del continente, so pena de no asistir a la misma.

Falta menos de una semana para que empiece la Cumbre de las Américas y todavía hay dudas sobre quiénes asistirán: https://t.co/yGnf3ypvpw — CNN en Español (@CNNEE) June 1, 2022

En días anteriores, según la Voz de América, el secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en una entrevista para el canal NTN24 que Venezuela, Cuba y Nicaragua “no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto, no espero su presencia” en la Cumbre.

Pero, ¿qué países ya confirmaron su asistencia?

CNN informó que los países que asistirán a Los Ángeles son los siguientes:

• Brasil: el canciller de Brasil confirmó a CNN que Jair Bolsonaro participará de la cumbre y espera mantener una reunión bilateral con Biden.

• Canadá: Justin Trudeau participará, según se deduce de una llamada que mantuvo con Biden en la que, según la Casa Blanca, discutieron justamente sobre la cumbre y su objetivo compartido de un crecimiento.

• Chile: el presidente Gabriel Boric también participará, según confirmó su canciller en rueda de prensa, quien criticó la exclusión de Maduro, Díaz-Canel y Ortega, informó CNN Chile.

• Costa Rica: “Ir a la cumbre es lo correcto para nuestro país”, dijo el presidente Rodrigo Chaves en entrevista con EFE.

• Ecuador: Guillermo Lasso, que recientemente se reunió con Biden, confirmó su participación en la cumbre, según el reporte de Reuters.

• Panamá: Laurentizo Cortizo confirmó en abril al secretario de Estado Antony Blinken que participaría del encuentro.

• Paraguay: Mario Abdo participará en la cumbre, según Efe, que cita al canciller del país que actualmente ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur.

• Perú: Pedro Castillo solicitó al Congreso permiso para viajar a Estados Unidos a la cumbre, reportó EFE.

• República Dominicana: Luis Abinader confirmó su participación, según el reporte de Efe utilizado por varios medios, y afirmó que respetaba la decisión de Estados Unidos, aunque su país invitará a todos los presidentes cuando albergue la Cumbre Iberoamericana el próximo año.

• Uruguay: el presidente Lacalle Pou se refirió a su participación en la cumbre en una entrevista reciente con BBC, y recibió al enviado de Estados Unidos esta semana, quien “felicitó y agradeció” al país por su “liderazgo hacia una región democrática”, según la embajada.

Países indecisos:

• Argentina: el presidente Alberto Fernández fue otro de los que se manifestó públicamente sobre la necesidad de que se invitara a todos los mandatarios a la cumbre y puso en duda su participación. Sin embargo, varios reportes de medios locales apuntan a que finalmente sí asistirá.

• Colombia: en marzo, el presidente saliente Iván Duque se había referido a la “magnífica oportunidad” que representaba la Cumbre de las Américas, lo que podría sugerir su participación. Recientemente, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dijo que no se podía “soslayar el tema de la democracia” en la agenda, según EFE, pero no confirmó la asistencia de Duque.

Los que probablemente no asistirán:

Desde Bolivia, su mandatario Luis Arce, dio su negativa a la invitación del presidente Biden para asistir a la cumbre, indicando su descontento al excluir a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, escribió el mandatario en Twitter.

🇧🇴 Luis Arce: «Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de #Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré» ✊🏾🌎 pic.twitter.com/cnx0lvaysb — El Necio (@ElNecio_Cuba) May 11, 2022

En el mismo parecer se manifestó Miguel Diaz Canelas desde Cuba, quien dijo en la red de Twitter: “Es irrespetuoso y lesivo a la soberanía de las naciones, pretender decidir, desde la privilegiada condición del anfitrión, quiénes las representan”.

Por su parte el presidente de Guatemala expresó que Estados Unidos criticó su decisión de renovar como fiscal general a Consuelo Porras, acusada de frenar investigaciones anticorrupción, y que por tanto no permitiría injerencias sobre las determinaciones de su gobierno.

“Lo dije y lo repito al embajador de esa nación que este país podía ser de este tamaño (chico), pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía”, afirmó. “Iba a causar revuelo, especialmente en un país, y gracias a Dios tenemos a México de por medio… Si no me van a invitar a la cumbre, de todos modos, ya les mandé a decir que no voy a ir”, afirmó el presidente.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, también es una de las jefas de estado que condicionó su asistencia a la integración de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre.

“Asistiré a la Cumbre solo si están invitados todos los países de América sin excepción. ‘El estudio más digno de un americano es América'”, escribió en Twitter.

#Internacional | La posible ausencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua han hecho que varias naciones se hayan planteado su asistencia en la Cumbre de las Américas, https://t.co/PfigBVmGoX — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 1, 2022

Sin embargo, de acuerdo con News In America, dijo que “claro que vamos a la cumbre de los pueblos de América para analizar problemas que aquejan a nuestras naciones”, declaró la gobernante luego de entregar los premios periodísticos de presidencial a varios comunicadores.

Entre tanto uno de los países que más ha criticado la posición de los Estados Unidos es el país azteca. El presidente Manuel López obrador, viene reiterando su firme posición de no asistir a la cumbre si no se incluyen a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Depende de que inviten a todos”, reiteró durante su conferencia matutina. “Es otra cosa, el que no quiera ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie”, dijo.

De acuerdo con Tele Sur Tv, el mandatario señaló durante la conferencia de prensa matutina que: “Estamos esperando una respuesta. Entendemos que el presidente Biden está ocupado y preocupado por lo sucedido en Texas con el asesinato de los niños, de los jóvenes, y eso lo tiene atareado”.

Otro de los países que alzó su voz fue Nicaragua, que, bajo el gobierno de Daniel Ortega, antes de ser excluido de la cumbre, ya se había expresado en contra de ella, diciendo que no le interesaba participar del encuentro.

“Tenemos que hacernos respetar, no le podemos estar pidiendo al yanqui, rogándole que queremos ir a su Cumbre. A nosotros no nos estimula su cumbre”, dijo el gobernante nicaragüense.

🇲🇽🇦🇷La decisión de Washington de dejar fuera de la Cumbre de las Américas a Venezuela, Cuba y Nicaragua une en una misma queja a Argentina y México —que buscan una estrategia común— a una semana para la celebración del cónclave Por @fmanetto @frivasmolina https://t.co/gWne7cWbZN — EL PAÍS América (@elpais_america) June 1, 2022

Finalmente, Nicolas Maduro, presidente de Venezuela, afirmó el pasado martes, que Estados Unidos incurría en actos discriminatorios hacia pueblos enteros, al no permitir su participación en la cumbre.

“Se nos pretende excluir al pueblo de Venezuela de la mal llamada Cumbre de las Américas, ha habido una gran protesta de más de 25 gobiernos contra el intento de excluir a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, dijo Maduro durante un acto en Caracas transmitido en cadena estatal de radio y televisión.

“El camino no puede ser la exclusión, la discriminación, discriminar a pueblos enteros como Venezuela, Cuba, Nicaragua”, indicó el mandatario al celebrar la invitación de Venezuela a un encuentro de ministros de Cultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que el mandatario argentino, Alberto Fernández, es presidente.

Maduro afirmó que “hagan lo que hagan en Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles. Nosotros tenemos nuestros trucos, no voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos, ya esa cumbre es la cumbre de la protesta contra la exclusión del imperialismo”, ironizó Maduro.

LEER MÁS: Cumbre de las Américas 2022: ¿Cuándo y dónde es?